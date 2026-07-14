Қўлидаги озиқ-овқатидан айрилган бола сурати ортидаги воқеа
1998 йилда Суданда олинган бир сурат очарчилик фожиасини бутун оғирлиги билан кўрсатиб берган. Ушбу кадрни таниқли фотограф Tom Stoddart тасвирга олган.
Суратда жуда оз миқдордаги озиқ-овқат ёрдамини олиш учун узоқ вақт навбатда турган бола кўринади. У очликдан кучсизланган, танаси жуда озиб кетган эди.
Фотографнинг айтишича, бола қўлида маккажўхори солинган халта билан ерда эмаклаб ҳаракатланаётган бўлган. Шу пайт унинг ёнидан бир киши ўтиб, халтани олиб кетган ва тезда узоқлашган.
Stoddart камерасида боланинг ўша лаҳзадаги нигоҳини муҳрлаган. Бола ўз овқатини олиб кетган одамга қараб қолган. Бу манзара ўша даврда Суданда оддий одамлар қандай шароитда яшаганини кўрсатади.
Ўша пайт Суданда фуқаролар уруши давом этаётган эди. Исломий ҳукумат ва Судан Халқ озодлик армияси ўртасидаги уруш мамлакатни оғир аҳволга солган.
Оқар-суви ва озиқ-овқати камайган ҳудудларга ёрдам етказиш ҳам қийинлашган. Уруш сабаб гуманитар ёрдам йўллари тўсилиб, очарчилик янада кучайган.
Тахминларга кўра, 1998 йилнинг биринчи ярмида Суданда 100 мингдан зиёд одам вафот этган.
…