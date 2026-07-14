Қўлидаги озиқ-овқатидан айрилган бола сурати ортидаги воқеа

·69·Дунё
Қўлидаги озиқ-овқатидан айрилган бола сурати ортидаги воқеа

1998 йилда Суданда олинган бир сурат очарчилик фожиасини бутун оғирлиги билан кўрсатиб берган. Ушбу кадрни таниқли фотограф Tom Stoddart тасвирга олган.

Суратда жуда оз миқдордаги озиқ-овқат ёрдамини олиш учун узоқ вақт навбатда турган бола кўринади. У очликдан кучсизланган, танаси жуда озиб кетган эди.

Фотографнинг айтишича, бола қўлида маккажўхори солинган халта билан ерда эмаклаб ҳаракатланаётган бўлган. Шу пайт унинг ёнидан бир киши ўтиб, халтани олиб кетган ва тезда узоқлашган.

Stoddart камерасида боланинг ўша лаҳзадаги нигоҳини муҳрлаган. Бола ўз овқатини олиб кетган одамга қараб қолган. Бу манзара ўша даврда Суданда оддий одамлар қандай шароитда яшаганини кўрсатади.

Ўша пайт Суданда фуқаролар уруши давом этаётган эди. Исломий ҳукумат ва Судан Халқ озодлик армияси ўртасидаги уруш мамлакатни оғир аҳволга солган.

Оқар-суви ва озиқ-овқати камайган ҳудудларга ёрдам етказиш ҳам қийинлашган. Уруш сабаб гуманитар ёрдам йўллари тўсилиб, очарчилик янада кучайган.

Тахминларга кўра, 1998 йилнинг биринчи ярмида Суданда 100 мингдан зиёд одам вафот этган.

СуданТом СтоддартСудан халқ озодлик армияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистон ТИВ Эрон элчихонаси вакилини чақиртирдиҲиндистон ТИВ Эрон элчихонаси вакилини чақиртирдиБугун, 16:21Президент мактабда камситилган қизчани шахсан ўзи қўлидан ушлаб мактабга олиб кирдиПрезидент мактабда камситилган қизчани шахсан ўзи қўлидан ушлаб мактабга олиб кирдиБугун, 15:43Бразилия президенти ғазабда: Бразилия самолёти нега деярли бўш қайтди?Бразилия президенти ғазабда: Бразилия самолёти нега деярли бўш қайтди?Бугун, 15:03Бошқа автобусдагилар билан рақсга тушиб кетган йигит тармоқларда машҳур бўлди (видео)Бошқа автобусдагилар билан рақсга тушиб кетган йигит тармоқларда машҳур бўлди (видео)Бугун, 13:42Уйидан 439 та қурол чиққан собиқ депутат ҳибсга олиндиУйидан 439 та қурол чиққан собиқ депутат ҳибсга олиндиБугун, 13:38АҚШда икки хавфли инфекция тарқалмоқда, ўнлаб одамлар шифохонадаАҚШда икки хавфли инфекция тарқалмоқда, ўнлаб одамлар шифохонадаБугун, 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди