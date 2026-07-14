Эмилиано Мартинез ва Ювентус ўртасидаги трансфер миш-мишларига Астон Вилла нуқта қўйди

·41·Спорт
Эмилиано Мартинез ва Ювентус ўртасидаги трансфер миш-мишларига Астон Вилла нуқта қўйди

Англиянинг Астон Вилла клуби ўзининг асосий дарвозабони ва Аргентина терма жамоаси юлдузи Эмилиано Мартинезнинг Италияга кўчиб ўтиши борасидаги хабарларни қатъиян рад этди. Сўнгги ҳафталарда Туриннинг Ювентус клуби тажрибали посбонни ўз сафига қўшиб олмоқчи эканлиги ҳақидаги гап-сўзлар Европа спорт нашрларида кенг муҳокама қилинаётган эди. Бироқ, Бирмингем клуби раҳбарияти ўз етакчисини қўйиб юбормоқчи эмаслигини расман билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Астон Вилла профессионал футбол директори Дамиан Видаганй Goal.com нашрига берган интервюсида 33 ёшли дарвозабон Унаи Эмерй лойиҳасининг марказий фигурасидан бири эканлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, клубнинг келгуси мавсум режаларида Мартинезнинг ўрни беқиёс ва унинг трансфери бўйича ҳеч қандай музокаралар олиб борилмаяпти. Бу баёнот клуб мухлислари учун кутилган хотиржамликни олиб келди.

Клубнинг қатъий позицияси

Видаганй 365Scores нашрига берган тушунтиришида, "Дибу" лақаби билан танилган дарвозабоннинг келажаги хавфсиз эканлигини айтди. "У биз билан қолади ва бизда шу ёзда уни сотиш нияти йўқ. Жамоага унинг фидойилиги ва улкан тажрибаси керак. У кейинги мавсумдаги лойиҳамизнинг жуда муҳим активидир", — дея қўшимча қилди клуб расмийси. Бу билан Астон Вилла раҳбарияти трансфер бозоридаги барча тахминларга чек қўйишга ҳаракат қилди.

Шуни таъкидлаш керакки, Sky Италиа аввалроқ Мартинез Ювентус билан 2029-йилгача мўлжалланган уч йиллик шартнома борасида келишиб олгани ҳақида хабар тарқатган эди. Ҳатто собиқ Арсенал посбони Туринга кўчиб ўтиш учун маошининг камайишига ҳам рози бўлгани айтилганди. Бироқ, Астон Вилла бу маълумотлар ҳақиқатга тўғри келмаслигини ва клубнинг расмий позициясини акс эттирмаслигини маълум қилди.

Мартинезнинг жамоа учун аҳамияти

Эмилиано Мартинез нафақат Астон Вилла, балки жаҳон футболида ҳам энг юқори рейтингга эга дарвозабонлардан бири ҳисобланади. Унинг Аргентина терма жамоаси сафида Жаҳон чемпиони бўлгани ва бир неча бор энг яхши дарвозабон деб топилгани унинг нуфузини янада оширган. Бирмингемликлар учун бундай даражадаги ўйинчини сақлаб қолиш, келаси мавсумда Чемпионлар лигаси ва ички чемпионатдаги мақсадларга эришишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Ювентус эса ўз навбатида янги дарвозабон қидиришда давом этмоқда. Туринликлар таркибни ёшартириш ва тажрибали етакчиларни жалб қилиш орқали Италия А Сериясида яна гегемонликни тиклашни мақсад қилган. Аммо Астон Вилла томонидан қўйилган "сотилмайди" белгиси, Италия грандини бошқа вариантларни кўриб чиқишга мажбур қилиши мумкин. Ҳозирча Мартинез Бирмингемда қолишга ва Унаи Эмерй қўл остида муваффақиятларга эришишга тайёр кўринмоқда.

Астон ВиллаЭмилиано МартинезЮвентусТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Брайтон трансфер рекордини янгилади: Лука Вусковик Тоттенхемдан сотиб олиндиБрайтон трансфер рекордини янгилади: Лука Вусковик Тоттенхемдан сотиб олиндиБугун, 16:34Арсенал аёллар жамоаси Германиянинг энг иқтидорли ёш юлдузларидан бирини трансфер қилдиАрсенал аёллар жамоаси Германиянинг энг иқтидорли ёш юлдузларидан бирини трансфер қилдиБугун, 16:14Адриен Рабиот: "Ламине Ямалга қарши махсус режамиз йўқ"Адриен Рабиот: "Ламине Ямалга қарши махсус режамиз йўқ"Бугун, 15:33Ақл бовар қилмас рақамлар: ЖЧ-2026 финалига чипта нархи 11,5 млн долларга етди!Ақл бовар қилмас рақамлар: ЖЧ-2026 финалига чипта нархи 11,5 млн долларга етди!Бугун, 15:12Лионель Месси Англияга қарши: Нико ЎРеиллй афсонага қарши баҳсни интиқлик билан кутмоқдаЛионель Месси Англияга қарши: Нико ЎРеиллй афсонага қарши баҳсни интиқлик билан кутмоқдаБугун, 14:54ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиБугун, 14:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди