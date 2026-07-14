Эмилиано Мартинез ва Ювентус ўртасидаги трансфер миш-мишларига Астон Вилла нуқта қўйди
Англиянинг Астон Вилла клуби ўзининг асосий дарвозабони ва Аргентина терма жамоаси юлдузи Эмилиано Мартинезнинг Италияга кўчиб ўтиши борасидаги хабарларни қатъиян рад этди. Сўнгги ҳафталарда Туриннинг Ювентус клуби тажрибали посбонни ўз сафига қўшиб олмоқчи эканлиги ҳақидаги гап-сўзлар Европа спорт нашрларида кенг муҳокама қилинаётган эди. Бироқ, Бирмингем клуби раҳбарияти ўз етакчисини қўйиб юбормоқчи эмаслигини расман билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Астон Вилла профессионал футбол директори Дамиан Видаганй Goal.com нашрига берган интервюсида 33 ёшли дарвозабон Унаи Эмерй лойиҳасининг марказий фигурасидан бири эканлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, клубнинг келгуси мавсум режаларида Мартинезнинг ўрни беқиёс ва унинг трансфери бўйича ҳеч қандай музокаралар олиб борилмаяпти. Бу баёнот клуб мухлислари учун кутилган хотиржамликни олиб келди.
Клубнинг қатъий позициясиВидаганй 365Scores нашрига берган тушунтиришида, "Дибу" лақаби билан танилган дарвозабоннинг келажаги хавфсиз эканлигини айтди. "У биз билан қолади ва бизда шу ёзда уни сотиш нияти йўқ. Жамоага унинг фидойилиги ва улкан тажрибаси керак. У кейинги мавсумдаги лойиҳамизнинг жуда муҳим активидир", — дея қўшимча қилди клуб расмийси. Бу билан Астон Вилла раҳбарияти трансфер бозоридаги барча тахминларга чек қўйишга ҳаракат қилди.
Шуни таъкидлаш керакки, Sky Италиа аввалроқ Мартинез Ювентус билан 2029-йилгача мўлжалланган уч йиллик шартнома борасида келишиб олгани ҳақида хабар тарқатган эди. Ҳатто собиқ Арсенал посбони Туринга кўчиб ўтиш учун маошининг камайишига ҳам рози бўлгани айтилганди. Бироқ, Астон Вилла бу маълумотлар ҳақиқатга тўғри келмаслигини ва клубнинг расмий позициясини акс эттирмаслигини маълум қилди.
Мартинезнинг жамоа учун аҳамиятиЭмилиано Мартинез нафақат Астон Вилла, балки жаҳон футболида ҳам энг юқори рейтингга эга дарвозабонлардан бири ҳисобланади. Унинг Аргентина терма жамоаси сафида Жаҳон чемпиони бўлгани ва бир неча бор энг яхши дарвозабон деб топилгани унинг нуфузини янада оширган. Бирмингемликлар учун бундай даражадаги ўйинчини сақлаб қолиш, келаси мавсумда Чемпионлар лигаси ва ички чемпионатдаги мақсадларга эришишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Ювентус эса ўз навбатида янги дарвозабон қидиришда давом этмоқда. Туринликлар таркибни ёшартириш ва тажрибали етакчиларни жалб қилиш орқали Италия А Сериясида яна гегемонликни тиклашни мақсад қилган. Аммо Астон Вилла томонидан қўйилган "сотилмайди" белгиси, Италия грандини бошқа вариантларни кўриб чиқишга мажбур қилиши мумкин. Ҳозирча Мартинез Бирмингемда қолишга ва Унаи Эмерй қўл остида муваффақиятларга эришишга тайёр кўринмоқда.
…