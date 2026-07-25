Россия Roshen’нинг Липецкдаги заводини хусусийлаштиради

·95·Дунё
Россия Roshen’нинг Липецкдаги заводини хусусийлаштиради

Россия ҳукумати Украина собиқ президенти Петро Порошенко асос солган Roshen корпорациясининг Липецкдаги қандолат фабрикасини хусусийлаштиришга қарор қилди. Корхона активлари суд жараёнидан сўнг Россия давлат мулкига ўтказилган эди.

Вазирлар Маҳкамаси фабрика ва унга боғлиқ компания акцияларининг 99,9 фоизини 2026–2028 йилларга мўлжалланган хусусийлаштириш режасига киритди. Бўлажак битимнинг қиймати ва эҳтимолий харидорлар ҳозирча маълум қилинмаган.

Активлар суд қароридан кейин давлатга ўтган

Тақдим этилган маълумотга кўра, 2024 йил февраль ойида Россия Бош прокуратураси ташаббуси билан суд жараёни бошланган.

Унинг натижасида Липецкдаги Roshen тузилмаларига тегишли акция ва улушлар Россия Федерацияси мулкига ўтказилган. Кейинчалик Федерал суд ижрочилари хизмати директори Дмитрий Аристов завод акциялари расман давлат ҳисобига ўтганини маълум қилган.

99,9 фоиз акция режага киритилди

Россия Вазирлар Маҳкамаси хусусийлаштириш режасига қуйидаги активларни қўшган:

  • Липецк қандолат фабрикаси;

  • «Рошен» МЧЖ;

  • ушбу тузилмалар акцияларининг 99,9 фоизи.

Хусусийлаштириш 2026–2028 йиллар оралиғида амалга оширилиши режалаштирилган. Бироқ сотув санаси, бошланғич нарх ва жараён шакли ҳақида батафсил маълумот берилмаган.

Фабрика 2017 йилда ишлаб чиқаришни тўхтатган

Roshen дунёдаги йирик қандолат маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларидан бири ҳисобланади.

Компания 2017 йилда сиёсий ва иқтисодий сабабларни кўрсатиб, Липецк фабрикасини ёпишини эълон қилган эди. Шундан кейин корхонада ишлаб чиқариш тўхтатилган.

Ўша вақтда корпорация Россияда қолган активларини тахминан 200 миллион долларга баҳолаган.

Асосий маълумот

Кўрсаткич

Фабрика ёпилган йил

2017 йил

Активлар давлатга ўтган жараён

2024 йил

Хусусийлаштириладиган улуш

99,9 фоиз

Режа муддати

2026–2028 йиллар

Илгариги активлар баҳоси

200 миллион доллар атрофида

Корхонанинг кейинги тақдири қандай бўлади?

Завод узоқ вақтдан бери маҳсулот ишлаб чиқармаётгани сабаб янги инвестор корхонани қайта ишга туширадими ёки унинг активларидан бошқа мақсадда фойдаланадими — ҳозирча номаълум.

Шунингдек, хусусийлаштиришдан тушадиган маблағ миқдори ва савдода қайси компаниялар иштирок этиши ҳам очиқланмаган.

Петро Порошенко Россия Росфинмониторинги томонидан экстремистик фаолият ёки терроризмга алоқадор шахслар рўйхатига киритилган. Бу Россия ваколатли органларининг ҳуқуқий таснифи ҳисобланади.

Сизнингча, узоқ йиллар ишламаган Липецк фабрикаси янги инвестор қўлида қайта фаолият бошлайдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

РошенЛипецкПетр ПорошенкоРоссияДмитрий Аристов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик заргардан Роналдуга совға қилинган қимматбаҳо соат интернетда муҳокамага сабаб бўлдиЎзбекистонлик заргардан Роналдуга совға қилинган қимматбаҳо соат интернетда муҳокамага сабаб бўлдиКеча, 23:59Қўлларида мактабга борадиган 10 ёшли Ралф тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиҚўлларида мактабга борадиган 10 ёшли Ралф тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиКеча, 23:43Германияда самолёт уй томини тешиб кирди, қурбонлар борГерманияда самолёт уй томини тешиб кирди, қурбонлар борКеча, 21:11Футбол юлдузи Мбаппе севгилиси билан кўринди: Париждаги кадрлар шов-шув уйғотдиФутбол юлдузи Мбаппе севгилиси билан кўринди: Париждаги кадрлар шов-шув уйғотдиКеча, 20:39Япония ноқонуний юрган яна икки ўзбекистонликни депортация қилдиЯпония ноқонуний юрган яна икки ўзбекистонликни депортация қилдиКеча, 18:12Марадонанинг «Худонинг қўли» ва «Аср голи» урилган тўп аукционга қўйилди (видео)Марадонанинг «Худонинг қўли» ва «Аср голи» урилган тўп аукционга қўйилди (видео)Кеча, 18:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди