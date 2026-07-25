Россия Roshen’нинг Липецкдаги заводини хусусийлаштиради
Россия ҳукумати Украина собиқ президенти Петро Порошенко асос солган Roshen корпорациясининг Липецкдаги қандолат фабрикасини хусусийлаштиришга қарор қилди. Корхона активлари суд жараёнидан сўнг Россия давлат мулкига ўтказилган эди.
Вазирлар Маҳкамаси фабрика ва унга боғлиқ компания акцияларининг 99,9 фоизини 2026–2028 йилларга мўлжалланган хусусийлаштириш режасига киритди. Бўлажак битимнинг қиймати ва эҳтимолий харидорлар ҳозирча маълум қилинмаган.
Активлар суд қароридан кейин давлатга ўтган
Тақдим этилган маълумотга кўра, 2024 йил февраль ойида Россия Бош прокуратураси ташаббуси билан суд жараёни бошланган.
Унинг натижасида Липецкдаги Roshen тузилмаларига тегишли акция ва улушлар Россия Федерацияси мулкига ўтказилган. Кейинчалик Федерал суд ижрочилари хизмати директори Дмитрий Аристов завод акциялари расман давлат ҳисобига ўтганини маълум қилган.
99,9 фоиз акция режага киритилди
Россия Вазирлар Маҳкамаси хусусийлаштириш режасига қуйидаги активларни қўшган:
Липецк қандолат фабрикаси;
«Рошен» МЧЖ;
ушбу тузилмалар акцияларининг 99,9 фоизи.
Хусусийлаштириш 2026–2028 йиллар оралиғида амалга оширилиши режалаштирилган. Бироқ сотув санаси, бошланғич нарх ва жараён шакли ҳақида батафсил маълумот берилмаган.
Фабрика 2017 йилда ишлаб чиқаришни тўхтатган
Roshen дунёдаги йирик қандолат маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларидан бири ҳисобланади.
Компания 2017 йилда сиёсий ва иқтисодий сабабларни кўрсатиб, Липецк фабрикасини ёпишини эълон қилган эди. Шундан кейин корхонада ишлаб чиқариш тўхтатилган.
Ўша вақтда корпорация Россияда қолган активларини тахминан 200 миллион долларга баҳолаган.
Асосий маълумот
Кўрсаткич
Фабрика ёпилган йил
2017 йил
Активлар давлатга ўтган жараён
2024 йил
Хусусийлаштириладиган улуш
99,9 фоиз
Режа муддати
2026–2028 йиллар
Илгариги активлар баҳоси
200 миллион доллар атрофида
Корхонанинг кейинги тақдири қандай бўлади?
Завод узоқ вақтдан бери маҳсулот ишлаб чиқармаётгани сабаб янги инвестор корхонани қайта ишга туширадими ёки унинг активларидан бошқа мақсадда фойдаланадими — ҳозирча номаълум.
Шунингдек, хусусийлаштиришдан тушадиган маблағ миқдори ва савдода қайси компаниялар иштирок этиши ҳам очиқланмаган.
Петро Порошенко Россия Росфинмониторинги томонидан экстремистик фаолият ёки терроризмга алоқадор шахслар рўйхатига киритилган. Бу Россия ваколатли органларининг ҳуқуқий таснифи ҳисобланади.
Сизнингча, узоқ йиллар ишламаган Липецк фабрикаси янги инвестор қўлида қайта фаолият бошлайдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…