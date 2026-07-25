Родри Реал Мадрид қизиқишлари марказида: Ман Сити бош мураббийи вазиятга ойдинлик киритди

·44·Спорт
Родри Реал Мадрид қизиқишлари марказида: Ман Сити бош мураббийи вазиятга ойдинлик киритди

Манчестер Сити жамоасининг янги бош мураббийи Энзо Мареска испаниялик ярим ҳимоячи Родри атрофидаги трансфер миш-мишларига муносабат билдирди. Сўнгги вақтларда Мадриднинг Реал Мадрид клуби футболчига жиддий қизиқиш билдираётгани ҳақидаги хабарлар кўпайган бир пайтда, мураббий жамоанинг асосий таянч нуқтаси бўлган ўйинчи ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Испания терма жамоаси сардори сифатида Жаҳон чемпионлигини қўлга киритган Родри айни дамда соғлиғи билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилиш арафасида турибди. 30 ёшли футболчи яқин кунларда бел қисмида жарроҳлик амалиётини ўтказиши кутилмоқда. Бу эса унинг келажаги борасидаги саволларни янада кўпайтирмоқда, зеро унинг Манчестер Сити билан амалдаги шартномаси якунланишига бор-йўғи бир йил вақт қолган.

Трансфер миш-мишлари ва мураббий муносабати

Манчестер Эвенинг Невс нашри хабарига кўра, Энзо Мареска юлдуз футболчи атрофидаги гап-сўзлардан хавотирда эмаслигини таъкидлаган. "Катта ўйинчилар атрофида доимо турли миш-мишлар бўлиши табиий ҳол. Мен бундан ташвишланмаяпман. У Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқди ва турнирнинг энг яхши ўйинчиларидан бири бўлди. Дунёдаги ҳар бир мураббий ўз жамоасида Родри каби футболчи бўлишини хоҳлайди", — дея таъкидлади италиялик мутахассис.

Родри 2024-йилги "Олтин тўп" (Баллон дъОр) соврини соҳиби ҳисобланса-да, унинг фаолиятида жароҳатлар билан боғлиқ қийин давр давом этмоқда. 2024-йил сентябрь ойида тиззасидан олган оғир жароҳати (АКЛ) туфайли у деярли бутун бир мавсумни ўтказиб юборган эди. Эндиликда белидаги кичик операция унинг янги мавсумга тайёргарлигини бироз кечиктириши мумкин.

Келажак ва эҳтимолий трансфер суммаси

АС нашри берган маълумотларга кўра, Родри фаолиятини Ла Лигада, айниқса Реал Мадрид сафида давом эттиришга қарши эмас. Бироқ футболчи ҳозирча ўзини профессионал тутиб, бор эътиборини тикланиш жараёнига қаратган. Манчестер Сити раҳбарияти эса агар футболчи шартномани узайтиришдан бош тортса, уни тахминан 60 миллион евро эвазига қўйиб юборишга тайёр экани айтилмоқда.

The Athletic нашрининг ёзишича, Родри операциядан сўнг қачон майдонга қайтиши бўйича аниқ муддатлар белгиланмаган. Бу эса унинг Англия Премер-лигасининг дастлабки турларини ўтказиб юбориш эҳтимолини оширади. Энзо Мареска ва унинг мураббийлар штаби эндиликда мавсум стартида Родрисиз қандай тактик схемалардан фойдаланиш устида бош қотиришларига тўғри келади.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу трансфер жараёни қизиқарли, чунки Родри замонавий футболдаги энг кучли таянч ярим ҳимоячиларидан бири ҳисобланади. Унинг Реал Мадрид каби гранд жамоага ўтиши Европа футболидаги кучлар нисбатини сезиларли даражада ўзгартириши мумкин.

РодриМанчестер СитиРеал МадридТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди