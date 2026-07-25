Родри Реал Мадрид қизиқишлари марказида: Ман Сити бош мураббийи вазиятга ойдинлик киритди
Манчестер Сити жамоасининг янги бош мураббийи Энзо Мареска испаниялик ярим ҳимоячи Родри атрофидаги трансфер миш-мишларига муносабат билдирди. Сўнгги вақтларда Мадриднинг Реал Мадрид клуби футболчига жиддий қизиқиш билдираётгани ҳақидаги хабарлар кўпайган бир пайтда, мураббий жамоанинг асосий таянч нуқтаси бўлган ўйинчи ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Испания терма жамоаси сардори сифатида Жаҳон чемпионлигини қўлга киритган Родри айни дамда соғлиғи билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилиш арафасида турибди. 30 ёшли футболчи яқин кунларда бел қисмида жарроҳлик амалиётини ўтказиши кутилмоқда. Бу эса унинг келажаги борасидаги саволларни янада кўпайтирмоқда, зеро унинг Манчестер Сити билан амалдаги шартномаси якунланишига бор-йўғи бир йил вақт қолган.
Трансфер миш-мишлари ва мураббий муносабатиМанчестер Эвенинг Невс нашри хабарига кўра, Энзо Мареска юлдуз футболчи атрофидаги гап-сўзлардан хавотирда эмаслигини таъкидлаган. "Катта ўйинчилар атрофида доимо турли миш-мишлар бўлиши табиий ҳол. Мен бундан ташвишланмаяпман. У Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқди ва турнирнинг энг яхши ўйинчиларидан бири бўлди. Дунёдаги ҳар бир мураббий ўз жамоасида Родри каби футболчи бўлишини хоҳлайди", — дея таъкидлади италиялик мутахассис.
Родри 2024-йилги "Олтин тўп" (Баллон дъОр) соврини соҳиби ҳисобланса-да, унинг фаолиятида жароҳатлар билан боғлиқ қийин давр давом этмоқда. 2024-йил сентябрь ойида тиззасидан олган оғир жароҳати (АКЛ) туфайли у деярли бутун бир мавсумни ўтказиб юборган эди. Эндиликда белидаги кичик операция унинг янги мавсумга тайёргарлигини бироз кечиктириши мумкин.
Келажак ва эҳтимолий трансфер суммасиАС нашри берган маълумотларга кўра, Родри фаолиятини Ла Лигада, айниқса Реал Мадрид сафида давом эттиришга қарши эмас. Бироқ футболчи ҳозирча ўзини профессионал тутиб, бор эътиборини тикланиш жараёнига қаратган. Манчестер Сити раҳбарияти эса агар футболчи шартномани узайтиришдан бош тортса, уни тахминан 60 миллион евро эвазига қўйиб юборишга тайёр экани айтилмоқда.
The Athletic нашрининг ёзишича, Родри операциядан сўнг қачон майдонга қайтиши бўйича аниқ муддатлар белгиланмаган. Бу эса унинг Англия Премер-лигасининг дастлабки турларини ўтказиб юбориш эҳтимолини оширади. Энзо Мареска ва унинг мураббийлар штаби эндиликда мавсум стартида Родрисиз қандай тактик схемалардан фойдаланиш устида бош қотиришларига тўғри келади.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу трансфер жараёни қизиқарли, чунки Родри замонавий футболдаги энг кучли таянч ярим ҳимоячиларидан бири ҳисобланади. Унинг Реал Мадрид каби гранд жамоага ўтиши Европа футболидаги кучлар нисбатини сезиларли даражада ўзгартириши мумкин.
…