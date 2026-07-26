Нью-Йорк аэропортида кутилмаган меҳмон: шифтдан енот қулаб тушди (видео)
Нью-Йорк шаҳридаги Ла-Гуардия аэропортининг А терминалида кутилмаган ва кулгили ҳодиса юз берди. Spirit Airlines авиакомпанияси рўйхатдан ўтиш пештахтаси ёнидаги шифт плиткаси тўсатдан очилиб, ундан енот пастга қулаб тушди.
Кузатув камералари тасвирларида қўрқиб кетган енот аввал бир неча сония электр симларига осилиб қолгани, сўнг эса полга қулагани акс этган. Унинг кутилмаган пайдо бўлиши аэропортда ҳақиқий саросимага сабаб бўлди. Йўловчилар ва ходимлар қичқириқлар остида турли томонга қочиб кетишди.
Шунга қарамай, воқеадан сўнг айрим йўловчилар бу ҳолатни ҳазил билан қабул қилди. Уларнинг айтишича, енот зерикарли рейс кутиш жараёнига ҳеч бўлмаганда қизиқарли кайфият бағишлаган.
Ҳодиса оқибатида ҳеч ким жароҳат олмаган. Енот ҳам омон қолган бўлиб, уни ёввойи ҳайвонларни тутиш хизмати ходимлари қисқа вақт ичида хавфсиз тарзда ушлаб кетишган.
Аэропорт маъмурияти воқеадан кейин махсус хизматни чақириш билан чекланди. Йўловчиларга чегирма, компенсация ёки бошқа имтиёзлар тақдим этилмаган.
Ҳозирча енот аэропорт биноси шифт қисмига қандай кириб қолгани номаълум. Мутахассислар бунинг сабабларини ўрганмоқда ва келажакда бундай кутилмаган ҳолатлар такрорланмаслиги учун зарур чораларни кўришмоқда.
…