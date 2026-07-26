Ливерпул ва Арсенал учун имконият: Брэдли Барколя PSJ билан шартномани узайтирмайди
Франциянинг PSJ клуби ва мамлакат миллий терма жамоаси вингери Брэдли Барколя парижликлар билан амалдаги келишувини узайтиришдан бош тортди. Ушбу кутилмаган қарор Европанинг бир қатор гранд клублари, хусусан, Англия Премер-лигаси вакиллари бўлмиш Ливерпул ва Арсенал учун трансфер бозорида ажойиб имкониятни юзага келтирди. 23 ёшли иқтидорли футболчи ўз фаолиятини бошқа чемпионатда давом эттириш ниятида эканини маълум қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ЛЪEқуипе нашри тарқатган маълумотларга кўра, Барколя клуб раҳбарияти билан янги шартнома борасидаги музокараларни тўхтатган. Футболчининг амалдаги битими якунланишига ҳали икки йил вақт бўлса-да, у ҳозирданоқ жамоани тарк этиш режасини тузмоқда. Бу вазият PSJни қийин танлов қаршисида қолдиради: клуб уни шу ёзда катта суммага сотиши ёки шартнома муддати камайиб, нархи тушиб кетишини кутиши керак бўлади.
Ливерпул ва Арсенал ўртасидаги рақобатДаилй Маил хабарига кўра, айни дамда Брэдли Барколя учун курашда Ливерпул клуби пешқадамлик қилмоқда. Мерсисайдликлар франциялик ҳужумчини жамоанинг афсонавий футболчиси Муҳаммад Салахнинг муносиб ўринбосари сифатида кўришмоқда. Мисрлик юлдузнинг келажаги сўроқ остида қолаётган бир пайтда, Барколянинг тезкорлиги ва техникаси "қизиллар" ҳужум чизиғини кучайтириши кутилмоқда.
Арсенал устози Микел Артета ҳам ўз жамоасининг қанот ҳужумларини янада хилма-хил қилиш мақсадида Барколяни нишонга олган. "Канонирлар" таркибида рақобатни кучайтириш ва ҳужумда кўпроқ тезликка эга бўлишни исташмоқда. Бироқ, трансфер осон кечмаслиги аниқ, чунки PSJ ўз юлдузи учун камида 120 миллион евро талаб қилиши кутилмоқда. Бу эса ҳар қандай клуб учун жиддий молиявий мажбурият ҳисобланади.
Барколяга нафақат Англия, балки Германия чемпионатидан ҳам қизиқишлар мавжуд. Хусусан, Мюнхеннинг Бавария клуби вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Челси ҳам футболчи учун курашга киришган эди, бироқ хабарларга кўра, Барколянинг ўзи "Стемфорд Бридж"га кўчиб ўтиш вариантини рад этган. У кўпроқ барқарор лойиҳага эга бўлган жамоада тўп тепишни афзал кўрмоқда.
PSJ раҳбарияти эса вингернинг кетиши эҳтимолига тайёргарликни бошлаб юборган. Парижликлар унинг ўрнига муносиб номзод сифатида РБ Лейпциг аъзоси Ян Диомандени кўриб чиқишмоқда. Агар Барколя трансфери амалга ошса, бу жорий ёзги трансфер ойнасидаги энг қиммат ва шов-шувли келишувлардан бирига айланиши мумкин. Ҳозирча футболчи бор эътиборини Франция терма жамоаси сафидаги ўйинларига қаратган.
…