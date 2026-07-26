Ливерпул ва Арсенал учун имконият: Брэдли Барколя PSJ билан шартномани узайтирмайди

·74·Спорт
Ливерпул ва Арсенал учун имконият: Брэдли Барколя PSJ билан шартномани узайтирмайди

Франциянинг PSJ клуби ва мамлакат миллий терма жамоаси вингери Брэдли Барколя парижликлар билан амалдаги келишувини узайтиришдан бош тортди. Ушбу кутилмаган қарор Европанинг бир қатор гранд клублари, хусусан, Англия Премер-лигаси вакиллари бўлмиш Ливерпул ва Арсенал учун трансфер бозорида ажойиб имкониятни юзага келтирди. 23 ёшли иқтидорли футболчи ўз фаолиятини бошқа чемпионатда давом эттириш ниятида эканини маълум қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ЛЪEқуипе нашри тарқатган маълумотларга кўра, Барколя клуб раҳбарияти билан янги шартнома борасидаги музокараларни тўхтатган. Футболчининг амалдаги битими якунланишига ҳали икки йил вақт бўлса-да, у ҳозирданоқ жамоани тарк этиш режасини тузмоқда. Бу вазият PSJни қийин танлов қаршисида қолдиради: клуб уни шу ёзда катта суммага сотиши ёки шартнома муддати камайиб, нархи тушиб кетишини кутиши керак бўлади.

Ливерпул ва Арсенал ўртасидаги рақобат

Даилй Маил хабарига кўра, айни дамда Брэдли Барколя учун курашда Ливерпул клуби пешқадамлик қилмоқда. Мерсисайдликлар франциялик ҳужумчини жамоанинг афсонавий футболчиси Муҳаммад Салахнинг муносиб ўринбосари сифатида кўришмоқда. Мисрлик юлдузнинг келажаги сўроқ остида қолаётган бир пайтда, Барколянинг тезкорлиги ва техникаси "қизиллар" ҳужум чизиғини кучайтириши кутилмоқда.

Арсенал устози Микел Артета ҳам ўз жамоасининг қанот ҳужумларини янада хилма-хил қилиш мақсадида Барколяни нишонга олган. "Канонирлар" таркибида рақобатни кучайтириш ва ҳужумда кўпроқ тезликка эга бўлишни исташмоқда. Бироқ, трансфер осон кечмаслиги аниқ, чунки PSJ ўз юлдузи учун камида 120 миллион евро талаб қилиши кутилмоқда. Бу эса ҳар қандай клуб учун жиддий молиявий мажбурият ҳисобланади.

Барколяга нафақат Англия, балки Германия чемпионатидан ҳам қизиқишлар мавжуд. Хусусан, Мюнхеннинг Бавария клуби вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Челси ҳам футболчи учун курашга киришган эди, бироқ хабарларга кўра, Барколянинг ўзи "Стемфорд Бридж"га кўчиб ўтиш вариантини рад этган. У кўпроқ барқарор лойиҳага эга бўлган жамоада тўп тепишни афзал кўрмоқда.

PSJ раҳбарияти эса вингернинг кетиши эҳтимолига тайёргарликни бошлаб юборган. Парижликлар унинг ўрнига муносиб номзод сифатида РБ Лейпциг аъзоси Ян Диомандени кўриб чиқишмоқда. Агар Барколя трансфери амалга ошса, бу жорий ёзги трансфер ойнасидаги энг қиммат ва шов-шувли келишувлардан бирига айланиши мумкин. Ҳозирча футболчи бор эътиборини Франция терма жамоаси сафидаги ўйинларига қаратган.

Брэдли БарколяPSJЛиверпулАрсеналТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди