Барселона Ферран Торрес билан шартномани узайтирмоқчи: Клуб ўз молиявий чегарасидан чиқмайди
Каталониянинг Барселона клуби ҳужумчи Ферран Торрес билан амалдаги шартномани узайтириш масаласини кўриб чиқмоқда. 2027-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган келишувни янгилаш борасида музокаралар яқин кунларда бошланиши кутилмоқда. Бироқ клуб раҳбарияти футболчини жамоада олиб қолиш учун молиявий имкониятларидан ташқарига чиқмоқчи эмас. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Marca нашри хабарига кўра, Барселона раҳбарияти Торреснинг охирги вақтлардаги ўйинидан тўлиқ қониқиш ҳосил қилмоқда ва у янги шартномага лойиқ деб ҳисобланмоқда. Шунга қарамай, клубнинг ҳозирги иқтисодий ҳолати сабабли футболчига ҳаддан ташқари катта маош вада қилинмайди. Каталонияликлар ўзларининг қатъий молиявий режаларига амал қилган ҳолда таклиф тайёрламоқда.
Янги шартнома ва Ханси Флик факториЖамоа бош мураббийи Ханси Флик немис мутахассиси қўл остида ва Испания терма жамоасида кўрсатаётган барқарор ўйини учун Торресни юқори баҳоламоқда. Айнан мураббийнинг ишончи янги шартнома таклиф қилинишида асосий омиллардан бири бўлди. Ҳозирда Ибизада таътилда бўлган 26 ёшли футболчи яқин вақт ичида клуб раҳбарияти билан учрашиб, келажагини муҳокама қилиши режалаштирилган.
Шуни таъкидлаш жоизки, Барселона таклиф қиладиган рақамлар Европанинг бошқа гигант клублари бериши мумкин бўлган маошдан камроқ бўлиши эҳтимоли юқори. Клуб раҳбарияти футболчининг жамоага содиқлигига ва лойиҳага бўлган ишончига таянмоқда. Агар Торрес молиявий жиҳатдан кўпроқ фойда кўришни истаса, бошқа таклифларни кўриб чиқиши мумкин, бироқ Барселона ўз позициясида қатъий турибди.
Торреснинг ўтган мавсумдаги муваффақиятлариФерран Торрес ўтган 2025-2026-йилги мавсумда Барселона сафида ажойиб натижалар қайд этди. У барча мусобақаларда 49 та ўйинда майдонга тушиб, 21 та гол уришга ва 3 та голли узатмани амалга оширишга муваффақ бўлди. Шунингдек, у Испания чемпионатида 16 та гол билан жамоадоши Ламине Ямал билан бирга энг яхши испан тўпурари учун бериладиган "Зарра" совринини қўлга киритди.
Ҳужумчининг халқаро майдондаги нуфузи ҳам сезиларли даражада ошди. У 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Испания терма жамоасининг асосий юлдузларидан бирига айланди. Айниқса, финал баҳсидаги голи ва бутун турнир давомидаги барқарор ўйини уни трансфер бозоридаги энг жозибадор ўйинчилардан бирига айлантирган. Барселона эса ўзининг энг яхши тўпурарларидан бирини сақлаб қолиш учун бор имкониятини ишга солади, лекин бу клубнинг иқтисодий барқарорлигига зарар етказмаслиги лозим.
…