Барселона Ферран Торрес билан шартномани узайтирмоқчи: Клуб ўз молиявий чегарасидан чиқмайди

·53·Спорт
Барселона Ферран Торрес билан шартномани узайтирмоқчи: Клуб ўз молиявий чегарасидан чиқмайди

Каталониянинг Барселона клуби ҳужумчи Ферран Торрес билан амалдаги шартномани узайтириш масаласини кўриб чиқмоқда. 2027-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган келишувни янгилаш борасида музокаралар яқин кунларда бошланиши кутилмоқда. Бироқ клуб раҳбарияти футболчини жамоада олиб қолиш учун молиявий имкониятларидан ташқарига чиқмоқчи эмас. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Marca нашри хабарига кўра, Барселона раҳбарияти Торреснинг охирги вақтлардаги ўйинидан тўлиқ қониқиш ҳосил қилмоқда ва у янги шартномага лойиқ деб ҳисобланмоқда. Шунга қарамай, клубнинг ҳозирги иқтисодий ҳолати сабабли футболчига ҳаддан ташқари катта маош вада қилинмайди. Каталонияликлар ўзларининг қатъий молиявий режаларига амал қилган ҳолда таклиф тайёрламоқда.

Янги шартнома ва Ханси Флик фактори

Жамоа бош мураббийи Ханси Флик немис мутахассиси қўл остида ва Испания терма жамоасида кўрсатаётган барқарор ўйини учун Торресни юқори баҳоламоқда. Айнан мураббийнинг ишончи янги шартнома таклиф қилинишида асосий омиллардан бири бўлди. Ҳозирда Ибизада таътилда бўлган 26 ёшли футболчи яқин вақт ичида клуб раҳбарияти билан учрашиб, келажагини муҳокама қилиши режалаштирилган.

Шуни таъкидлаш жоизки, Барселона таклиф қиладиган рақамлар Европанинг бошқа гигант клублари бериши мумкин бўлган маошдан камроқ бўлиши эҳтимоли юқори. Клуб раҳбарияти футболчининг жамоага содиқлигига ва лойиҳага бўлган ишончига таянмоқда. Агар Торрес молиявий жиҳатдан кўпроқ фойда кўришни истаса, бошқа таклифларни кўриб чиқиши мумкин, бироқ Барселона ўз позициясида қатъий турибди.

Торреснинг ўтган мавсумдаги муваффақиятлари

Ферран Торрес ўтган 2025-2026-йилги мавсумда Барселона сафида ажойиб натижалар қайд этди. У барча мусобақаларда 49 та ўйинда майдонга тушиб, 21 та гол уришга ва 3 та голли узатмани амалга оширишга муваффақ бўлди. Шунингдек, у Испания чемпионатида 16 та гол билан жамоадоши Ламине Ямал билан бирга энг яхши испан тўпурари учун бериладиган "Зарра" совринини қўлга киритди.

Ҳужумчининг халқаро майдондаги нуфузи ҳам сезиларли даражада ошди. У 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Испания терма жамоасининг асосий юлдузларидан бирига айланди. Айниқса, финал баҳсидаги голи ва бутун турнир давомидаги барқарор ўйини уни трансфер бозоридаги энг жозибадор ўйинчилардан бирига айлантирган. Барселона эса ўзининг энг яхши тўпурарларидан бирини сақлаб қолиш учун бор имкониятини ишга солади, лекин бу клубнинг иқтисодий барқарорлигига зарар етказмаслиги лозим.

БарселонаФерран ТорресТрансферИспанияЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди