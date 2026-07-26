ЖЧ-2038 учун кутилмаган дуэт: мундиал Франция ва Германияда ўтиши мумкин

·80·Спорт
ЖЧ-2038 учун кутилмаган дуэт: мундиал Франция ва Германияда ўтиши мумкин

2030 ва 2034 йилги Жаҳон чемпионати мезбонлари расман аниқлаб олингач, футбол олами эътибори навбатдаги дунё биринчилигига — ЖЧ-2038 га қаратилмоқда. Европада ушбу мусобақага мезбонлик қилиш пойгасида Франциянинг номи тобора тез-тез тилга олинмоқда. Бироқ экспертлар ва сиёсий доираларда ушбу турнирни Германия билан ҳамкорликда ўтказиш варианти атрофлича муҳокама қилинмоқда.

Zamin.uz бўлажак Жаҳон чемпионати мезбонлиги учун имкониятлар, ФИФАнинг кучайтирилган талаблари ва кутилаётган гранд ҳамкорлик тафсилотларини таҳлил қилади.

1. Франциянинг бой тажрибаси ва мавжуд базаси

Сўнгги йилларда Франция йирик халқаро спорт тадбирларини ташкил этиш бўйича улкан тажриба тўплади. Мамлакат Евро-2016, Париж-2024 Олимпия ўйинлари ҳамда ЖЧ-2030 Қишки Олимпиадасини ўтказиш ҳуқуқини қўлга киритиб, ўз инфратузилмаси ва ташкилотчилик салоҳиятини юқори даражада эканини исботлади.

  • Евро-2016 мероси: Мамлакатда аллақачон «Стад де Франс», Марсельььььььььььдаги «Стад Велодром», Лиондаги «Групама Стадиум», «Стад Пьер-Моруа» ва «Парк де Пренс» каби дунё даражасидаги ареналар мавжуд.

  • Тайёр инфратузилма: Меҳмонхона тармоқлари, логистика ва транспорт тизими бўйича Франция энг мақбул шароитларга эга давлатлардан бири ҳисобланади.

2. ФИФАнинг янги талаблари ва 64 та жамоалик формат хавфи

Бироқ сўнгги йилларда ФИФАнинг Жаҳон чемпионати мезбонларига қўядиган талаблари кескин қаттиқлашди. Айниқса, келажакда мусобақада иштирок этувчи терма жамоалар сони 64 тагача кўпайиши кутилаётган бир пайтда, битта мамлакатнинг ёлғиз ўзи турнирни қабул қилиши жуда катта ресурсларни талаб этади.

Стадионлар муаммоси:

Франция ҳозирда халқаро стандартларга жавоб берадиган 12 га яқин стадионни таклиф қила олиши мумкин. Аммо 64 та жамоа иштирок этадиган глобал турнир учун бу етарли бўлмаслиги, бир нечта ареналарни қайта таъмирлаш, кенгайтириш ёки янгиларини қуриш заруратини келтириб чиқаради.

ЖЧ-2038 мезбонлиги: Франциянинг якка ёки қўшма аризаси

Жиҳатлар

Франция (Ёлғиз ўзи)

Франция + Германия (Қўшма ариза)

Инфратузилма ва стадионлар

12 та атрофида (қайта қуриш талаб этилади)

20+ та тайёр ва замонавий супер-ареналар

Молиявий харажатлар

Миллиардлаб доллар янги инвестиция зарур

Харажатлар ва хавфлар икки давлатга бўлинади

Ғалаба эҳтимоли

Мавжуд, аммо молиявий ва логистик хавфлари юқори

Европадаги энг кучли ва муқобилсиз вариант

3. Германия омили: Нега қўшма ариза энг мақбул ечим?

Шу нуқтаи назардан, Германия катта ва замонавий стадионларнинг кенг тармоғига эга экани билан аниқ устунликка эга. Немисларнинг инфратузилмавий тайёргарлиги Франция учун энг мақбул ҳамкорлик эшикларини очади.

  • Харажатларни мақбуллаштириш: Германия билан қўшма ариза Европа қитъасидан бериладиган энг кучли ва молиявий жиҳатдан пухта ҳисобланган таклифга айланиши мумкин.

  • Инвестиция хавфи: Агар Франция ЖЧ-2038 ни ёлғиз ўзи ўтказишга қарор қилса, яқин йилларда спорт инфратузилмасини модернизация қилиш учун жуда катта инвестиция киритишига тўғри келади.

Ушбу муҳим спорт янгилигини дўстларингизга юборинг!

Жаҳон чемпионати мезбонлиги учун кураш аллақачон бошланди ва Франция-Германия тандеми спорт сиёсатида энг асосий фаворитга айланиши кутилмоқда.

Ушбу қайнок янгилик ва спорт таҳлилини дўстларингиз ҳамда футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди