ЖЧ-2038 учун кутилмаган дуэт: мундиал Франция ва Германияда ўтиши мумкин
2030 ва 2034 йилги Жаҳон чемпионати мезбонлари расман аниқлаб олингач, футбол олами эътибори навбатдаги дунё биринчилигига — ЖЧ-2038 га қаратилмоқда. Европада ушбу мусобақага мезбонлик қилиш пойгасида Франциянинг номи тобора тез-тез тилга олинмоқда. Бироқ экспертлар ва сиёсий доираларда ушбу турнирни Германия билан ҳамкорликда ўтказиш варианти атрофлича муҳокама қилинмоқда.
Zamin.uz бўлажак Жаҳон чемпионати мезбонлиги учун имкониятлар, ФИФАнинг кучайтирилган талаблари ва кутилаётган гранд ҳамкорлик тафсилотларини таҳлил қилади.
1. Франциянинг бой тажрибаси ва мавжуд базаси
Сўнгги йилларда Франция йирик халқаро спорт тадбирларини ташкил этиш бўйича улкан тажриба тўплади. Мамлакат Евро-2016, Париж-2024 Олимпия ўйинлари ҳамда ЖЧ-2030 Қишки Олимпиадасини ўтказиш ҳуқуқини қўлга киритиб, ўз инфратузилмаси ва ташкилотчилик салоҳиятини юқори даражада эканини исботлади.
Евро-2016 мероси: Мамлакатда аллақачон «Стад де Франс», Марсельььььььььььдаги «Стад Велодром», Лиондаги «Групама Стадиум», «Стад Пьер-Моруа» ва «Парк де Пренс» каби дунё даражасидаги ареналар мавжуд.
Тайёр инфратузилма: Меҳмонхона тармоқлари, логистика ва транспорт тизими бўйича Франция энг мақбул шароитларга эга давлатлардан бири ҳисобланади.
2. ФИФАнинг янги талаблари ва 64 та жамоалик формат хавфи
Бироқ сўнгги йилларда ФИФАнинг Жаҳон чемпионати мезбонларига қўядиган талаблари кескин қаттиқлашди. Айниқса, келажакда мусобақада иштирок этувчи терма жамоалар сони 64 тагача кўпайиши кутилаётган бир пайтда, битта мамлакатнинг ёлғиз ўзи турнирни қабул қилиши жуда катта ресурсларни талаб этади.
Стадионлар муаммоси:
Франция ҳозирда халқаро стандартларга жавоб берадиган 12 га яқин стадионни таклиф қила олиши мумкин. Аммо 64 та жамоа иштирок этадиган глобал турнир учун бу етарли бўлмаслиги, бир нечта ареналарни қайта таъмирлаш, кенгайтириш ёки янгиларини қуриш заруратини келтириб чиқаради.
ЖЧ-2038 мезбонлиги: Франциянинг якка ёки қўшма аризаси
Жиҳатлар
Франция (Ёлғиз ўзи)
Франция + Германия (Қўшма ариза)
Инфратузилма ва стадионлар
12 та атрофида (қайта қуриш талаб этилади)
20+ та тайёр ва замонавий супер-ареналар
Молиявий харажатлар
Миллиардлаб доллар янги инвестиция зарур
Харажатлар ва хавфлар икки давлатга бўлинади
Ғалаба эҳтимоли
Мавжуд, аммо молиявий ва логистик хавфлари юқори
Европадаги энг кучли ва муқобилсиз вариант
3. Германия омили: Нега қўшма ариза энг мақбул ечим?
Шу нуқтаи назардан, Германия катта ва замонавий стадионларнинг кенг тармоғига эга экани билан аниқ устунликка эга. Немисларнинг инфратузилмавий тайёргарлиги Франция учун энг мақбул ҳамкорлик эшикларини очади.
Харажатларни мақбуллаштириш: Германия билан қўшма ариза Европа қитъасидан бериладиган энг кучли ва молиявий жиҳатдан пухта ҳисобланган таклифга айланиши мумкин.
Инвестиция хавфи: Агар Франция ЖЧ-2038 ни ёлғиз ўзи ўтказишга қарор қилса, яқин йилларда спорт инфратузилмасини модернизация қилиш учун жуда катта инвестиция киритишига тўғри келади.
Ушбу муҳим спорт янгилигини дўстларингизга юборинг!
Жаҳон чемпионати мезбонлиги учун кураш аллақачон бошланди ва Франция-Германия тандеми спорт сиёсатида энг асосий фаворитга айланиши кутилмоқда.
Ушбу қайнок янгилик ва спорт таҳлилини дўстларингиз ҳамда футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
…