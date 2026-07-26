Xiaomi кекса авлод учун смартфондан фойдаланиш бўйича миллион нусхада китоб чоп этди
Технологиялар шиддат билан ривожланаётган даврда кексалар учун замонавий гаджетларни ўзлаштириш жиддий муаммога айланиб бормоқда. Хитойнинг Xiaomi компанияси ушбу ижтимоий бўшлиқни тўлдириш мақсадида улкан лойиҳага қўл урди: бренд смартфондан фойдаланишни ўргатувчи махсус қўлланмани 1 миллион нусхада чоп этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, "Кексалар учун смартфондан фойдаланиш бўйича қўлланма" деб номланган ушбу китоблар Xiaomi Ҳоме расмий дўконларида мутлақо бепул тарқатилмоқда. Компания ушбу ташаббус орқали рақамли технологиялар оламида ўзини ноқулай ҳис қилаётган қарияларга кундалик юмушларини осонлаштиришда кўмаклашишни мақсад қилган.
Мураккаб технологиялар содда тилдаҚўлланма махсус методика асосида тайёрланган бўлиб, унда барча кўрсатмалар жуда содда ва тушунарли тилда баён этилган. Китобда смартфоннинг асосий функциялари, жумладан, матн ҳажмини катталаштириш, овоз баландлигини созлаш ва иловалар пиктограммаларини таниш каби муҳим жиҳатларга алоҳида тўхталиб ўтилган.
Шунингдек, кексалар учун энг кўп қийинчилик туғдирадиган жараёнлар — янги контакт қўшиш, дастурларни ўрнатиш ва ўчириш, экран фонини ўзгартириш ҳамда асосий созламалар билан ишлаш бўйича батафсил йўриқномалар берилган. Ҳар бир амал визуал тасвирлар билан бойитилгани фойдаланувчига мустақил равишда қурилмани бошқариш имконини беради.
Ижтимоий масъулият ва кенг кўламли қамровБу Xiaomi компаниясининг ушбу йўналишдаги биринчи лойиҳаси эмас. Жорий йилнинг феврал ойида бренд 70 минг нусхада шундай қўлланмаларни чоп этиб, 2000 дан ортиқ дўконлар орқали тарқатган эди. Навбатдаги 1 миллион нусхали тираж эса лойиҳанинг нақадар муваффақиятли ва талабгир эканлигидан далолат беради.
Ўзбекистон бозорида ҳам Xiaomi смартфонлари энг оммабоп қурилмалар сирасига киришини ҳисобга олсак, бундай ташаббуслар маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам долзарб ҳисобланади. Гарчи ҳозирча ушбу китоблар фақат Хитой бозори учун мўлжалланган бўлса-да, компаниянинг бундай ёндашуви бошқа технологик гигантлар учун ўрнак бўлиши мумкин.
Экспертларнинг таъкидлашича, бундай босма қўлланмалар рақамли саводхонликни оширишда муҳим воситадир. Кўпинча ёш авлод вакиллари ўз ота-оналари ёки бува-бувиларига смартфон функцияларини тушунтиришга вақт топа олмайдилар, бундай китоблар эса кексалар учун доимий ҳамроҳ ва маслаҳатчи вазифасини ўтайди.
…