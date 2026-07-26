Xiaomi кекса авлод учун смартфондан фойдаланиш бўйича миллион нусхада китоб чоп этди

·34·Техно
Xiaomi кекса авлод учун смартфондан фойдаланиш бўйича миллион нусхада китоб чоп этди

Технологиялар шиддат билан ривожланаётган даврда кексалар учун замонавий гаджетларни ўзлаштириш жиддий муаммога айланиб бормоқда. Хитойнинг Xiaomi компанияси ушбу ижтимоий бўшлиқни тўлдириш мақсадида улкан лойиҳага қўл урди: бренд смартфондан фойдаланишни ўргатувчи махсус қўлланмани 1 миллион нусхада чоп этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, "Кексалар учун смартфондан фойдаланиш бўйича қўлланма" деб номланган ушбу китоблар Xiaomi Ҳоме расмий дўконларида мутлақо бепул тарқатилмоқда. Компания ушбу ташаббус орқали рақамли технологиялар оламида ўзини ноқулай ҳис қилаётган қарияларга кундалик юмушларини осонлаштиришда кўмаклашишни мақсад қилган.

Мураккаб технологиялар содда тилда

Қўлланма махсус методика асосида тайёрланган бўлиб, унда барча кўрсатмалар жуда содда ва тушунарли тилда баён этилган. Китобда смартфоннинг асосий функциялари, жумладан, матн ҳажмини катталаштириш, овоз баландлигини созлаш ва иловалар пиктограммаларини таниш каби муҳим жиҳатларга алоҳида тўхталиб ўтилган.

Шунингдек, кексалар учун энг кўп қийинчилик туғдирадиган жараёнлар — янги контакт қўшиш, дастурларни ўрнатиш ва ўчириш, экран фонини ўзгартириш ҳамда асосий созламалар билан ишлаш бўйича батафсил йўриқномалар берилган. Ҳар бир амал визуал тасвирлар билан бойитилгани фойдаланувчига мустақил равишда қурилмани бошқариш имконини беради.

Ижтимоий масъулият ва кенг кўламли қамров

Бу Xiaomi компаниясининг ушбу йўналишдаги биринчи лойиҳаси эмас. Жорий йилнинг феврал ойида бренд 70 минг нусхада шундай қўлланмаларни чоп этиб, 2000 дан ортиқ дўконлар орқали тарқатган эди. Навбатдаги 1 миллион нусхали тираж эса лойиҳанинг нақадар муваффақиятли ва талабгир эканлигидан далолат беради.

Ўзбекистон бозорида ҳам Xiaomi смартфонлари энг оммабоп қурилмалар сирасига киришини ҳисобга олсак, бундай ташаббуслар маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам долзарб ҳисобланади. Гарчи ҳозирча ушбу китоблар фақат Хитой бозори учун мўлжалланган бўлса-да, компаниянинг бундай ёндашуви бошқа технологик гигантлар учун ўрнак бўлиши мумкин.

Экспертларнинг таъкидлашича, бундай босма қўлланмалар рақамли саводхонликни оширишда муҳим воситадир. Кўпинча ёш авлод вакиллари ўз ота-оналари ёки бува-бувиларига смартфон функцияларини тушунтиришга вақт топа олмайдилар, бундай китоблар эса кексалар учун доимий ҳамроҳ ва маслаҳатчи вазифасини ўтайди.

XiaomiСмартфонТехнологияГаджетХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой дунёда илк бор денгиз тубидан 2000 МВ қувватли суперкабел ўтказдиХитой дунёда илк бор денгиз тубидан 2000 МВ қувватли суперкабел ўтказдиБугун, 05:25Физикавий AI учун янги қадам: Мия тўлқинлари роботларни қандай ўқитади?Физикавий AI учун янги қадам: Мия тўлқинлари роботларни қандай ўқитади?Бугун, 05:24Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиБугун, 02:22OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиOpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиБугун, 01:23Canon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумCanon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумБугун, 00:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб