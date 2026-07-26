Джошуа Зиркзее Манчестер Юнайтедни тарк этиши мумкин: Ювентус ҳужумчи учун курашга қўшилди

·89·Спорт
Джошуа Зиркзее Манчестер Юнайтедни тарк этиши мумкин: Ювентус ҳужумчи учун курашга қўшилди

Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби ҳужумчиси Джошуа Зиркзее жамоанинг мавсумолди тайёргарлик жараёнида ўзини кўрсатишга уринаётган бўлса-да, унинг келажаги сўроқ остида қолмоқда. Нидерландиялик футболчи "қизил иблислар" сафида ўз ўрнини топишга қийналаётган бир пайтда, Италиянинг Ювентус клуби уни ўз сафига қўшиб олиш вариантини жиддий кўриб чиқмоқда. Goal.com нашри хабарига кўра, Турин клуби раҳбарияти ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Джошуа Зиркзее номзодига тўхталган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Зиркзее Манчестер Юнайтед таркибида ўтказган икки йиллик фаолияти давомида кутилган натижаларни қайд эта олмади. Премер-лиганинг 56 та учрашувида бор-йўғи 5 та гол урган ҳужумчи учун рақобат янада кучайган. Клуб ўтган йили Бенжамин Сескко, Матеус Кунҳа ва Брян Мбеумо каби футболчилар учун қарийб 230 миллион евро сарфлагани нидерландиялик форварднинг асосий таркибга кириш имкониятларини сезиларли даражада пасайтириб юборди.

Шунга қарамай, Джошуа Зиркзее жамоанинг янги бош мураббийи Майкл Каррик ишончини қозониш учун бор кучини сарфламоқда. Хусусан, Росенборг жамоасига қарши кечган ўртоқлик учрашувида у чиройли дриблинг ва аниқ зарба эвазига гол уриб, ўзининг техник салоҳияти ҳали юқори эканлигини исботлади. Аммо клуб раҳбарияти ҳужум чизиғини янада кучайтириш мақсадида Астон Вилладан Оллие Ваткинс номзодини кўриб чиқаётгани Зиркзеенинг кетиш эҳтимолини оширмоқда.

Туринликларнинг қизиқиши ва трансфер шартлари

Ювентус спорт директори Фредерик Массара нидерландиялик ҳужумчининг иқтидорини яхши билади. Аввалроқ Рома клубида фаолият юритган мутахассис ўшанда ҳам футболчини А Серияга қайтаришга ҳаракат қилган эди. Эндиликда Турин клуби Джошуа Зиркзеени Рандал Коло Муани билан бирга ҳужум жуфтлигини шакллантириш учун асосий номзод сифатида кўрмоқда. Италияликлар футболчининг йиллик 3,5 миллион евролик маоши уларнинг молиявий имкониятларига мос келишини таъкидламоқда.

Манчестер Юнайтед 2024-йилнинг ёзида футболчи учун 42,5 миллион евро тўлаган бўлса-да, ҳозирда унинг трансфер қиймати 30-35 миллион евро атрофида баҳоланмоқда. Ювентус молиявий фейр-плей қоидаларини ҳисобга олган ҳолда, футболчини сотиб олиш мажбурияти билан ижарага олиш вариантини таклиф қилиши мумкин. Агар инглиз клуби бундай келшувга рози бўлса, трансфер август ойи охиригача амалга ошиши кутилмоқда.

Айни пайтда Манчестер Юнайтед бош мураббийи Майкл Каррик ҳужум чизиғини янгилаш устида ишламоқда. Агар Астон Вилла ўз етакчиси Оллие Ваткинсни 45 миллион евро эвазига қўйиб юборса, Зиркзее учун Манчестерда жой қолмаслиги деярли аниқ. Бу вазиятда Ювентус энг қулай йўналиш бўлиб кўринмоқда, чунки футболчи Италия футболи муҳитига, хусусан Болонядаги фаолияти орқали яхши таниш.

Манчестер ЮнайтедЮвентусТрансферларДжошуа ЗиркзееФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди