Джошуа Зиркзее Манчестер Юнайтедни тарк этиши мумкин: Ювентус ҳужумчи учун курашга қўшилди
Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби ҳужумчиси Джошуа Зиркзее жамоанинг мавсумолди тайёргарлик жараёнида ўзини кўрсатишга уринаётган бўлса-да, унинг келажаги сўроқ остида қолмоқда. Нидерландиялик футболчи "қизил иблислар" сафида ўз ўрнини топишга қийналаётган бир пайтда, Италиянинг Ювентус клуби уни ўз сафига қўшиб олиш вариантини жиддий кўриб чиқмоқда. Goal.com нашри хабарига кўра, Турин клуби раҳбарияти ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Джошуа Зиркзее номзодига тўхталган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Зиркзее Манчестер Юнайтед таркибида ўтказган икки йиллик фаолияти давомида кутилган натижаларни қайд эта олмади. Премер-лиганинг 56 та учрашувида бор-йўғи 5 та гол урган ҳужумчи учун рақобат янада кучайган. Клуб ўтган йили Бенжамин Сескко, Матеус Кунҳа ва Брян Мбеумо каби футболчилар учун қарийб 230 миллион евро сарфлагани нидерландиялик форварднинг асосий таркибга кириш имкониятларини сезиларли даражада пасайтириб юборди.
Шунга қарамай, Джошуа Зиркзее жамоанинг янги бош мураббийи Майкл Каррик ишончини қозониш учун бор кучини сарфламоқда. Хусусан, Росенборг жамоасига қарши кечган ўртоқлик учрашувида у чиройли дриблинг ва аниқ зарба эвазига гол уриб, ўзининг техник салоҳияти ҳали юқори эканлигини исботлади. Аммо клуб раҳбарияти ҳужум чизиғини янада кучайтириш мақсадида Астон Вилладан Оллие Ваткинс номзодини кўриб чиқаётгани Зиркзеенинг кетиш эҳтимолини оширмоқда.
Туринликларнинг қизиқиши ва трансфер шартлариЮвентус спорт директори Фредерик Массара нидерландиялик ҳужумчининг иқтидорини яхши билади. Аввалроқ Рома клубида фаолият юритган мутахассис ўшанда ҳам футболчини А Серияга қайтаришга ҳаракат қилган эди. Эндиликда Турин клуби Джошуа Зиркзеени Рандал Коло Муани билан бирга ҳужум жуфтлигини шакллантириш учун асосий номзод сифатида кўрмоқда. Италияликлар футболчининг йиллик 3,5 миллион евролик маоши уларнинг молиявий имкониятларига мос келишини таъкидламоқда.
Манчестер Юнайтед 2024-йилнинг ёзида футболчи учун 42,5 миллион евро тўлаган бўлса-да, ҳозирда унинг трансфер қиймати 30-35 миллион евро атрофида баҳоланмоқда. Ювентус молиявий фейр-плей қоидаларини ҳисобга олган ҳолда, футболчини сотиб олиш мажбурияти билан ижарага олиш вариантини таклиф қилиши мумкин. Агар инглиз клуби бундай келшувга рози бўлса, трансфер август ойи охиригача амалга ошиши кутилмоқда.
Айни пайтда Манчестер Юнайтед бош мураббийи Майкл Каррик ҳужум чизиғини янгилаш устида ишламоқда. Агар Астон Вилла ўз етакчиси Оллие Ваткинсни 45 миллион евро эвазига қўйиб юборса, Зиркзее учун Манчестерда жой қолмаслиги деярли аниқ. Бу вазиятда Ювентус энг қулай йўналиш бўлиб кўринмоқда, чунки футболчи Италия футболи муҳитига, хусусан Болонядаги фаолияти орқали яхши таниш.
…