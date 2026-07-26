Сам Керр АҚШга қайтди: Австралиялик юлдуз НВСЛда тарихий рекордни янгилади
Аёллар футболининг энг ёрқин юлдузларидан бири, австралиялик ҳужумчи Сам Керр АҚШ Миллий аёллар футбол лигасига (НВСЛ) шов-шувли тарзда қайтди. Челси сафидаги олти ярим йиллик муваффақиятли фаолиятидан сўнг Готам ФК таркибига қўшилган тажрибали форвард ўзининг дебют голларидан бирини уриш орқали турнир тарихида янги саҳифа очди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Портланд Торнс жамоасига қарши кечган ва 2:2 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланган баҳсда Сам Керр ўз маҳоратини яна бир бор намойиш этди. Бу гол нафақат унинг жамоасига муҳим очкони тақдим этди, балки футболчининг қарийб этти йиллик танаффусдан кейин АҚШ майдонларидаги илк расмий голи сифатида қайд этилди. Сўнгги бор у НВСЛда 2019-йилнинг октябрь ойида рақиблар дарвозасини ишғол қилган эди.
Тарихий рекорд ва ўйин тафсилотлариGoal.com нашрининг хабар беришича, ушбу гол Сам Керр учун НВСЛ мунтазам чемпионатларидаги 78-гол бўлди. Энг муҳими, у ўзи гол урган ўйинлар сонини 59 тага етказиб, бу борада лига рекордини ўрнатди. Аввалги кўрсаткич Лйнн Биендолога тегишли эди. 32 ёшли ҳужумчи ўзининг гол сезиш қобилияти ҳамон юқори эканлигини исботлаб, чемпионатдаги бошқа жамоаларга жиддий хавф туғдиришини кўрсатиб қўйди.
Учрашув кутилмаган воқеаларга бой ўтди. Портланд Торнс сафида дебютант Ренее Лйлес 21-дақиқада ҳисобни очиб, ҳафтанинг энг чиройли голларидан бирига муаллифлик қилди. Бироқ Сам Керрнинг ўн дақиқа ўтмай йўллаган аниқ зарбаси Провиденсе Парк стадионига йиғилган мухлисларни бироз сукунатга чўмдирди. Ўйин якунланишига 17 дақиқа қолганида Жайден Перрй айнан Керрга қарши қўпол ўйини учун майдондан четлатилди.
Турнир жадвалидаги ҳолат ва жамоалар натижасиУшбу натижадан сўнг Готам ФК турнир жадвалида вақтинча биринчи ўринга кўтарилиб олди. Жамоа ўзининг мағлубиятсиз сериясини тўртта ўйинга етказди. Шунга қарамай, жамоа устози Жуан Карлос Аморос учун ташвишли хабар ҳам бор: ҳимоя қўрғони Эмилй Соннетт ўйин бошида жароҳат олиб, майдонни тарк этишга мажбур бўлди. Унинг сафдан чиқиши жамоанинг чемпионлик амбицияларига таъсир қилиши мумкин.
Портланд Торнс жамоаси ҳам дурангга қарамай, ўзининг ички рекордини ўрнатди. Жамоа 2026-йил ҳисобидан ўз уйида ҳали мағлубиятга учрагани йўқ ва бу кўрсаткич кетма-кет 11 та уй учрашувига етди. Сам Керрнинг қайтиши ва унинг самарадорлиги АҚШ аёллар футболига бўлган қизиқишни янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
…