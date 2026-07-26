Сам Керр АҚШга қайтди: Австралиялик юлдуз НВСЛда тарихий рекордни янгилади

·44·Спорт
Сам Керр АҚШга қайтди: Австралиялик юлдуз НВСЛда тарихий рекордни янгилади

Аёллар футболининг энг ёрқин юлдузларидан бири, австралиялик ҳужумчи Сам Керр АҚШ Миллий аёллар футбол лигасига (НВСЛ) шов-шувли тарзда қайтди. Челси сафидаги олти ярим йиллик муваффақиятли фаолиятидан сўнг Готам ФК таркибига қўшилган тажрибали форвард ўзининг дебют голларидан бирини уриш орқали турнир тарихида янги саҳифа очди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Портланд Торнс жамоасига қарши кечган ва 2:2 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланган баҳсда Сам Керр ўз маҳоратини яна бир бор намойиш этди. Бу гол нафақат унинг жамоасига муҳим очкони тақдим этди, балки футболчининг қарийб этти йиллик танаффусдан кейин АҚШ майдонларидаги илк расмий голи сифатида қайд этилди. Сўнгги бор у НВСЛда 2019-йилнинг октябрь ойида рақиблар дарвозасини ишғол қилган эди.

Тарихий рекорд ва ўйин тафсилотлари

Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу гол Сам Керр учун НВСЛ мунтазам чемпионатларидаги 78-гол бўлди. Энг муҳими, у ўзи гол урган ўйинлар сонини 59 тага етказиб, бу борада лига рекордини ўрнатди. Аввалги кўрсаткич Лйнн Биендолога тегишли эди. 32 ёшли ҳужумчи ўзининг гол сезиш қобилияти ҳамон юқори эканлигини исботлаб, чемпионатдаги бошқа жамоаларга жиддий хавф туғдиришини кўрсатиб қўйди.

Учрашув кутилмаган воқеаларга бой ўтди. Портланд Торнс сафида дебютант Ренее Лйлес 21-дақиқада ҳисобни очиб, ҳафтанинг энг чиройли голларидан бирига муаллифлик қилди. Бироқ Сам Керрнинг ўн дақиқа ўтмай йўллаган аниқ зарбаси Провиденсе Парк стадионига йиғилган мухлисларни бироз сукунатга чўмдирди. Ўйин якунланишига 17 дақиқа қолганида Жайден Перрй айнан Керрга қарши қўпол ўйини учун майдондан четлатилди.

Турнир жадвалидаги ҳолат ва жамоалар натижаси

Ушбу натижадан сўнг Готам ФК турнир жадвалида вақтинча биринчи ўринга кўтарилиб олди. Жамоа ўзининг мағлубиятсиз сериясини тўртта ўйинга етказди. Шунга қарамай, жамоа устози Жуан Карлос Аморос учун ташвишли хабар ҳам бор: ҳимоя қўрғони Эмилй Соннетт ўйин бошида жароҳат олиб, майдонни тарк этишга мажбур бўлди. Унинг сафдан чиқиши жамоанинг чемпионлик амбицияларига таъсир қилиши мумкин.

Портланд Торнс жамоаси ҳам дурангга қарамай, ўзининг ички рекордини ўрнатди. Жамоа 2026-йил ҳисобидан ўз уйида ҳали мағлубиятга учрагани йўқ ва бу кўрсаткич кетма-кет 11 та уй учрашувига етди. Сам Керрнинг қайтиши ва унинг самарадорлиги АҚШ аёллар футболига бўлган қизиқишни янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Сам КеррГотам ФКНВСЛАёллар ФутболиРекорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди