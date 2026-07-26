Коинотдаги хавфга қарши кураш: Хитой фазовий чиқиндиларни кузатувчи илк сунъий йўлдошлар туркумини ишга туширди

·55·Техно
Коинотдаги хавфга қарши кураш: Хитой фазовий чиқиндиларни кузатувчи илк сунъий йўлдошлар туркумини ишга туширди

Хитой коинотдаги хавфсизликни таъминлаш ва орбитани турли чиқиндилардан тозалаш йўлида муҳим қадам ташлади. Мамлакат коинотдаги чиқиндиларни мониторинг қилишга ихтисослашган дунёдаги илк тижорий сунъий йўлдошлар туркуми — Ганде лойиҳасини амалга оширишни бошлади. Ушбу лойиҳанинг биринчи аппарати Лижиан-1 ракетаси ёрдамида мамлакат шимоли-ғарбидаги космодромдан муваффақиятли учирилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур улкан лойиҳа Пекиннинг АТмото Течнологй хусусий аэрокосмик компанияси томонидан ишлаб чиқилган. Режага кўра, 2030-йилга қадар орбитага жами 120 та сунъий йўлдош чиқарилади. Ушбу тармоқ паст, ўрта ва юқори орбиталардаги объектларни туну кун кузатиб бориш имкониятини беради. Бу эса коинотдаги фаол аппаратларнинг хавфсизлигини таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Сунъий интеллект ва автоном бошқарув

Лойиҳа уч босқичда амалга оширилади. Ҳозирда бошланган биринчи босқич — LX630 деб номланиб, у 14 та сунъий йўлдошни ўз ичига олади. Ушбу аппаратлар коинотдаги объектларни кузатиш ва уларнинг батафсил каталогини тузиш билан шуғулланади. Биринчи учирилган сунъий йўлдош ўзига хос технологик ютуқ бўлиб, у сунъий интеллект (AI) билан жиҳозланган борт компьютерига эга.

Ушбу AI тизими аппаратга Ер билан доимий алоқа ўрнатмасдан туриб, нишонларни тезкор кузатиш, мониторинг қилиш ва фавқулодда вазиятларда мустақил қарор қабул қилиш имконини беради. Шунингдек, аппарат ўз орбитасини ўзгартириш тизими билан таъминланган бўлиб, бу унга коинотдаги бошқа объектларга яқинлашиш ва мураккаб маневрларни бажариш имкониятини тақдим этади.

Коинотдаги "кўринмас" хавф кўлами

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай тизимларга эҳтиёж коинотга учирилаётган ракеталар сони ортиши билан кескин ошиб бормоқда. Хитой ОАВларининг хабар беришича, ҳозирда орбитада ўлчами 1 сантиметрдан катта бўлган бир миллиондан ортиқ чиқинди бўлаклари мавжуд. Ушбу бўлаклар сониясига қарийб 7,9 километр тезликда ҳаракатланади ва ҳар қандай сунъий йўлдош ёки коинот станцияси билан тўқнашганда ҳалокатли оқибатларга олиб келиши мумкин.

Лойиҳанинг кейинги босқичлари янада мураккаб вазифаларни ўз ичига олади:

  • Иккинчи босқичда юқори аниқликдаги камералар ва электромагнит датчиклар билан жиҳозланган 36 та сунъий йўлдош ишга туширилади;
  • Учинчи босқичда эса объектларни таниш ва уларнинг ҳаракатини таҳлил қилувчи яна 70 та ақлли аппарат орбитага чиқарилади.
Ганде лойиҳасининг тўлиқ ишга туширилиши Хитойнинг коинотдаги ҳаракатни назорат қилиш ва орбитал хавфсизликни бошқариш имкониятларини янги босқичга олиб чиқади. Бу каби хусусий ташаббуслар нафақат илмий, балки халқаро тижорий космик парвозлар хавфсизлиги учун ҳам пойдевор бўлиб хизмат қилади.

ХитойКоинотСунъий ЙўлдошТехнологияСунъий Интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиБугун, 02:22OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиOpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиБугун, 01:23Canon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумCanon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумБугун, 00:59Хитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиХитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиБугун, 00:52Минекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиМинекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб