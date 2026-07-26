Челси Педро Нето учун астрономик нарх белгилади: Манчестер Сити ва Ливерпул огоҳлантирилди

·53·Спорт
Челси Педро Нето учун астрономик нарх белгилади: Манчестер Сити ва Ливерпул огоҳлантирилди

Лондоннинг Челси клуби ўзининг иқтидорли вингери Педро Нето борасида қатъий позициясини маълум қилди. "Аристократлар" Англия Премер-лигасидаги асосий рақиблари — Манчестер Сити ва Ливерпулга мурожаат қилиб, португалиялик футболчини арзон нархда қўйиб юбормасликларини билдиришди. Ушбу қарор Европа трансфер бозоридаги умумий нархларнинг кескин кўтарилиши билан изоҳланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг Даилй Маил маълумотларига таяниб хабар беришича, Челси раҳбарияти айни дамда Нетони сотишга мажбур эмас. Бироқ, агар муносиб таклиф тушса, клуб раҳбарияти уни замонавий бозор талабларидан келиб чиққан ҳолда баҳолайди. Ҳозирда Европада юқори савияли вингерлар тақчиллиги кузатилаётгани сабабли, бундай амплуа эгаларининг нархи рекорд даражага етган.

Трансфер бозоридаги янги мезонлар

Челси клубининг бундай юқори нарх сўрашига бошқа топ-клублардаги трансфер жараёнлари бевосита таъсир кўрсатди. Хусусан, Пари Сен-Жермен аъзоси Брэдли Барколя атрофидаги вазият ва унинг 90 миллион евролик нархи лондонликлар учун ўзига хос ўлчов бўлиб хизмат қилмоқда. Шунингдек, РБ Лейпциг юлдузи Ян Диоманде учун Реал Мадрид томонидан таклиф қилинган 100 миллион евролик пакет (90+10 млн) рад этилгани бозордаги инфляцияни яққол кўрсатиб берди.

Манчестер Сити ва Ливерпул узоқ вақтдан бери 26 ёшли Педро Нето трансферига қизиқиш билдириб келмоқда. Футболчи соғлом бўлган пайтларида майдонда ҳақиқий креатив кучга айланади ва ўйин тақдирини ҳал қила олади. Шу сабабли, Пеп Гуардиола ва Ливерпулнинг янги мураббийлар штаби уни ўз таркибида кўришни истамоқда. Бироқ, Челси бу қизиқишдан максимал молиявий фойда олиш ниятида.

Музокараларда Челси учун қўшимча устунликни Саудия Арабистони Pro-лигаси клублари таъминламоқда. Араб клубларининг португалиялик юлдузга бўлган қизиқиши лондонликларга нархни янада кўтариш ва инглиз грандлари билан савдолашишда устунлик бермоқда. Бу эса Манчестер Сити ва Ливерпул учун трансферни янада қийинлаштириши мумкин.

Мареска ва Нетонинг келажаги

Қизиғи шундаки, Манчестер Сити мураббийлар штабида фаолият юритаётган Энзо Мареска ўз вақтида Челси тизимида ишлаганида Нетонинг ашаддий мухлиси бўлган. У португалиялик футболчининг ўнг қанотдаги имкониятларини юқори баҳолаган. Бу омил "шаҳарликлар"нинг трансфер борасидаги қатъиятини янада ошириши кутилмоқда.

Ҳозирда Педро Нето трансфер миш-мишларига эътибор бермасдан, ўз тикланиш жараёнига ва дам олишга эътибор қаратган. У Португалия терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этгани сабабли, клуб раҳбарияти томонидан қўшимча таътил билан тақдирланган. Шу сабабли, футболчи жамоанинг Сиднейга йўл олган мавсумолди турнесида иштирок этмаяпти.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Челси ўз етакчисини шунчаки қўлдан чиқармайди. Агар Манчестер Сити ёки Ливерпул ушбу трансферни амалга оширмоқчи бўлса, улар камида 90-100 миллион евро атрофидаги маблағдан воз кечишларига тўғри келади. Акс ҳолда, Нето келгуси мавсумни ҳам Стамфорд Бридге стадионида ўтказиши эҳтимоли юқори.

ЧелсиМанчестер СитиЛиверпулПедро НетоТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди