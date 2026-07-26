Челси Педро Нето учун астрономик нарх белгилади: Манчестер Сити ва Ливерпул огоҳлантирилди
Лондоннинг Челси клуби ўзининг иқтидорли вингери Педро Нето борасида қатъий позициясини маълум қилди. "Аристократлар" Англия Премер-лигасидаги асосий рақиблари — Манчестер Сити ва Ливерпулга мурожаат қилиб, португалиялик футболчини арзон нархда қўйиб юбормасликларини билдиришди. Ушбу қарор Европа трансфер бозоридаги умумий нархларнинг кескин кўтарилиши билан изоҳланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрининг Даилй Маил маълумотларига таяниб хабар беришича, Челси раҳбарияти айни дамда Нетони сотишга мажбур эмас. Бироқ, агар муносиб таклиф тушса, клуб раҳбарияти уни замонавий бозор талабларидан келиб чиққан ҳолда баҳолайди. Ҳозирда Европада юқори савияли вингерлар тақчиллиги кузатилаётгани сабабли, бундай амплуа эгаларининг нархи рекорд даражага етган.
Трансфер бозоридаги янги мезонларЧелси клубининг бундай юқори нарх сўрашига бошқа топ-клублардаги трансфер жараёнлари бевосита таъсир кўрсатди. Хусусан, Пари Сен-Жермен аъзоси Брэдли Барколя атрофидаги вазият ва унинг 90 миллион евролик нархи лондонликлар учун ўзига хос ўлчов бўлиб хизмат қилмоқда. Шунингдек, РБ Лейпциг юлдузи Ян Диоманде учун Реал Мадрид томонидан таклиф қилинган 100 миллион евролик пакет (90+10 млн) рад этилгани бозордаги инфляцияни яққол кўрсатиб берди.
Манчестер Сити ва Ливерпул узоқ вақтдан бери 26 ёшли Педро Нето трансферига қизиқиш билдириб келмоқда. Футболчи соғлом бўлган пайтларида майдонда ҳақиқий креатив кучга айланади ва ўйин тақдирини ҳал қила олади. Шу сабабли, Пеп Гуардиола ва Ливерпулнинг янги мураббийлар штаби уни ўз таркибида кўришни истамоқда. Бироқ, Челси бу қизиқишдан максимал молиявий фойда олиш ниятида.
Музокараларда Челси учун қўшимча устунликни Саудия Арабистони Pro-лигаси клублари таъминламоқда. Араб клубларининг португалиялик юлдузга бўлган қизиқиши лондонликларга нархни янада кўтариш ва инглиз грандлари билан савдолашишда устунлик бермоқда. Бу эса Манчестер Сити ва Ливерпул учун трансферни янада қийинлаштириши мумкин.
Мареска ва Нетонинг келажагиҚизиғи шундаки, Манчестер Сити мураббийлар штабида фаолият юритаётган Энзо Мареска ўз вақтида Челси тизимида ишлаганида Нетонинг ашаддий мухлиси бўлган. У португалиялик футболчининг ўнг қанотдаги имкониятларини юқори баҳолаган. Бу омил "шаҳарликлар"нинг трансфер борасидаги қатъиятини янада ошириши кутилмоқда.
Ҳозирда Педро Нето трансфер миш-мишларига эътибор бермасдан, ўз тикланиш жараёнига ва дам олишга эътибор қаратган. У Португалия терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этгани сабабли, клуб раҳбарияти томонидан қўшимча таътил билан тақдирланган. Шу сабабли, футболчи жамоанинг Сиднейга йўл олган мавсумолди турнесида иштирок этмаяпти.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Челси ўз етакчисини шунчаки қўлдан чиқармайди. Агар Манчестер Сити ёки Ливерпул ушбу трансферни амалга оширмоқчи бўлса, улар камида 90-100 миллион евро атрофидаги маблағдан воз кечишларига тўғри келади. Акс ҳолда, Нето келгуси мавсумни ҳам Стамфорд Бридге стадионида ўтказиши эҳтимоли юқори.
…