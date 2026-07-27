Хитой дунёда илк бор денгиз тубидан 2000 МВ қувватли суперкабел ўтказди
Хитой энергетика соҳасида мислсиз ютуққа эришиб, дунёда биринчи бўлиб денгиз тубидан ўтказилган ±500 кВ кучланишли доимий ток денгиз электр узатиш линияси қурилишини муваффақиятли якунлади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур улкан лойиҳа мамлакатнинг Гуандун провинциясидаги Янсзян шаҳри қирғоғида амалга оширилган бўлиб, у йирик денгиз шамол электр станцияларида ишлаб чиқариладиган экологик тоза энергияни қуруқликдаги энергия тизимига узатишга мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги денгизости линиясининг умумий узунлиги 88,8 километрни ташкил этади. Тизим икки қутбли схема асосида ишлашга мослаштирилган бўлиб, бунда иккита кабел бир вақтнинг ўзида фаолият юритади: бири мусбат, иккинчиси эса манфий қутб орқали токни узатади. Ушбу мураккаб архитектура денгиз шамол паркларидан қирғоққа бир йўла 2000 МВ гача бўлган улкан миқдордаги электр энергиясини йўқотишларсиз етказиб бериш имконини беради.
Инновацион технология ва ноёб инфратузилмаЛойиҳанинг асосий технологик ўзига хослиги ВСК-ҲВДК деб номланган энергияни мослашувчан узатиш технологиясидан фойдаланилганидадир. Одатдаги ўзгарувчан ток линиялари 70 километрдан ошган масофаларда сиғим йўқотишлари сабабли ўз самарадорлигини сезиларли даражада йўқота бошлайди. Доимий ток линиялари эса бу камчиликдан ҳоли бўлиб, мутахассисларнинг таъкидлашича, янги ечим электр энергияси йўқотилишини қарийб 60 фоизга қисқартиришни таъминлайди.
Мазкур тизимнинг ажралмас қисми бўлган «Денгиз шамоли юраги» деб номланган денгиз ости ниmsтансияси ҳам ўзининг кўлами билан эътиборга лойиқ. Жорий ёзда ўрнатилган ушбу объект ±500 кВ синфга мансуб, қуввати 2000 МВ бўлган дунёдаги илк оффшор ўзгартириш платформаси ҳисобланади. У айнан йирик денгиз шамол электр станцияларини умумий тармоққа улаш учун махсус лойиҳалаштирилган.
Экологик самарадорлик ва истиқболларЛойиҳа тўлақонли саноат эксплуатациясига киритилгач, Қингжоу Пҳасе В ва Пҳасе ВИИ деб номланган денгиз шамол паркларидаги 163 та шамол генератори ишлаб чиқарган энергия Гуандун — Гонконг — Макао Катта кўрфази минтақасига йўналтирилади. Ҳисоб-китобларга кўра, ушбу линия йилига тахминан 6 миллиард кВ·соат «яшил» электр энергиясини узатишга қодир.
Ушбу кўрсаткич миллионлаб хонадонларни узлуксиз электр энергияси билан таъминлаш учун етарли ҳисобланади. Шу билан бирга, мутахассислар баҳолашича, мазкур инфратузилманинг ишга туширилиши атмосфера ҳавосига ҳар йили чиқариладиган карбонат ангидрид газлари миқдорини 5 миллион тоннага қисқартириш имконини беради.
…