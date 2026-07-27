Хитой дунёда илк бор денгиз тубидан 2000 МВ қувватли суперкабел ўтказди

·84·Техно
Хитой дунёда илк бор денгиз тубидан 2000 МВ қувватли суперкабел ўтказди

Хитой энергетика соҳасида мислсиз ютуққа эришиб, дунёда биринчи бўлиб денгиз тубидан ўтказилган ±500 кВ кучланишли доимий ток денгиз электр узатиш линияси қурилишини муваффақиятли якунлади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур улкан лойиҳа мамлакатнинг Гуандун провинциясидаги Янсзян шаҳри қирғоғида амалга оширилган бўлиб, у йирик денгиз шамол электр станцияларида ишлаб чиқариладиган экологик тоза энергияни қуруқликдаги энергия тизимига узатишга мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги денгизости линиясининг умумий узунлиги 88,8 километрни ташкил этади. Тизим икки қутбли схема асосида ишлашга мослаштирилган бўлиб, бунда иккита кабел бир вақтнинг ўзида фаолият юритади: бири мусбат, иккинчиси эса манфий қутб орқали токни узатади. Ушбу мураккаб архитектура денгиз шамол паркларидан қирғоққа бир йўла 2000 МВ гача бўлган улкан миқдордаги электр энергиясини йўқотишларсиз етказиб бериш имконини беради.

Инновацион технология ва ноёб инфратузилма

Лойиҳанинг асосий технологик ўзига хослиги ВСК-ҲВДК деб номланган энергияни мослашувчан узатиш технологиясидан фойдаланилганидадир. Одатдаги ўзгарувчан ток линиялари 70 километрдан ошган масофаларда сиғим йўқотишлари сабабли ўз самарадорлигини сезиларли даражада йўқота бошлайди. Доимий ток линиялари эса бу камчиликдан ҳоли бўлиб, мутахассисларнинг таъкидлашича, янги ечим электр энергияси йўқотилишини қарийб 60 фоизга қисқартиришни таъминлайди.

Мазкур тизимнинг ажралмас қисми бўлган «Денгиз шамоли юраги» деб номланган денгиз ости ниmsтансияси ҳам ўзининг кўлами билан эътиборга лойиқ. Жорий ёзда ўрнатилган ушбу объект ±500 кВ синфга мансуб, қуввати 2000 МВ бўлган дунёдаги илк оффшор ўзгартириш платформаси ҳисобланади. У айнан йирик денгиз шамол электр станцияларини умумий тармоққа улаш учун махсус лойиҳалаштирилган.

Экологик самарадорлик ва истиқболлар

Лойиҳа тўлақонли саноат эксплуатациясига киритилгач, Қингжоу Пҳасе В ва Пҳасе ВИИ деб номланган денгиз шамол паркларидаги 163 та шамол генератори ишлаб чиқарган энергия Гуандун — Гонконг — Макао Катта кўрфази минтақасига йўналтирилади. Ҳисоб-китобларга кўра, ушбу линия йилига тахминан 6 миллиард кВ·соат «яшил» электр энергиясини узатишга қодир.

Ушбу кўрсаткич миллионлаб хонадонларни узлуксиз электр энергияси билан таъминлаш учун етарли ҳисобланади. Шу билан бирга, мутахассислар баҳолашича, мазкур инфратузилманинг ишга туширилиши атмосфера ҳавосига ҳар йили чиқариладиган карбонат ангидрид газлари миқдорини 5 миллион тоннага қисқартириш имконини беради.

ХитойТехнологияЭкологияЭнергетикаЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Vivo X300e тақдим этилди: 7200 мА•ч батарея ва Snapdragon 8 Ген 5Vivo X300e тақдим этилди: 7200 мА•ч батарея ва Snapdragon 8 Ген 5Бугун, 09:57Сунъий интеллект воситалари суҳбатларни огоҳлантиришсиз ёппасига ёзиб олмоқдаСунъий интеллект воситалари суҳбатларни огоҳлантиришсиз ёппасига ёзиб олмоқдаБугун, 08:56Физикавий AI учун янги қадам: Мия тўлқинлари роботларни қандай ўқитади?Физикавий AI учун янги қадам: Мия тўлқинлари роботларни қандай ўқитади?Бугун, 05:24Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиБугун, 02:22OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиOpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиБугун, 01:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб