Смартфон ва ижтимоий тармоқлар қарамлигига қарши Аутономоус Кей қурилмаси тақдим этилди

·29·Техно
Смартфон ва ижтимоий тармоқлар қарамлигига қарши Аутономоус Кей қурилмаси тақдим этилди

АҚШда рақамли детокс жараёнини янги босқичга олиб чиқадиган ва смартфонга қарамликни жисмоний йўл билан чекловчи Аутономоус Кей номли ўзига хос аксессуар яратилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу қурилма фойдаланувчиларга ижтимоий тармоқлар ва чалғитувчи иловалар устидан қатъий назорат ўрнатиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Жисмоний тўсиқ ва NFC технологияси

Мазкур гаджет ихчам NFC-калит кўринишида ишлаб чиқарилган бўлиб, муайян дастурлар, хусусан, TikTok ёки Telegram каби платформаларга киришни вақтинча блоклашга мўлжалланган. Дастурий чекловлардан фарқли ўлароқ, уларни оддий созламалар орқали ўчириб қўйиш осон, бироқ Аутономоус Кей реал жисмоний тўсиқ вазифасини бажаради.

Фойдаланувчи танланган иловалардан фойдаланиши учун аввал калитни смартфонга теккизиши шарт. Акс ҳолда, дастурлар ёпиқлигича қолади. Қурилма батареясиз ишлайди — унинг ичига ўрнатилган пассив NFC-чип қувват талаб қилмайди ва исталган вақтда доимий ёрдам беришга тайёр туради.

Универсал мослик ва сунъий интеллект имкониятлари

Ишлаб чиқарувчиларнинг маълумот қилишича, янги аксессуар ҳам Android операцион тизимидаги смартфонларга, ҳам iPhone қурилмаларига тўлиқ мос тушади. Махсус мобил илова орқали қайси дастурлар чекланишини ўзингиз белгилайсиз, тизим эса калитдан неча марта фойдаланилгани ва тармоқларда қанча вақт ўтказилганини аниқ қайд этиб боради.

  • Калит ёрдамида иловаларга киришни қатъий назорат қилиш
  • Ижтимоий тармоқларда сарфланадиган вақтни деярли икки баробар қисқартириш
  • Сунъий интеллект ёрдамида фойдаланувчи одатларини таҳлил қилиш
  • Уйқу сифатини яхшилаш ва импульсив ҳаракатларни жиловлаш
Тизимга киритилган сунъий интеллект алгоритмлари фойдаланувчининг хатти-ҳаракатларини таҳлил қилади ва қарамликни аста-секин камайтириш бўйича амалий тавсиялар беради. Бу ёндашув ижтимоий тармоқларда ўтказиладиган вақтни деярли икки баробарга қисқартиришга ёрдам бериши таъкидланмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай қурилмалар уйқу сифатини яхшилаш ва фойдаланувчининг смартфонга бўлган импульсив боғлиқлигини назорат қилишда муҳим аҳамият касб этади. Ҳозирги кунда Аутономоус Кей АҚШ бозорида сотувга чиқарилган бўлиб, унинг нархи атиги 9 долларни ташкил этади.

Аутономоус КейСмартфон қарамлигиNFC технологиясиИжтимоий тармоқларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаКикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаБугун, 04:56Black Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиBlack Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиБугун, 04:24Oppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувватOppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувватБугун, 03:55Apple компанияси бозор қиймати бўйича 5 триллион долларлик маррага етдиApple компанияси бозор қиймати бўйича 5 триллион долларлик маррага етдиБугун, 03:26Хитой коинотда 400 вольтли янги энергия тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиХитой коинотда 400 вольтли янги энергия тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиБугун, 02:55ҲМД компанияси афсонавий Аша брендини янги бюджет қурилма билан қайтардиҲМД компанияси афсонавий Аша брендини янги бюджет қурилма билан қайтардиБугун, 02:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб