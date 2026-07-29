Смартфон ва ижтимоий тармоқлар қарамлигига қарши Аутономоус Кей қурилмаси тақдим этилди
АҚШда рақамли детокс жараёнини янги босқичга олиб чиқадиган ва смартфонга қарамликни жисмоний йўл билан чекловчи Аутономоус Кей номли ўзига хос аксессуар яратилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу қурилма фойдаланувчиларга ижтимоий тармоқлар ва чалғитувчи иловалар устидан қатъий назорат ўрнатиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Жисмоний тўсиқ ва NFC технологиясиМазкур гаджет ихчам NFC-калит кўринишида ишлаб чиқарилган бўлиб, муайян дастурлар, хусусан, TikTok ёки Telegram каби платформаларга киришни вақтинча блоклашга мўлжалланган. Дастурий чекловлардан фарқли ўлароқ, уларни оддий созламалар орқали ўчириб қўйиш осон, бироқ Аутономоус Кей реал жисмоний тўсиқ вазифасини бажаради.
Фойдаланувчи танланган иловалардан фойдаланиши учун аввал калитни смартфонга теккизиши шарт. Акс ҳолда, дастурлар ёпиқлигича қолади. Қурилма батареясиз ишлайди — унинг ичига ўрнатилган пассив NFC-чип қувват талаб қилмайди ва исталган вақтда доимий ёрдам беришга тайёр туради.
Универсал мослик ва сунъий интеллект имкониятлариИшлаб чиқарувчиларнинг маълумот қилишича, янги аксессуар ҳам Android операцион тизимидаги смартфонларга, ҳам iPhone қурилмаларига тўлиқ мос тушади. Махсус мобил илова орқали қайси дастурлар чекланишини ўзингиз белгилайсиз, тизим эса калитдан неча марта фойдаланилгани ва тармоқларда қанча вақт ўтказилганини аниқ қайд этиб боради.
- Калит ёрдамида иловаларга киришни қатъий назорат қилиш
- Ижтимоий тармоқларда сарфланадиган вақтни деярли икки баробар қисқартириш
- Сунъий интеллект ёрдамида фойдаланувчи одатларини таҳлил қилиш
- Уйқу сифатини яхшилаш ва импульсив ҳаракатларни жиловлаш
Мутахассисларнинг фикрича, бундай қурилмалар уйқу сифатини яхшилаш ва фойдаланувчининг смартфонга бўлган импульсив боғлиқлигини назорат қилишда муҳим аҳамият касб этади. Ҳозирги кунда Аутономоус Кей АҚШ бозорида сотувга чиқарилган бўлиб, унинг нархи атиги 9 долларни ташкил этади.
…