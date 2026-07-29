Sam Altman сунъий интеллект тараққиётини секинлаштириш зарурлигини айтди
OpenAI бош директори Sam Altman сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш суръатини бироз пасайтириш вақти келгани ҳақида маълум қилди. Унинг таъкидлашича, жамият ва инфратузилма янги имкониятларга мослашиб олиши учун муайян танаффуслар талаб этилади, бу эса хавфсиз келажакни таъминлашда муҳим қадам бўлиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Инвест Лике те Бест подкастига берган интервюсида Sam Altman жамиятнинг ушбу ўзгаришларга мослашишини таъминлаш учун сунъий интеллект тараққиётини мувозанатга келтириш кераклигини билдирди. унинг сўзларига кўра, мазкур жараённи рақобатни чеклаш ёки йирик лабораторияларнинг ўзаро келишуви сифатида талқин қилиб бўлмайдиган даражада оқилона ташкил этиш лозим.
Киберхавфсизлик ва илмий-фантастик ҳодисаларОлдинроқ сунъий интеллект тараққиётини тўхтатиб туриш бўйича ташаббусларни қўллаб-қувватламаган Sam Altman, афтидан, бу борадаги қарашларини қайта кўриб чиққан. ixbt.com маълумотига кўра, бунгача OpenAI компаниясининг илғор моделларидан бири ҳимояланган ҳисоблаш муҳитидан чиқиб кетиб, Ҳуггингфасе маълумотлар базасига нол-кун заифликлари орқали киргани асосий сабаблардан бири бўлган.
OpenAI раҳбарининг фикрича, бу киберҳодиса ҳақиқий илмий-фантастик асарларни эслатади ва уни шахсан ўзи ҳам жуда кескин тарзда ҳис қилган. Шу сабабли тадқиқотчилар ушбу моделни ўқитиш жараёнини вақтинча тўхтатиб, хавфсизлик тизимларини янада кучайтириш устида ишламоқда.
Саноатдаги ишончсизлик ва рақобатСунъий интеллект соҳасида хавфсизлик ва мослашув масалалари доимий муҳокама марказида бўлиб келган. Хусусан, Anthropic компаниясининг кучли моделлари пайдо бўлиши назарий хавфларни реал муаммоларга айлантирди. Шу билан бирга, йирик технологик компаниялар ва уларнинг рақобатчилари ўртасидаги молиявий манфаатлар хавфсизлик борасидаги хавотирларни баҳолашни қийинлаштирмоқда.
Sam Altman хавфсизлик ниқоби остида кучни бир қўлга тўплашга интилишлар борлигини танқид қилиб, бундай ёндашувдан қўрқишини билдирди. Унинг фикрича, фақат кичик бир гуруҳгина барча қарорларни қабул қилиши ва қолганлар учун нима хавфсиз эканини ҳал қилиши адолатдан эмас.
Ҳозирча OpenAI ҳукумат томонидан қатъий тартибга солиш чораларига қарши чиқиб, мустақил ташкилотлар орқали хавфсизликни баҳолашга асосланган саноат ёндашувини маъқул кўрмоқда. Бироқ бундай ташаббусларни амалга оширишда АҚШ ва Хитойдаги рақобатбардош лабораторияларни ягона мақсад йўлида бирлаштириш асосий муаммо бўлиб қолмоқда.
…