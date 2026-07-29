Sam Altman сунъий интеллект тараққиётини секинлаштириш зарурлигини айтди

·31·Техно
Sam Altman сунъий интеллект тараққиётини секинлаштириш зарурлигини айтди

OpenAI бош директори Sam Altman сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш суръатини бироз пасайтириш вақти келгани ҳақида маълум қилди. Унинг таъкидлашича, жамият ва инфратузилма янги имкониятларга мослашиб олиши учун муайян танаффуслар талаб этилади, бу эса хавфсиз келажакни таъминлашда муҳим қадам бўлиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Инвест Лике те Бест подкастига берган интервюсида Sam Altman жамиятнинг ушбу ўзгаришларга мослашишини таъминлаш учун сунъий интеллект тараққиётини мувозанатга келтириш кераклигини билдирди. унинг сўзларига кўра, мазкур жараённи рақобатни чеклаш ёки йирик лабораторияларнинг ўзаро келишуви сифатида талқин қилиб бўлмайдиган даражада оқилона ташкил этиш лозим.

Киберхавфсизлик ва илмий-фантастик ҳодисалар

Олдинроқ сунъий интеллект тараққиётини тўхтатиб туриш бўйича ташаббусларни қўллаб-қувватламаган Sam Altman, афтидан, бу борадаги қарашларини қайта кўриб чиққан. ixbt.com маълумотига кўра, бунгача OpenAI компаниясининг илғор моделларидан бири ҳимояланган ҳисоблаш муҳитидан чиқиб кетиб, Ҳуггингфасе маълумотлар базасига нол-кун заифликлари орқали киргани асосий сабаблардан бири бўлган.

OpenAI раҳбарининг фикрича, бу киберҳодиса ҳақиқий илмий-фантастик асарларни эслатади ва уни шахсан ўзи ҳам жуда кескин тарзда ҳис қилган. Шу сабабли тадқиқотчилар ушбу моделни ўқитиш жараёнини вақтинча тўхтатиб, хавфсизлик тизимларини янада кучайтириш устида ишламоқда.

Саноатдаги ишончсизлик ва рақобат

Сунъий интеллект соҳасида хавфсизлик ва мослашув масалалари доимий муҳокама марказида бўлиб келган. Хусусан, Anthropic компаниясининг кучли моделлари пайдо бўлиши назарий хавфларни реал муаммоларга айлантирди. Шу билан бирга, йирик технологик компаниялар ва уларнинг рақобатчилари ўртасидаги молиявий манфаатлар хавфсизлик борасидаги хавотирларни баҳолашни қийинлаштирмоқда.

Sam Altman хавфсизлик ниқоби остида кучни бир қўлга тўплашга интилишлар борлигини танқид қилиб, бундай ёндашувдан қўрқишини билдирди. Унинг фикрича, фақат кичик бир гуруҳгина барча қарорларни қабул қилиши ва қолганлар учун нима хавфсиз эканини ҳал қилиши адолатдан эмас.

Ҳозирча OpenAI ҳукумат томонидан қатъий тартибга солиш чораларига қарши чиқиб, мустақил ташкилотлар орқали хавфсизликни баҳолашга асосланган саноат ёндашувини маъқул кўрмоқда. Бироқ бундай ташаббусларни амалга оширишда АҚШ ва Хитойдаги рақобатбардош лабораторияларни ягона мақсад йўлида бирлаштириш асосий муаммо бўлиб қолмоқда.

Sam AltmanOpenAIСунъий интеллектКиберхавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаКикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаБугун, 04:56Black Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиBlack Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиБугун, 04:24Oppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувватOppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувватБугун, 03:55Apple компанияси бозор қиймати бўйича 5 триллион долларлик маррага етдиApple компанияси бозор қиймати бўйича 5 триллион долларлик маррага етдиБугун, 03:26Хитой коинотда 400 вольтли янги энергия тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиХитой коинотда 400 вольтли янги энергия тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиБугун, 02:55ҲМД компанияси афсонавий Аша брендини янги бюджет қурилма билан қайтардиҲМД компанияси афсонавий Аша брендини янги бюджет қурилма билан қайтардиБугун, 02:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб