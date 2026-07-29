Киберхавфсизлик стартапи Спур 200 миллион доллар инвестиция жалб қилди
АҚШнинг Флорида штатида жойлашган Спур Intelligence киберхавфсизлик стартапи Инсигҳт Партнерс бошчилигидаги инвестисия раундида 200 миллион доллар маблағ тўплади. Ушбу молиялаштириш рақамли маконда ботлар фаоллиги кескин ошиб, интернет трафик ҳажми бўйича инсонлардан ўзиб кетган даврга тўғри келди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, 2017-йилда асос солинган Спур компанияси ChatGPT оммавий тақдим этилишидан беш йил олдиноқ ботларни аниқлаш технологиясини ишлаб чиққан эди. Стартап технологияси корхоналарга қонуний фойдаланувчиларни мураккаб тарзда яширинаётган бот трафигидан ажратиб олишга, шунингдек, сохта фойдаланувчилар ва таҳдидларни аниқлашга ёрдам беради.
Киберхавфсизликдаги кўр нуқталарИнсигҳт Партнерс вакили Томас Краннинг таъкидлашича, бугунги кунда мураккаб жиноий VPN тармоқлари, резиденциал прокси серверлар ва анонимлаштириш инфратузилмалари жадал ривожланмоқда. Натижада ташкилотлар фаолиятида жиддий муаммо юзага келмоқда — улар фаолликни кўради, бироқ унинг ортидаги асл инфратузилмани аниқлай олмайди.
Зарарли трафикни аниқлаш корпоратив хавфсизлик жамоалари учун доимий муаммо бўлиб келган. Бироқ мутахассисларнинг фикрича, ҳозирги кунда компаниялар дуч келаётган ҳужумлар кўлами аввалгиларидан тубдан фарқ қилади ва уларни бартараф этиш тобора қийинлашиб бормоқда.
Интернетда ботлар устунлигиCloudflare компаниясининг охирги ҳисоботига кўра, 2026-йилнинг ўрталарига келиб интернетдаги ботлар фаоллиги инсонлар фаоллигидан ошиб кетди. Бу ҳолат бутун интернет тарихи давомида илк бор кузатилмоқда.
Cloudflare асосчиси ва бош директори Метю Принс ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида агентик трафикнинг жуда тез ўсаётганини қайд этган. Унинг сўзларига кўра, дастлаб бу ҳолат 2027-йил охири ёки бошларида содир бўлиши кутилган эди, бироқ жараёнлар кутилганидан ҳам тезроқ кечмоқда.
…