Киберхавфсизлик стартапи Спур 200 миллион доллар инвестиция жалб қилди

·30·Техно
Киберхавфсизлик стартапи Спур 200 миллион доллар инвестиция жалб қилди

АҚШнинг Флорида штатида жойлашган Спур Intelligence киберхавфсизлик стартапи Инсигҳт Партнерс бошчилигидаги инвестисия раундида 200 миллион доллар маблағ тўплади. Ушбу молиялаштириш рақамли маконда ботлар фаоллиги кескин ошиб, интернет трафик ҳажми бўйича инсонлардан ўзиб кетган даврга тўғри келди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, 2017-йилда асос солинган Спур компанияси ChatGPT оммавий тақдим этилишидан беш йил олдиноқ ботларни аниқлаш технологиясини ишлаб чиққан эди. Стартап технологияси корхоналарга қонуний фойдаланувчиларни мураккаб тарзда яширинаётган бот трафигидан ажратиб олишга, шунингдек, сохта фойдаланувчилар ва таҳдидларни аниқлашга ёрдам беради.

Киберхавфсизликдаги кўр нуқталар

Инсигҳт Партнерс вакили Томас Краннинг таъкидлашича, бугунги кунда мураккаб жиноий VPN тармоқлари, резиденциал прокси серверлар ва анонимлаштириш инфратузилмалари жадал ривожланмоқда. Натижада ташкилотлар фаолиятида жиддий муаммо юзага келмоқда — улар фаолликни кўради, бироқ унинг ортидаги асл инфратузилмани аниқлай олмайди.

Зарарли трафикни аниқлаш корпоратив хавфсизлик жамоалари учун доимий муаммо бўлиб келган. Бироқ мутахассисларнинг фикрича, ҳозирги кунда компаниялар дуч келаётган ҳужумлар кўлами аввалгиларидан тубдан фарқ қилади ва уларни бартараф этиш тобора қийинлашиб бормоқда.

Интернетда ботлар устунлиги

Cloudflare компаниясининг охирги ҳисоботига кўра, 2026-йилнинг ўрталарига келиб интернетдаги ботлар фаоллиги инсонлар фаоллигидан ошиб кетди. Бу ҳолат бутун интернет тарихи давомида илк бор кузатилмоқда.

Cloudflare асосчиси ва бош директори Метю Принс ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида агентик трафикнинг жуда тез ўсаётганини қайд этган. Унинг сўзларига кўра, дастлаб бу ҳолат 2027-йил охири ёки бошларида содир бўлиши кутилган эди, бироқ жараёнлар кутилганидан ҳам тезроқ кечмоқда.

КиберхавфсизликСтартапИнвестицияБотларCloudflare
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаКикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаБугун, 04:56Black Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиBlack Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиБугун, 04:24Oppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувватOppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувватБугун, 03:55Apple компанияси бозор қиймати бўйича 5 триллион долларлик маррага етдиApple компанияси бозор қиймати бўйича 5 триллион долларлик маррага етдиБугун, 03:26Хитой коинотда 400 вольтли янги энергия тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиХитой коинотда 400 вольтли янги энергия тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиБугун, 02:55ҲМД компанияси афсонавий Аша брендини янги бюджет қурилма билан қайтардиҲМД компанияси афсонавий Аша брендини янги бюджет қурилма билан қайтардиБугун, 02:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб