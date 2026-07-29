ҲМД компанияси афсонавий Аша брендини янги бюджет қурилма билан қайтарди

·61·Техно
ҲМД компанияси афсонавий Аша брендини янги бюджет қурилма билан қайтарди

ҲМД компанияси Филиппин бозорида ўзига хос "енгиллаштирилган смартфон" — ҲМД Аша 305 моделини расман тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қурилма оддий тугмали телефонлар ҳамда тўлақонли Android-қурилмалар оралиғидаги оралиқ ечим сифатида яратилган бўлиб, унинг нархи атиги 65 АҚШ долларини ташкил этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги модел оддий ва ишончли технологияларни қадрловчи фойдаланувчиларга мўлжалланган. Қарийб ўн йил аввал Нокиа бренди остида машҳур бўлган Аша линиясининг қайтарилиши компаниянинг бошланғич даражадаги сегментдаги мавқейини мустаҳкамлашга қаратилган қадам сифатида баҳоланмоқда.

Техник хусусиятлари ва имкониятлари

Тақдим этилган смартфон 480 × 854 пиксел ўлчамли 5 дюймли экран билан жиҳозланган. Қурилма ишлаши учун Унисок T137 процессори масъул бўлиб, у кундалик оддий вазифаларни бажаришга тўла етарли ҳисобланади. Апарат қисми 2 GB тезкор ва 16 GB доимий хотира билан таъминланган.

Суратга олиш учун 2 мегапикселли асосий камера кўзда тутилган. Шунингдек, замонавий фойдаланувчилар талабларидан келиб чиққан ҳолда, қурилма ЛТE модем, Wi-Fi, ГПС, Bluetooth 4.2 сиmsиз уланиш имкониятлари, 3,5 мм қулоқчин учун тирқиш ва USB-C порти билан жиҳозланган.

Дастурий таъминот ва батарея

ҲМД Аша 305 модели Android АОСП асосида яратилган Пульсе ОС операцион тизимида ишлайди. Дастурий таъминот имкониятларига кўра, фойдаланувчиларга TikTok ва YouTube каби машҳур иловаларнинг махсус енгиллаштирилган версияларини ўз ичига олган 100 дан ортиқ иловалар тақдим этилади.

Қурилманинг асосий афзалликларидан бири бу сиғими 2500 мА·ч бўлган олинадиган батареядир. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, аккумулятор қуввати кутиш режимида 32 соатгача ишлашни таъминлай олади, бу эса ўз навбатида фойдаланишда қўшимча қулайлик яратади.

Ҳозирги вақтда янги ҲМД Аша 305 Филиппинда 3990 филиппин песоси (тахминан 65 доллар) нархида сотувга чиқарилган. Ишлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, яқин ҳафталар ичида мазкур бюджет смартфон бошқа халқаро бозорларда ҳам сотувга чиқиши кутилмоқда.

ҲМДАша 305СмартфонAndroidТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаКикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаБугун, 04:56Black Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиBlack Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиБугун, 04:24Oppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувватOppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувватБугун, 03:55Apple компанияси бозор қиймати бўйича 5 триллион долларлик маррага етдиApple компанияси бозор қиймати бўйича 5 триллион долларлик маррага етдиБугун, 03:26Хитой коинотда 400 вольтли янги энергия тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиХитой коинотда 400 вольтли янги энергия тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиБугун, 02:55Киберхавфсизлик стартапи Спур 200 миллион доллар инвестиция жалб қилдиКиберхавфсизлик стартапи Спур 200 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 02:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб