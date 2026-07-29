ҲМД компанияси афсонавий Аша брендини янги бюджет қурилма билан қайтарди
ҲМД компанияси Филиппин бозорида ўзига хос "енгиллаштирилган смартфон" — ҲМД Аша 305 моделини расман тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қурилма оддий тугмали телефонлар ҳамда тўлақонли Android-қурилмалар оралиғидаги оралиқ ечим сифатида яратилган бўлиб, унинг нархи атиги 65 АҚШ долларини ташкил этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги модел оддий ва ишончли технологияларни қадрловчи фойдаланувчиларга мўлжалланган. Қарийб ўн йил аввал Нокиа бренди остида машҳур бўлган Аша линиясининг қайтарилиши компаниянинг бошланғич даражадаги сегментдаги мавқейини мустаҳкамлашга қаратилган қадам сифатида баҳоланмоқда.
Техник хусусиятлари ва имкониятлариТақдим этилган смартфон 480 × 854 пиксел ўлчамли 5 дюймли экран билан жиҳозланган. Қурилма ишлаши учун Унисок T137 процессори масъул бўлиб, у кундалик оддий вазифаларни бажаришга тўла етарли ҳисобланади. Апарат қисми 2 GB тезкор ва 16 GB доимий хотира билан таъминланган.
Суратга олиш учун 2 мегапикселли асосий камера кўзда тутилган. Шунингдек, замонавий фойдаланувчилар талабларидан келиб чиққан ҳолда, қурилма ЛТE модем, Wi-Fi, ГПС, Bluetooth 4.2 сиmsиз уланиш имкониятлари, 3,5 мм қулоқчин учун тирқиш ва USB-C порти билан жиҳозланган.
Дастурий таъминот ва батареяҲМД Аша 305 модели Android АОСП асосида яратилган Пульсе ОС операцион тизимида ишлайди. Дастурий таъминот имкониятларига кўра, фойдаланувчиларга TikTok ва YouTube каби машҳур иловаларнинг махсус енгиллаштирилган версияларини ўз ичига олган 100 дан ортиқ иловалар тақдим этилади.
Қурилманинг асосий афзалликларидан бири бу сиғими 2500 мА·ч бўлган олинадиган батареядир. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, аккумулятор қуввати кутиш режимида 32 соатгача ишлашни таъминлай олади, бу эса ўз навбатида фойдаланишда қўшимча қулайлик яратади.
Ҳозирги вақтда янги ҲМД Аша 305 Филиппинда 3990 филиппин песоси (тахминан 65 доллар) нархида сотувга чиқарилган. Ишлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, яқин ҳафталар ичида мазкур бюджет смартфон бошқа халқаро бозорларда ҳам сотувга чиқиши кутилмоқда.
…