Арсенал Бруно Гимараес трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирди

·19·Спорт
Арсенал Бруно Гимараес трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирди

Лондоннинг Арсенал клуби марказий ярим ҳимоячи Бруно Гимараес трансферини ҳал қилиш учун Нюкасл билан фаол музокараларни бошлади. талкСПОРТ нашри хабарига кўра, "тўпчилар" бош мураббий Микел Артета таркибини кучайтириш мақсадида бразилиялик футболчини ўзларининг устувор мақсади деб белгилаган ва томонлар келишувга эришиш йўлида жиддий қадам ташламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гарчи Нюкасл расмий алоқалар бўлмаганини таъкидлаётган бўлса-да, оғзаки келишувга эришиш йўлида сезиларли муваффақиятларга эришилгани тахмин қилинмоқда. Ушбу трансфер қиймати 75 миллион фунт стерлингдан ошиши кутилмоқда ва Лондон клуби келишувни имкон қадар тезроқ якунлаш ниятида.

Шахсий шартлар келишиб олинган

Арсенал ва бразилиялик футболчи ўртасида шахсий шартлар аллақачон келишиб қўйилгани бу трансфер тезлашишига сабаб бўлди. Бироқ бу ҳолат икки клуб ўртасида бироз тушунмовчилик келтириб чиқарди. Нюкасл вакиллари оммавий ахборот воситаларидаги шов-шувларга қарамай, расмий ёзма таклиф келиб тушмаганидан ҳайрон эканини билдиришди. Арсенал манбалари эса учта оғзаки таклиф юборилганини таъкидламоқда.

Нюкасл учун сардорнинг кетиши жиддий зарба бўлиши мумкин. Клуб ёзги трансфер ойнасида аллақачон Энтони Гордонни Барселона га (70 миллион фунт) ва Сандро Тоналини Тоттенхем га (тахминан 100 миллион фунт) сотиб юборган эди. Агар Бруно Гимараес ҳам кетадиган бўлса, жамоа ўтган мавсумдаги асосий ярим ҳимоя учлигининг учдан икки қисмидан айрилади.

Бош мураббийнинг фикри

Нюкасл бош мураббий Эддие Ҳове дарвозабонлар билан ўйин (1:1) якунланганидан кейин вазият ҳақида очиқ гапириб, 28 ёшли футболчининг келажагини тўлиқ назорат қилолмаслигини тан олди. У Бруно клубнинг ажойиб сардори эканлигини ва у билан муносабатлари яхшилигини таъкидлади.

“Мен Бруно билан кўп гаплашганман, у ажойиб инсон. Унинг келажаги нима бўлишини билмайман, бу бошқаларнинг тахмини. У 31-июль куни қайтиши керак ва у қайтмаслиги учун ҳеч қандай сабаб йўқ”, — деди Ҳове. Футболчининг шартномасида яна икки йил борлиги боис Нюкасл трансфер бозорида кучли музокара позициясини сақлаб қолмоқда.

АрсеналБруно ГимараесНюкаслТрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар Бразилия миллий жамоасидаги фаолиятига якун ясадиНеймар Бразилия миллий жамоасидаги фаолиятига якун ясадиБугун, 12:11Машҳур блогер «Челси»даги Дастан Сатпаев ҳақида ҳайрат билан ёзди!Машҳур блогер «Челси»даги Дастан Сатпаев ҳақида ҳайрат билан ёзди!Бугун, 12:04Челси кутилмаганда Даннй Велбекк трансферини ҳал қилмоқдаЧелси кутилмаганда Даннй Велбекк трансферини ҳал қилмоқдаБугун, 11:38«Манчестер Сити» вингери «Тоттенҳэм»га ўтишни талаб қилди«Манчестер Сити» вингери «Тоттенҳэм»га ўтишни талаб қилдиБугун, 10:43Зидан Франция терма жамоасидаги мураббийлар штабини маълум қилдиЗидан Франция терма жамоасидаги мураббийлар штабини маълум қилдиБугун, 10:29«Барселона» Фликнинг талаби билан янги ҳужумчи қидирмоқда: асосий нишон ким?«Барселона» Фликнинг талаби билан янги ҳужумчи қидирмоқда: асосий нишон ким?Бугун, 10:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди