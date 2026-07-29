Арсенал Бруно Гимараес трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирди
Лондоннинг Арсенал клуби марказий ярим ҳимоячи Бруно Гимараес трансферини ҳал қилиш учун Нюкасл билан фаол музокараларни бошлади. талкСПОРТ нашри хабарига кўра, "тўпчилар" бош мураббий Микел Артета таркибини кучайтириш мақсадида бразилиялик футболчини ўзларининг устувор мақсади деб белгилаган ва томонлар келишувга эришиш йўлида жиддий қадам ташламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гарчи Нюкасл расмий алоқалар бўлмаганини таъкидлаётган бўлса-да, оғзаки келишувга эришиш йўлида сезиларли муваффақиятларга эришилгани тахмин қилинмоқда. Ушбу трансфер қиймати 75 миллион фунт стерлингдан ошиши кутилмоқда ва Лондон клуби келишувни имкон қадар тезроқ якунлаш ниятида.
Шахсий шартлар келишиб олинганАрсенал ва бразилиялик футболчи ўртасида шахсий шартлар аллақачон келишиб қўйилгани бу трансфер тезлашишига сабаб бўлди. Бироқ бу ҳолат икки клуб ўртасида бироз тушунмовчилик келтириб чиқарди. Нюкасл вакиллари оммавий ахборот воситаларидаги шов-шувларга қарамай, расмий ёзма таклиф келиб тушмаганидан ҳайрон эканини билдиришди. Арсенал манбалари эса учта оғзаки таклиф юборилганини таъкидламоқда.
Нюкасл учун сардорнинг кетиши жиддий зарба бўлиши мумкин. Клуб ёзги трансфер ойнасида аллақачон Энтони Гордонни Барселона га (70 миллион фунт) ва Сандро Тоналини Тоттенхем га (тахминан 100 миллион фунт) сотиб юборган эди. Агар Бруно Гимараес ҳам кетадиган бўлса, жамоа ўтган мавсумдаги асосий ярим ҳимоя учлигининг учдан икки қисмидан айрилади.
Бош мураббийнинг фикриНюкасл бош мураббий Эддие Ҳове дарвозабонлар билан ўйин (1:1) якунланганидан кейин вазият ҳақида очиқ гапириб, 28 ёшли футболчининг келажагини тўлиқ назорат қилолмаслигини тан олди. У Бруно клубнинг ажойиб сардори эканлигини ва у билан муносабатлари яхшилигини таъкидлади.
“Мен Бруно билан кўп гаплашганман, у ажойиб инсон. Унинг келажаги нима бўлишини билмайман, бу бошқаларнинг тахмини. У 31-июль куни қайтиши керак ва у қайтмаслиги учун ҳеч қандай сабаб йўқ”, — деди Ҳове. Футболчининг шартномасида яна икки йил борлиги боис Нюкасл трансфер бозорида кучли музокара позициясини сақлаб қолмоқда.
…