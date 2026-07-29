SpaceX Ҳинд океанидан Starship прототипини қайтариш операциясини бошлади

·0·Техно
SpaceX Ҳинд океанидан Starship прототипини қайтариш операциясини бошлади

Аэрокосмик гигант SpaceX компанияси ўзининг Starship S40 прототипини Ҳинд океанидан қутқариб олиш ва АҚШга қайтариш бўйича мураккаб логистик операцияга киришди. Ушбу қадам компания тарихидаги навбатдаги муҳим синов парвозининг муваффақиятли якунини таъминлаш ҳамда қимматли маълумотларни қўлга киритиш йўлидаги муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, компания раҳбари Илон Маск ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Starship'ни қутқариш учун махсус кемалар жўнатилганини тасдиқлаган. Маълум бўлишича, қурилма муваффақиятли синов парвозидан сўнг Ҳинд океанига юmsҳоқ тарзда келиб қўнган ва аллақачон беш кундан буён сув юзасида суҳмоқда.

Қутқарув операцияси ва узоқ масофали логистика

Ҳозирги вақтда ҳодиса жойига учта махсус кема, жумладан, иккита йирик океан буксири йўл олган. Ушбу флотилия олдида Starship С40'ни тахминан 1200 километр масофага судраб бориш вазифаси турибди. Мутахассислар аппаратни Австралиядаги махсус тайёрланган докка етказиб боришни режалаштирмоқда.

Австралия докида муҳандислар космик кема ҳолатини дастлабки техник кўрикдан ўтказадилар. Текширувлар якунлангач, аппарат ёпиқ транспорт баржасига ортилиб, SpaceX компаниясининг асосий ишлаб чиқариш қувватлари жойлашган Техас штатига жўнатилади. Мураккаб логистика туфайли ушбу қайтариш жараёни бир неча ҳафта ёки ундан ҳам кўпроқ вақт олиши мумкин.

Муваффақиятли синов парвози натижалари

Мазкур қутқарув ҳаракатлари билан бир вақтда, SpaceX компанияси Starship С40'нинг Ҳинд океанига муваффақиятли қўнгани акс этган янги видеолавҳаларни ҳам омборга тақдим этди. Ушбу кадрлар космик кема конструкциясининг мустаҳкамлиги ҳамда парвоз давомида қўлланилган технологияларнинг тўғрилигини яққол кўрсатиб беради.

Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг 25-июль куни бўлиб ўтган Starship'нинг 13-синов парвози бутун дастур тарихидаги энг муваффақиятли уринишлардан бири сифатида қайд этилди. Мутахассисларнинг фикрича, сувдан муваффақиятли олиб чиқилган прототипни батафсил ўрганиш келажакдаги космик миссиялар хавфсизлиги ва самарадорлигини янада оширишга хизмат қилади.

SpaceXStarshipИлон МаскКосмик кемаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Telegram асосчиси Павел Дуров халқаро қидирувга берилдиTelegram асосчиси Павел Дуров халқаро қидирувга берилдиБугун, 11:23Starlink Ироқда расман иш бошлади: тарифлар ва нархлар маълум қилиндиStarlink Ироқда расман иш бошлади: тарифлар ва нархлар маълум қилиндиБугун, 10:57Марк Кукерберг: сунъий интеллект барча учун очиқ бўлиши керакМарк Кукерберг: сунъий интеллект барча учун очиқ бўлиши керакБугун, 10:252GIS иловасида ГПС сигналисиз ишлайдиган янги навигация режими пайдо бўлди2GIS иловасида ГПС сигналисиз ишлайдиган янги навигация режими пайдо бўлдиБугун, 09:52Хитойнинг КОМАК C919 самолёти янги синовдан муваффақиятли ўтдиХитойнинг КОМАК C919 самолёти янги синовдан муваффақиятли ўтдиБугун, 09:20Samsung янги букламафонларига харидорларни жалб қилиш акциясини бошладиSamsung янги букламафонларига харидорларни жалб қилиш акциясини бошладиБугун, 08:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб