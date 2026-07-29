SpaceX Ҳинд океанидан Starship прототипини қайтариш операциясини бошлади
Аэрокосмик гигант SpaceX компанияси ўзининг Starship S40 прототипини Ҳинд океанидан қутқариб олиш ва АҚШга қайтариш бўйича мураккаб логистик операцияга киришди. Ушбу қадам компания тарихидаги навбатдаги муҳим синов парвозининг муваффақиятли якунини таъминлаш ҳамда қимматли маълумотларни қўлга киритиш йўлидаги муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, компания раҳбари Илон Маск ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Starship'ни қутқариш учун махсус кемалар жўнатилганини тасдиқлаган. Маълум бўлишича, қурилма муваффақиятли синов парвозидан сўнг Ҳинд океанига юmsҳоқ тарзда келиб қўнган ва аллақачон беш кундан буён сув юзасида суҳмоқда.
Қутқарув операцияси ва узоқ масофали логистикаҲозирги вақтда ҳодиса жойига учта махсус кема, жумладан, иккита йирик океан буксири йўл олган. Ушбу флотилия олдида Starship С40'ни тахминан 1200 километр масофага судраб бориш вазифаси турибди. Мутахассислар аппаратни Австралиядаги махсус тайёрланган докка етказиб боришни режалаштирмоқда.
Австралия докида муҳандислар космик кема ҳолатини дастлабки техник кўрикдан ўтказадилар. Текширувлар якунлангач, аппарат ёпиқ транспорт баржасига ортилиб, SpaceX компаниясининг асосий ишлаб чиқариш қувватлари жойлашган Техас штатига жўнатилади. Мураккаб логистика туфайли ушбу қайтариш жараёни бир неча ҳафта ёки ундан ҳам кўпроқ вақт олиши мумкин.
Муваффақиятли синов парвози натижалариМазкур қутқарув ҳаракатлари билан бир вақтда, SpaceX компанияси Starship С40'нинг Ҳинд океанига муваффақиятли қўнгани акс этган янги видеолавҳаларни ҳам омборга тақдим этди. Ушбу кадрлар космик кема конструкциясининг мустаҳкамлиги ҳамда парвоз давомида қўлланилган технологияларнинг тўғрилигини яққол кўрсатиб беради.
Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг 25-июль куни бўлиб ўтган Starship'нинг 13-синов парвози бутун дастур тарихидаги энг муваффақиятли уринишлардан бири сифатида қайд этилди. Мутахассисларнинг фикрича, сувдан муваффақиятли олиб чиқилган прототипни батафсил ўрганиш келажакдаги космик миссиялар хавфсизлиги ва самарадорлигини янада оширишга хизмат қилади.
…