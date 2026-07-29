Неймар Бразилия миллий жамоасидаги фаолиятига якун ясади
Бразилия терма жамоаси ва Сантос клуби юлдузи Неймар миллий жамоадаги фаолиятини расман якунлаганини эълон қилди. Goal.com хабар беришича, 34 ёшли тажрибали ҳужумчи бу қарорга 2026-йилги жаҳон чемпионатининг 1/8 финалида Норвегия жамоасидан учралган оғриқли мағлубиятдан сўнг келган. Карло Анселотти бошчилигидаги терма жамоанинг мундиалдаги омадсиз юриши Неймар учун миллий либосдаги сўнгги мусобақа бўлиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
МетЛифе стадионида кечган ҳал қилувчи учрашувдан кейин Неймар майдонда кўзёш тўкиб, ўзининг 16 йиллик халқаро фаолиятига якун ясаганди. Ўшанда собиқ Барселона ва Пари Сен-Жермен ҳужумчиси ўйин охирида пеналтидан гол урганига қарамай, жамоасининг мусобақадан чиқиб кетишига тўсқинлик қила олмаганди. У ўзининг терма жамоадаги узоқ йиллик фаолияти давомида бор кучини берганини ва сариқ либос учун доим курашганини таъкидлади.
Миллий жамоадаги тарих ва янги саҳифа«Терма жамоадаги вақтим ўз ниҳоясига этди. Мен тарих яратдим, жуда бахтли бўлдим, жонимни, қонимни бердим, сариқ либос учун доим курашдим, лекин энди буни хоҳламайман», — дея Неймар ўзининг келажагига аниқлик киритди. Бразилия футбол тарихидаги энг яхши тўпурар учун бу қарор бутун бир даврнинг якунини англатади. Энди у бутун эътиборини ўзининг болаликдаги клуби — Сантосдаги фаолиятига қаратади.
Шу билан бирга, ҳужумчи клуб ичидаги сўнгги можароларга ҳам муносабат билдирди. ОАВда унинг Сантос кийиниш хонасида ёш футболчилар — Габриел Бонтемпо ва Жоау Ананиасни каmsитгани ҳамда уларнинг техник сифатларини масхара қилгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Чапекоэнсе жамоасига қарши кечган 2:2 ҳисобидаги дурангдан сўнг чиққан бу хабарлар жамоатчиликда кескин муҳокамаларга сабаб бўлганди.
Клубдаги вазият ва навбатдаги ғалабаларНеймар тарқатилган бу миш-мишларни қатъиян рад этиб, уларни бўҳтон деб атади. Унинг сўзларига кўра, ўйиндан кейин у фақатгина жамоа ўйинидан норозилигини билдирган ва янада яхшироқ ҳаракат қилиш талаб этилишини айтган холос. «Бу ачинарли ва асабни бузади, аммо айбдор мен эмасман. Сардор сифатида буни айтишга ҳаққим бор эди», — деди ҳужумчи.
Майдондаги ишлар борасида эса Неймар Сантос учун муҳим фигуралигича қолмоқда. Яқинда бўлиб ўтган қитъа миқёсидаги учрашувда у захирадан майдонга тушиб, жамоасининг Венесуэланинг Универсидад Централ клуби устидан 4:2 ҳисобида зафар қучишига ёрдам берди. Ушбу ғалаба Сантосга Судамерикана кубогининг 1/8 финалига йўлланма тақдим этди ва у ерда жамоа Эквадорнинг Макара клубига қарши баҳс олиб боради.
…