Неймар Бразилия миллий жамоасидаги фаолиятига якун ясади

·24·Спорт
Неймар Бразилия миллий жамоасидаги фаолиятига якун ясади

Бразилия терма жамоаси ва Сантос клуби юлдузи Неймар миллий жамоадаги фаолиятини расман якунлаганини эълон қилди. Goal.com хабар беришича, 34 ёшли тажрибали ҳужумчи бу қарорга 2026-йилги жаҳон чемпионатининг 1/8 финалида Норвегия жамоасидан учралган оғриқли мағлубиятдан сўнг келган. Карло Анселотти бошчилигидаги терма жамоанинг мундиалдаги омадсиз юриши Неймар учун миллий либосдаги сўнгги мусобақа бўлиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

МетЛифе стадионида кечган ҳал қилувчи учрашувдан кейин Неймар майдонда кўзёш тўкиб, ўзининг 16 йиллик халқаро фаолиятига якун ясаганди. Ўшанда собиқ Барселона ва Пари Сен-Жермен ҳужумчиси ўйин охирида пеналтидан гол урганига қарамай, жамоасининг мусобақадан чиқиб кетишига тўсқинлик қила олмаганди. У ўзининг терма жамоадаги узоқ йиллик фаолияти давомида бор кучини берганини ва сариқ либос учун доим курашганини таъкидлади.

Миллий жамоадаги тарих ва янги саҳифа

«Терма жамоадаги вақтим ўз ниҳоясига этди. Мен тарих яратдим, жуда бахтли бўлдим, жонимни, қонимни бердим, сариқ либос учун доим курашдим, лекин энди буни хоҳламайман», — дея Неймар ўзининг келажагига аниқлик киритди. Бразилия футбол тарихидаги энг яхши тўпурар учун бу қарор бутун бир даврнинг якунини англатади. Энди у бутун эътиборини ўзининг болаликдаги клуби — Сантосдаги фаолиятига қаратади.

Шу билан бирга, ҳужумчи клуб ичидаги сўнгги можароларга ҳам муносабат билдирди. ОАВда унинг Сантос кийиниш хонасида ёш футболчилар — Габриел Бонтемпо ва Жоау Ананиасни каmsитгани ҳамда уларнинг техник сифатларини масхара қилгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Чапекоэнсе жамоасига қарши кечган 2:2 ҳисобидаги дурангдан сўнг чиққан бу хабарлар жамоатчиликда кескин муҳокамаларга сабаб бўлганди.

Клубдаги вазият ва навбатдаги ғалабалар

Неймар тарқатилган бу миш-мишларни қатъиян рад этиб, уларни бўҳтон деб атади. Унинг сўзларига кўра, ўйиндан кейин у фақатгина жамоа ўйинидан норозилигини билдирган ва янада яхшироқ ҳаракат қилиш талаб этилишини айтган холос. «Бу ачинарли ва асабни бузади, аммо айбдор мен эмасман. Сардор сифатида буни айтишга ҳаққим бор эди», — деди ҳужумчи.

Майдондаги ишлар борасида эса Неймар Сантос учун муҳим фигуралигича қолмоқда. Яқинда бўлиб ўтган қитъа миқёсидаги учрашувда у захирадан майдонга тушиб, жамоасининг Венесуэланинг Универсидад Централ клуби устидан 4:2 ҳисобида зафар қучишига ёрдам берди. Ушбу ғалаба Сантосга Судамерикана кубогининг 1/8 финалига йўлланма тақдим этди ва у ерда жамоа Эквадорнинг Макара клубига қарши баҳс олиб боради.

НеймарБразилияСантосЖаҳон чемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиАрсенал Бруно Гимараес трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиБугун, 12:12Машҳур блогер «Челси»даги Дастан Сатпаев ҳақида ҳайрат билан ёзди!Машҳур блогер «Челси»даги Дастан Сатпаев ҳақида ҳайрат билан ёзди!Бугун, 12:04Челси кутилмаганда Даннй Велбекк трансферини ҳал қилмоқдаЧелси кутилмаганда Даннй Велбекк трансферини ҳал қилмоқдаБугун, 11:38«Манчестер Сити» вингери «Тоттенҳэм»га ўтишни талаб қилди«Манчестер Сити» вингери «Тоттенҳэм»га ўтишни талаб қилдиБугун, 10:43Зидан Франция терма жамоасидаги мураббийлар штабини маълум қилдиЗидан Франция терма жамоасидаги мураббийлар штабини маълум қилдиБугун, 10:29«Барселона» Фликнинг талаби билан янги ҳужумчи қидирмоқда: асосий нишон ким?«Барселона» Фликнинг талаби билан янги ҳужумчи қидирмоқда: асосий нишон ким?Бугун, 10:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди