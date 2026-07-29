Ер бўйича ноқонуний схемалар: Бухоро ва Қашқадарёда мансабдорлар ушланди!

·27·Жамият
Ер бўйича ноқонуний схемалар: Бухоро ва Қашқадарёда мансабдорлар ушланди!

Ер майдонлари ва кўчмас мулк объектларини расмийлаштиришда коррупциявий ҳолатларга йўл қўйган мансабдор шахслар фош этилди. Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ), Бош прокуратура ҳузуридаги Департамент ва Ички ишлар органлари томонидан Бухоро ҳамда Қашқадарё вилоятларида ўтказилган тезкор тадбирларда масъул ходимлар ашёвий далиллар билан ушланди.

Zamin.uz ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ўтказилган тезкор амалиётлар тафсилотлари ва жиноий ишларнинг мазмунини тақдим этади.

1. Бухоро: 65 м² ўзбошимчалик билан қурилган бино ва 2,5 минг долларлик «хизмат»

Давлат кадастрлари палатасининг Бухоро вилояти бошқармасида бўлим бошлиғи лавозимида ишловчи шахс хизмат мавқеидан фойдаланиб, ўзганинг ишончига кирган.

У маҳаллий фуқаро томонидан 2015 йилда Ромитан тумани ҳокимлиги захирасидаги 65 м² ер майдонида ўзбошимчалик билан қурилган савдо ва хизмат кўрсатиш биносини ҳамда унга туташ бўлган 35 м² бўш ер участкасини фуқаро номига расмийлаштириб беришни ваъда қилган. Ушбу «хизмати» эвазига 2,5 минг АҚШ доллари олган вақтида ДХХ, Департамент ва ИИБ ходимлари томонидан ашёвий далиллар билан ушланди.

Ҳолат бўйича расмий тафсилот:

«Кадастр бошқармаси бўлим бошлиғи ҳокимлик захирасидаги ерда ноқонуний қурилган 65 м² бино ва 35 м² бўш ерни расмийлаштириб бериш эвазига 2 500 доллар олаётганида қўлга тушди.»

2. Қашқадарё: Чироқчидаги 1 сотих ер ва 1 000 долларлик «таниш-билиш»

Яна бир коррупцион ҳолат Қашқадарё вилоятида қайд этилди. Инвестициялар, саноат ва савдо бошқармасининг Кўкдала тумани бўлими бош мутахассиси 1964 йилда туғилган фуқарога 2019 йилда Чироқчи тумани ҳокими қарори билан ажратилган 1 сотих ер майдонининг кадастр ҳужжатларини тайёрлаб беришни ваъда қилган.

У Кадастрлар палатаси тизимида ишловчи танишлари орқали ҳужжатларни рўйхатдан ўтказиб бериш эвазига 1 минг АҚШ доллари талаб қилган. ДХХ ва ИЖҚКД ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбирда у сўралган пул маблағини олган вақтида ушланди.

3. Қонун олдида жавобгарлик: Тергов ҳаракатлари бошланди

Ҳозирда ҳар иккала ҳолат юзасидан қонунбузар мансабдорларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят ишлари қўзғатилган.

Ҳозирда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тергов ҳаракатлари жадал олиб борилмоқда.

Бухоро ва Қашқадарёдаги ер коррупцияси бўйича асосий фактлар

Ҳудуд

Гумонланувчининг лавозими

Ноқонуний хизмат / Ваъда

Ноқонуний олинган маблағ

Бухоро вилояти

Давлат кадастрлари палатаси вилоят бошқармаси бўлим бошлиғи

Ромитан туманида 65 м² ноқонуний бино ва 35 м² ерни расмийлаштириш

$2 500 АҚШ доллари

Қашқадарё вилояти

Инвестициялар, саноат ва савдо бошқармаси Кўкдала тумани бўлими бош мутахассиси

Чироқчи туманидаги 1 сотих ернинг кадастрини танишлар орқали расмийлаштириш

$1 000 АҚШ доллари

Ер ва кўчмас мулк объектларини расмийлаштириш жараёнида ноқонуний воситачилар ва порахўр ходимларга мурожаат қилмаслик, барча хизматлардан фақат қонуний ва расмий тартибда фойдаланиш зарур!

Ушбу фойдали ва огоҳлантирувчи мақолани дўстларингиз, яқинларингиз ва тадбиркор танишларингизга дарҳол юборинг!

Сизнингча, ер ва кадастр соҳасидаги бу каби коррупцион ҳолатларни батамом йўқотиш учун яна қандай чора-тадбирлар ёки рақамлаштириш механизмлари зарур? Ўз фикр ва таклифларингизни изоҳларда қолдиринг!

БухороҚашқадарёРомитанЧироқчиЗамин.уз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суд қарори ижроси таъминланди: фуқарони яшаш хонадонига киритиш иши якунландиСуд қарори ижроси таъминланди: фуқарони яшаш хонадонига киритиш иши якунландиБугун, 12:51Onix ҳайдовчиси вафот этди — кортеж ва тизимдаги бўшатишлар тафсилотиOnix ҳайдовчиси вафот этди — кортеж ва тизимдаги бўшатишлар тафсилотиБугун, 11:58«СЭС» тизимида занжирли ҳибслар: Тўртта вилоятда пул талаб қилган ходимлар қўлга олинди«СЭС» тизимида занжирли ҳибслар: Тўртта вилоятда пул талаб қилган ходимлар қўлга олиндиБугун, 11:43Таълим тизимида янги талаб: Сертификати бўлмаган чет тили ўқитувчилари ишдан бўшатиладиТаълим тизимида янги талаб: Сертификати бўлмаган чет тили ўқитувчилари ишдан бўшатиладиБугун, 10:55Самарқанд вилоятида овқатланиш шаҳобчасидаги катта ёнғин 50 дақиқада ўчирилдиСамарқанд вилоятида овқатланиш шаҳобчасидаги катта ёнғин 50 дақиқада ўчирилдиБугун, 05:36Наманганда бир кунда 4 киши дарёда чўкиб кетдиНаманганда бир кунда 4 киши дарёда чўкиб кетдиБугун, 00:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди