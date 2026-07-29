Ер бўйича ноқонуний схемалар: Бухоро ва Қашқадарёда мансабдорлар ушланди!
Ер майдонлари ва кўчмас мулк объектларини расмийлаштиришда коррупциявий ҳолатларга йўл қўйган мансабдор шахслар фош этилди. Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ), Бош прокуратура ҳузуридаги Департамент ва Ички ишлар органлари томонидан Бухоро ҳамда Қашқадарё вилоятларида ўтказилган тезкор тадбирларда масъул ходимлар ашёвий далиллар билан ушланди.
Zamin.uz ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ўтказилган тезкор амалиётлар тафсилотлари ва жиноий ишларнинг мазмунини тақдим этади.
1. Бухоро: 65 м² ўзбошимчалик билан қурилган бино ва 2,5 минг долларлик «хизмат»
Давлат кадастрлари палатасининг Бухоро вилояти бошқармасида бўлим бошлиғи лавозимида ишловчи шахс хизмат мавқеидан фойдаланиб, ўзганинг ишончига кирган.
У маҳаллий фуқаро томонидан 2015 йилда Ромитан тумани ҳокимлиги захирасидаги 65 м² ер майдонида ўзбошимчалик билан қурилган савдо ва хизмат кўрсатиш биносини ҳамда унга туташ бўлган 35 м² бўш ер участкасини фуқаро номига расмийлаштириб беришни ваъда қилган. Ушбу «хизмати» эвазига 2,5 минг АҚШ доллари олган вақтида ДХХ, Департамент ва ИИБ ходимлари томонидан ашёвий далиллар билан ушланди.
Ҳолат бўйича расмий тафсилот:
«Кадастр бошқармаси бўлим бошлиғи ҳокимлик захирасидаги ерда ноқонуний қурилган 65 м² бино ва 35 м² бўш ерни расмийлаштириб бериш эвазига 2 500 доллар олаётганида қўлга тушди.»
2. Қашқадарё: Чироқчидаги 1 сотих ер ва 1 000 долларлик «таниш-билиш»
Яна бир коррупцион ҳолат Қашқадарё вилоятида қайд этилди. Инвестициялар, саноат ва савдо бошқармасининг Кўкдала тумани бўлими бош мутахассиси 1964 йилда туғилган фуқарога 2019 йилда Чироқчи тумани ҳокими қарори билан ажратилган 1 сотих ер майдонининг кадастр ҳужжатларини тайёрлаб беришни ваъда қилган.
У Кадастрлар палатаси тизимида ишловчи танишлари орқали ҳужжатларни рўйхатдан ўтказиб бериш эвазига 1 минг АҚШ доллари талаб қилган. ДХХ ва ИЖҚКД ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбирда у сўралган пул маблағини олган вақтида ушланди.
3. Қонун олдида жавобгарлик: Тергов ҳаракатлари бошланди
Ҳозирда ҳар иккала ҳолат юзасидан қонунбузар мансабдорларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят ишлари қўзғатилган.
Ҳозирда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тергов ҳаракатлари жадал олиб борилмоқда.
Бухоро ва Қашқадарёдаги ер коррупцияси бўйича асосий фактлар
Ҳудуд
Гумонланувчининг лавозими
Ноқонуний хизмат / Ваъда
Ноқонуний олинган маблағ
Бухоро вилояти
Давлат кадастрлари палатаси вилоят бошқармаси бўлим бошлиғи
Ромитан туманида 65 м² ноқонуний бино ва 35 м² ерни расмийлаштириш
$2 500 АҚШ доллари
Қашқадарё вилояти
Инвестициялар, саноат ва савдо бошқармаси Кўкдала тумани бўлими бош мутахассиси
Чироқчи туманидаги 1 сотих ернинг кадастрини танишлар орқали расмийлаштириш
$1 000 АҚШ доллари
Ер ва кўчмас мулк объектларини расмийлаштириш жараёнида ноқонуний воситачилар ва порахўр ходимларга мурожаат қилмаслик, барча хизматлардан фақат қонуний ва расмий тартибда фойдаланиш зарур!
Ушбу фойдали ва огоҳлантирувчи мақолани дўстларингиз, яқинларингиз ва тадбиркор танишларингизга дарҳол юборинг!
Сизнингча, ер ва кадастр соҳасидаги бу каби коррупцион ҳолатларни батамом йўқотиш учун яна қандай чора-тадбирлар ёки рақамлаштириш механизмлари зарур? Ўз фикр ва таклифларингизни изоҳларда қолдиринг!
…