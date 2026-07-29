Бразилия сувидан мисли кўрилмаган қарор: футболчи рақиби тузалгунча дисквалификация қилинди
Жанубий Америка футболида ўта муҳим ва мисли кўрилмаган воқеа қайд этилди. Ixbt.com ва бошқа халқаро манбалар тарқатган маълумотларга кўра, Бразилия Олий спорт адлия суди (СТЖД) рақибига оғир жароҳат етказган футболчини жабрланувчи тўлиқ сафга қайтгунга қадар майдондан четлаштириш ҳақида тарихий қарор чиқарди. Ушбу унпреседентед (мислсиз) санкция футбол оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳодиса июль ойида бўлиб ўтган Серия А учрашувида юз берди. Интернасионал ҳимоячиси Виктор Габриелнинг қўпол ҳаракати натижасида Крузеиро ҳужумчиси Габриел Пек чап оёғидан жиддий жароҳат олиб, тибиа суягини синдириб олди. Мазкур баҳс футболчи учун янги жамоасидаги дебют учрашуви бўлгани вазиятнинг оғирлигини янада оширди.
Тарихий дисквалификация шартлариСешанба куни эълон қилинган суд қарорига биноан, Виктор Габриел рақиби тиббий кўрикдан ўтиб, тўлиқ машғулотларга киришгунга қадар расмий ўйинларда майдонга туша олмайди. Бироқ, қонуний меъёрларни таъминлаш мақсадида ушбу чеклов муддати кўпи билан 180 кунга қилиб белгиланди. Суд жараёнида айбланувчи ўзининг қасддан ҳаракат қилмаганини таъкидлаб ўтди.
Йигирма икки ёшли ҳимоячи суд мажлисида чуқур афсусда эканини билдириб, шундай деди: «Мен унинг соғайишини сўраб уйқум келмаган кечалари дуо қилдим ва Крузеиро жамоасининг барча вакилларидан чин дилдан узр сўрайман». Унинг тушунтиришича, майдоннинг нам ва сирпанчиқ бўлгани тўпга биринчи бўлиб улгурганидан кейин оёғини ўз вақтида тортиб олишига имкон бермаган.
Клублар учун йўқотишлар ва қонуний асосБразилия спорт адлия кодексининг зўравонлик ўйинларини назарда тутувчи 254-моддасига асосан айбланган футболчига нисбатан прокуратура махсус бандни қўллашга эришди. Унга кўра, оғир жисмоний жароҳатлар етказилганда дисквалификация муддати жабрланган ўйинчининг тикланиш вақтига тенглаштирилиши мумкинлиги қўлланилди.
Мазкур оғир жароҳат Крузеиро жамоаси учун катта зарба бўлди. Клуб ҳужумчини харид қилиш учун 2026 йилги Жаҳон чемпионати танаффус вақтида ЛА Galaxy клубига камида 12 миллион доллар тўлаган эди. Янги юлдузнинг дебютиёқ бундай кўнгилсизлик билан якунлангани жамоанинг ҳужум чизиғидаги режаларини ўзгартириб юборди.
…