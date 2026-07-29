Бразилия сувидан мисли кўрилмаган қарор: футболчи рақиби тузалгунча дисквалификация қилинди

·21·Спорт
Бразилия сувидан мисли кўрилмаган қарор: футболчи рақиби тузалгунча дисквалификация қилинди

Жанубий Америка футболида ўта муҳим ва мисли кўрилмаган воқеа қайд этилди. Ixbt.com ва бошқа халқаро манбалар тарқатган маълумотларга кўра, Бразилия Олий спорт адлия суди (СТЖД) рақибига оғир жароҳат етказган футболчини жабрланувчи тўлиқ сафга қайтгунга қадар майдондан четлаштириш ҳақида тарихий қарор чиқарди. Ушбу унпреседентед (мислсиз) санкция футбол оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳодиса июль ойида бўлиб ўтган Серия А учрашувида юз берди. Интернасионал ҳимоячиси Виктор Габриелнинг қўпол ҳаракати натижасида Крузеиро ҳужумчиси Габриел Пек чап оёғидан жиддий жароҳат олиб, тибиа суягини синдириб олди. Мазкур баҳс футболчи учун янги жамоасидаги дебют учрашуви бўлгани вазиятнинг оғирлигини янада оширди.

Тарихий дисквалификация шартлари

Сешанба куни эълон қилинган суд қарорига биноан, Виктор Габриел рақиби тиббий кўрикдан ўтиб, тўлиқ машғулотларга киришгунга қадар расмий ўйинларда майдонга туша олмайди. Бироқ, қонуний меъёрларни таъминлаш мақсадида ушбу чеклов муддати кўпи билан 180 кунга қилиб белгиланди. Суд жараёнида айбланувчи ўзининг қасддан ҳаракат қилмаганини таъкидлаб ўтди.

Йигирма икки ёшли ҳимоячи суд мажлисида чуқур афсусда эканини билдириб, шундай деди: «Мен унинг соғайишини сўраб уйқум келмаган кечалари дуо қилдим ва Крузеиро жамоасининг барча вакилларидан чин дилдан узр сўрайман». Унинг тушунтиришича, майдоннинг нам ва сирпанчиқ бўлгани тўпга биринчи бўлиб улгурганидан кейин оёғини ўз вақтида тортиб олишига имкон бермаган.

Клублар учун йўқотишлар ва қонуний асос

Бразилия спорт адлия кодексининг зўравонлик ўйинларини назарда тутувчи 254-моддасига асосан айбланган футболчига нисбатан прокуратура махсус бандни қўллашга эришди. Унга кўра, оғир жисмоний жароҳатлар етказилганда дисквалификация муддати жабрланган ўйинчининг тикланиш вақтига тенглаштирилиши мумкинлиги қўлланилди.

Мазкур оғир жароҳат Крузеиро жамоаси учун катта зарба бўлди. Клуб ҳужумчини харид қилиш учун 2026 йилги Жаҳон чемпионати танаффус вақтида ЛА Galaxy клубига камида 12 миллион доллар тўлаган эди. Янги юлдузнинг дебютиёқ бундай кўнгилсизлик билан якунлангани жамоанинг ҳужум чизиғидаги режаларини ўзгартириб юборди.

Бразилия футболиГабриел ПекВиктор ГабриелSport судиСерия А
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Матеус Фернандес нима сабабдан Тоттенхем таркибидан четда қолди?Матеус Фернандес нима сабабдан Тоттенхем таркибидан четда қолди?Бугун, 16:17Клаудио Эчеверри Милан клубига таклиф қилиндиКлаудио Эчеверри Милан клубига таклиф қилиндиБугун, 16:11Тоттенхем Жюл Кунде учун 65 миллион евро тўлашга тайёрТоттенхем Жюл Кунде учун 65 миллион евро тўлашга тайёрБугун, 15:50Реал Мадрид Винисиус Жуниор трансферида хатога йўл қўймоқдаРеал Мадрид Винисиус Жуниор трансферида хатога йўл қўймоқдаБугун, 15:37Бавария Гарри Кейн билан шартномани 2029 йилгача узайтирмоқчиБавария Гарри Кейн билан шартномани 2029 йилгача узайтирмоқчиБугун, 15:14Савинҳо Манчестер Ситини тарк этиб, Тоттенхемга ўтишни истамоқдаСавинҳо Манчестер Ситини тарк этиб, Тоттенхемга ўтишни истамоқдаБугун, 14:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди