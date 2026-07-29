Тоттенхем Жюл Кунде учун 65 миллион евро тўлашга тайёр
Sport нашри ва Каугҳт Оффсиде маълумотларига кўра, Каталониянинг Барселона клуби ёзги трансферлар даврида ўз таркибидаги етакчи футболчилардан бири Жюл Кунде билан хайрлашишга тайёр турибди. Клуб франциялик ҳимоячи учун тушадиган 60 миллион евродан кам бўлмаган таклифларни кўриб чиқишга қарор қилган ва ҳозирда бир нечта Европа грандлари футболчи учун курашга киришган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, 27 ёшли ҳимоячига харидор бўлган клублар орасида Англиянинг Тоттенхем жамоаси яққол устунлик қилмоқда. Лондонликлар ўз ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Барселона талаб қилаётган суммадан ҳам юқорироқ — 65 миллион евро миқдоридаги расмий таклифни тайёрламоқда ва яқин кунларда буни расман эълон қилиши кутилмоқда.
Ҳимоядаги ўзгаришлар ва Тоттенхем қизиқишиТоттенхем раҳбарияти Жюл Кунденинг универсаллигини юқори баҳоламоқда. Франциялик футболчи ҳам марказий ҳимояда, ҳам қанот ҳимоясида бирдек муваффақиятли ўйнай олиши инглиз клуби мураббийлар штабининг эътиборини тортган. Ҳозирда Тоттенхем ҳимоясида қатор ўзгаришлар кутилмоқда, хусусан, Кристиан Ромеро бошқа клублар нишонида тургани ҳамда Джед Спенс жамоани тарк этиши эҳтимоли юқорилиги сабабли клуб янги ҳимоячига муҳтож.
Эслатиб ўтамиз, Кунде 2022-йилда Севиля сафидан 55 миллион евро эвазига Барселонага кўчиб ўтган эди. Ҳозирги молиявий шароитдан келиб чиқиб, Каталония клуби раҳбарияти жамоанинг етакчи ўйинчиларини сотиш орқали бюджетни яхшилаш ва янги трансферларга йўл очишни режалаштирмоқда.
Бошқа даъвогарлар ва вазиятТоттенхемдан ташқари, Бавария, Ливерпул ва Челси клублари ҳам Жюл Кунденинг ҳаракатларини яқиндан кузатиб бормоқда. Бироқ уларнинг ҳаракатлари турлича тус олмоқда:
- Бавария ҳам франциялик футболчига қизиқиш билдирган, бироқ Мюнхен клуби 40 миллион евродан ортиқ маблағ ажрата олмаслигини маълум қилган. Барселона учун бу сумма жуда камлик қилади.
- Челси ва Ливерпул клублари вазиятни кузатишда давом этмоқда, бироқ ҳозирча ҳеч қандай расмий таклиф билан чиқмаган. Челси футболчини Севиля сафида тўп сурган давридан буён кузатиб келади.
…