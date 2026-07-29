Тоттенхем Жюл Кунде учун 65 миллион евро тўлашга тайёр

·27·Спорт
Тоттенхем Жюл Кунде учун 65 миллион евро тўлашга тайёр

Sport нашри ва Каугҳт Оффсиде маълумотларига кўра, Каталониянинг Барселона клуби ёзги трансферлар даврида ўз таркибидаги етакчи футболчилардан бири Жюл Кунде билан хайрлашишга тайёр турибди. Клуб франциялик ҳимоячи учун тушадиган 60 миллион евродан кам бўлмаган таклифларни кўриб чиқишга қарор қилган ва ҳозирда бир нечта Европа грандлари футболчи учун курашга киришган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, 27 ёшли ҳимоячига харидор бўлган клублар орасида Англиянинг Тоттенхем жамоаси яққол устунлик қилмоқда. Лондонликлар ўз ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Барселона талаб қилаётган суммадан ҳам юқорироқ — 65 миллион евро миқдоридаги расмий таклифни тайёрламоқда ва яқин кунларда буни расман эълон қилиши кутилмоқда.

Ҳимоядаги ўзгаришлар ва Тоттенхем қизиқиши

Тоттенхем раҳбарияти Жюл Кунденинг универсаллигини юқори баҳоламоқда. Франциялик футболчи ҳам марказий ҳимояда, ҳам қанот ҳимоясида бирдек муваффақиятли ўйнай олиши инглиз клуби мураббийлар штабининг эътиборини тортган. Ҳозирда Тоттенхем ҳимоясида қатор ўзгаришлар кутилмоқда, хусусан, Кристиан Ромеро бошқа клублар нишонида тургани ҳамда Джед Спенс жамоани тарк этиши эҳтимоли юқорилиги сабабли клуб янги ҳимоячига муҳтож.

Эслатиб ўтамиз, Кунде 2022-йилда Севиля сафидан 55 миллион евро эвазига Барселонага кўчиб ўтган эди. Ҳозирги молиявий шароитдан келиб чиқиб, Каталония клуби раҳбарияти жамоанинг етакчи ўйинчиларини сотиш орқали бюджетни яхшилаш ва янги трансферларга йўл очишни режалаштирмоқда.

Бошқа даъвогарлар ва вазият

Тоттенхемдан ташқари, Бавария, Ливерпул ва Челси клублари ҳам Жюл Кунденинг ҳаракатларини яқиндан кузатиб бормоқда. Бироқ уларнинг ҳаракатлари турлича тус олмоқда:

  • Бавария ҳам франциялик футболчига қизиқиш билдирган, бироқ Мюнхен клуби 40 миллион евродан ортиқ маблағ ажрата олмаслигини маълум қилган. Барселона учун бу сумма жуда камлик қилади.
  • Челси ва Ливерпул клублари вазиятни кузатишда давом этмоқда, бироқ ҳозирча ҳеч қандай расмий таклиф билан чиқмаган. Челси футболчини Севиля сафида тўп сурган давридан буён кузатиб келади.
Эндиликда охирги қарор футболчининг ўзига боғлиқ бўлиб турибди. Тоттенхем барча шартларни бажаришга тайёр турган бир пайтда, Кунде фаолиятини Англия Премер-лигасида давом эттириши ёки Европанинг бошқа топ-клубини танлаши яқин кунларда маълум бўлади.

Жюл КундеБарселонаТоттенхемТрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Матеус Фернандес нима сабабдан Тоттенхем таркибидан четда қолди?Матеус Фернандес нима сабабдан Тоттенхем таркибидан четда қолди?Бугун, 16:17Клаудио Эчеверри Милан клубига таклиф қилиндиКлаудио Эчеверри Милан клубига таклиф қилиндиБугун, 16:11Бразилия сувидан мисли кўрилмаган қарор: футболчи рақиби тузалгунча дисквалификация қилиндиБразилия сувидан мисли кўрилмаган қарор: футболчи рақиби тузалгунча дисквалификация қилиндиБугун, 15:50Реал Мадрид Винисиус Жуниор трансферида хатога йўл қўймоқдаРеал Мадрид Винисиус Жуниор трансферида хатога йўл қўймоқдаБугун, 15:37Бавария Гарри Кейн билан шартномани 2029 йилгача узайтирмоқчиБавария Гарри Кейн билан шартномани 2029 йилгача узайтирмоқчиБугун, 15:14Савинҳо Манчестер Ситини тарк этиб, Тоттенхемга ўтишни истамоқдаСавинҳо Манчестер Ситини тарк этиб, Тоттенхемга ўтишни истамоқдаБугун, 14:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди