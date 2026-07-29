Ювентус Яссине Боуноу трансферига қизиқиш билдирмоқда

·35·Спорт
Ювентус Яссине Боуноу трансферига қизиқиш билдирмоқда

Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клуби дарвозабони Яссине Боуноу Европанинг гранд жамоалари эътиборини тортишда давом этмоқда. Ал Жазеера нашри тарқатган маълумотларга кўра, Италиянинг гранд клубларидан бири бўлган Ювентус марокашлик тажрибали посбонни ўз сафига қўшиб олиш ниятида ва унинг трансфери учун тахминан 9 миллион евро таклиф қилишга тайёр турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги кунда Ал-Ҳилал сафида келажаги борасида саволлар туғилаётган дарвозабоннинг шартномаси 2028-йил ёзига қадар мўлжалланган. Бироқ, жамоага Моҳаммед Ал-Оваис қайтганидан сўнг, клуб раҳбарияти Яссине Боуноуни фақат қитъа мусобақалари учун рўйхатдан ўтказиш вариантини кўриб чиқаётгани хабар қилинган эди. Бу сценарий эса ўз навбатида футболчининг ўзига маъқул келмаяпти.

Трансфер бозори ва ёш омили

Трансфермаркт порталининг маълумотларига кўра, Яссине Боуноу 2023-йил ёзида Ал-Ҳилал клубига ўтганидан кейин унинг бозор қиймати пасайиб борган эди. Саудия Арабистонига кўчиб ўтишидан олдин унинг қиймати 12 миллион еврони ташкил қилган бўлса, вақт ўтиши билан бу кўрсаткич босқичма-босқич пасайиб, ўрта муддатларда 5.5 миллион еврогача тушиб кетганди.

Бироқ Ювентус таклиф қилаётган 9 миллион евролик сумма футболчининг ҳозирги расмий қийматидан қарийб 65 фоизга юқори эканини кўрсатади. Ёшини инобатга олганда, бу трансфер қиймати бозор мантиқига кўра ўзига хос қадам ҳисобланади, чунки Европанинг етакчи клублари одатда фаолиятининг якуний босқичига яқинлашиб қолган ўйинчиларга бундай маблағ сарфлашга эҳтиёткорлик билан ёндашади.

Келажакдаги қарорлар

Маълум бўлишича, марокашлик дарвозабон фақатгина халқаро турнирларда майдонга тушиш шартини рад этмоқда ва бу ёзги трансфер ойнасида унинг клубни тарк этиш эҳтимолини реал воқеликка айлантирмоқда. Ал-Ҳилал ўзининг сўнгги йиллардаги энг барқарор ва ишончли ўйинчиларидан бирини қўйиб юборишга тайёр турган бир пайтда, Ювентуснинг қизиқиши вазиятни тубдан ўзгартириб юбориши мумкин.

Италия клубининг бу қадами нафақат тажрибали посбоннинг халқаро майдонлардаги обрўсини, балки унинг ҳали ҳам Европа грандлари талабига жавоб бера олишини яна бир бор тасдиқлайди. Агар томонлар келишувга эришса, Яссине Боуноу фаолиятини А Серияда давом эттириши ва Турин клубининг ҳимоя чизиғига қўшимча тажриба олиб кириши кутилмоқда.

Яссине БоуноуЮвентусАл-ҲилалТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария трансфер ойнасини ёпди: Майкл Олисе ва Алфонсо Девис тақдири ҳал этилдиБавария трансфер ойнасини ёпди: Майкл Олисе ва Алфонсо Девис тақдири ҳал этилдиБугун, 18:59Роберт Левандовский Саудия Арабистонидан келган 200 миллион евролик таклифни рад этдиРоберт Левандовский Саудия Арабистонидан келган 200 миллион евролик таклифни рад этдиБугун, 18:56Маркус Рэшфорд «Ал-Наср» клуби билан трансфер бўйича музокара бошлади!Маркус Рэшфорд «Ал-Наср» клуби билан трансфер бўйича музокара бошлади!Бугун, 18:38Жоб Беллингем Боруссия мухлисларига катта вадалар бердиЖоб Беллингем Боруссия мухлисларига катта вадалар бердиБугун, 18:34Тоттенхем мавсумолди ўйинда Сидней устидан пеналтилар сериясида ғалаба қозондиТоттенхем мавсумолди ўйинда Сидней устидан пеналтилар сериясида ғалаба қозондиБугун, 18:15Арсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, янги номларни қидирмоқдаАрсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, янги номларни қидирмоқдаБугун, 18:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди