Сунъий интеллект бизнесга кутилган даромад келтирмади: компанияларнинг 95 фоизи натижа кўрмади
Сўнгги йилларда бутун дунё бўйлаб шиддат билан оммалашиб бораётган генератив сунъий интеллект технологиялари кўплаб корхоналар учун молиявий жиҳатдан кутилган натижани бермагани маълум бўлди. Ixbt.com нашрининг МИТ NANDА ташкилоти ҳисоботига таяниб хабар беришича, ўрганилган компанияларнинг 95 фоизи сунъий интеллектни жорий этишдан сезиларли ва ўлчанадиган даромад ололмаган. Шунга қарамай, таҳлил қилинган лойиҳаларнинг бор-йўғи 5 фоизи муваффақиятли чиқиб, миллионлаб долларлик фойда келтиришга муваффақ бўлган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, мазкур тадқиқот Глобал миқёсда корпоратив тузилмалар томонидан ГенАИ технологияларига йўналтирилган 30–40 миллиард долларлик сармоялар фонида ўтказилган. Мутахассислар 300 дан ортиқ оммавий эълон қилинган сунъий интеллект ташаббусларини ўрганиб чиқиб, 52 та ташкилот вакиллари билан чуқурлаштирилган интервюлар уюштирган. Шунингдек, тўртта йирик тармоқ конференциясида қатнашган 153 нафар юқори бўғиндаги раҳбарларнинг фикрлари жамланган.
Технологиянинг ўзи эмас, уни жорий этишдаги муаммоларТадқиқот муаллифлари кутишлар ва реал натижалар ўртасидаги бундай кескин тафовутни сунъий интеллект моделларининг сифатсизлиги ёки қатъий қонунчилик чекловлари билан эмас, балки бевосита амалиётга татбиқ этишдаги қийинчиликлар билан изоҳлашмоқда. Асосий муаммолар қаторида иш жараёнларининг турғун эмаслиги, тизимларнинг контекстни сақлаб қолиш ҳамда фойдаланувчилар қайта алоқасини ҳисобга олиш қобилияти чеклангани кўрсатиб ўтилган. Бундан ташқари, ишлаб чиқилган ечимлар ходимларнинг кундалик вазифалари билан етарлича боғланмагани ҳам ўз таъсирини ўтказган.
Ҳисобот натижаларига кўра, текширилган ташкилотларнинг 80 фоиздан ортиғи ChatGPT ва Copilot каби универсал воситаларни ўрганиб чиққан ёки уларни синовдан ўтказган. Бироқ муайян тор вазифаларга мўлжалланган махсус корпоратив тизимларнинг атиги 5 фоизигина тўлақонли саноат миқёсида эксплуатация босқичига етиб келган. Бу эса универсал ечимларни ҳар доим ҳам бизнеснинг ўзига хос эҳтиёжларига осонгина мослаштириб бўлмаслигини кўрсатади.
Ташқи ҳамкорлар ва ички ишланмалар фарқиТадқиқотда дастурий ечимларни яратиш ёндашувларидаги тафовутларга ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Ўрганилган гуруҳ доирасида ташқи ҳамкорлар иштирокида яратилган лойиҳалар тахминан 67 фоиз ҳолатда тўлиқ жорий этиш босқичига етиб борган бўлса, компанияларнинг ўз ички ресурслари асосида қилинган ишланмалари 33 фоиз атрофида натижа кўрсатган.
Шу билан бирга, мутахассислар муваффақият мезонлари ҳар бир компанияда турлича белгиланганини таъкидлашади. Ташқи пудратчиларни жалб қилиш ўз-ўзидан юқори натижа кафолати бўла олмаслиги, аниқланган ўзаро боғлиқлик эса фақатгина танлаб олинган тадқиқот намунаси доирасидаги ҳолатларни акс эттириши эслатиб ўтилган.
…