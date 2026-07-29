Сунъий интеллект бизнесга кутилган даромад келтирмади: компанияларнинг 95 фоизи натижа кўрмади

·43·Техно
Сунъий интеллект бизнесга кутилган даромад келтирмади: компанияларнинг 95 фоизи натижа кўрмади

Сўнгги йилларда бутун дунё бўйлаб шиддат билан оммалашиб бораётган генератив сунъий интеллект технологиялари кўплаб корхоналар учун молиявий жиҳатдан кутилган натижани бермагани маълум бўлди. Ixbt.com нашрининг МИТ NANDА ташкилоти ҳисоботига таяниб хабар беришича, ўрганилган компанияларнинг 95 фоизи сунъий интеллектни жорий этишдан сезиларли ва ўлчанадиган даромад ололмаган. Шунга қарамай, таҳлил қилинган лойиҳаларнинг бор-йўғи 5 фоизи муваффақиятли чиқиб, миллионлаб долларлик фойда келтиришга муваффақ бўлган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, мазкур тадқиқот Глобал миқёсда корпоратив тузилмалар томонидан ГенАИ технологияларига йўналтирилган 30–40 миллиард долларлик сармоялар фонида ўтказилган. Мутахассислар 300 дан ортиқ оммавий эълон қилинган сунъий интеллект ташаббусларини ўрганиб чиқиб, 52 та ташкилот вакиллари билан чуқурлаштирилган интервюлар уюштирган. Шунингдек, тўртта йирик тармоқ конференциясида қатнашган 153 нафар юқори бўғиндаги раҳбарларнинг фикрлари жамланган.

Технологиянинг ўзи эмас, уни жорий этишдаги муаммолар

Тадқиқот муаллифлари кутишлар ва реал натижалар ўртасидаги бундай кескин тафовутни сунъий интеллект моделларининг сифатсизлиги ёки қатъий қонунчилик чекловлари билан эмас, балки бевосита амалиётга татбиқ этишдаги қийинчиликлар билан изоҳлашмоқда. Асосий муаммолар қаторида иш жараёнларининг турғун эмаслиги, тизимларнинг контекстни сақлаб қолиш ҳамда фойдаланувчилар қайта алоқасини ҳисобга олиш қобилияти чеклангани кўрсатиб ўтилган. Бундан ташқари, ишлаб чиқилган ечимлар ходимларнинг кундалик вазифалари билан етарлича боғланмагани ҳам ўз таъсирини ўтказган.

Ҳисобот натижаларига кўра, текширилган ташкилотларнинг 80 фоиздан ортиғи ChatGPT ва Copilot каби универсал воситаларни ўрганиб чиққан ёки уларни синовдан ўтказган. Бироқ муайян тор вазифаларга мўлжалланган махсус корпоратив тизимларнинг атиги 5 фоизигина тўлақонли саноат миқёсида эксплуатация босқичига етиб келган. Бу эса универсал ечимларни ҳар доим ҳам бизнеснинг ўзига хос эҳтиёжларига осонгина мослаштириб бўлмаслигини кўрсатади.

Ташқи ҳамкорлар ва ички ишланмалар фарқи

Тадқиқотда дастурий ечимларни яратиш ёндашувларидаги тафовутларга ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Ўрганилган гуруҳ доирасида ташқи ҳамкорлар иштирокида яратилган лойиҳалар тахминан 67 фоиз ҳолатда тўлиқ жорий этиш босқичига етиб борган бўлса, компанияларнинг ўз ички ресурслари асосида қилинган ишланмалари 33 фоиз атрофида натижа кўрсатган.

Шу билан бирга, мутахассислар муваффақият мезонлари ҳар бир компанияда турлича белгиланганини таъкидлашади. Ташқи пудратчиларни жалб қилиш ўз-ўзидан юқори натижа кафолати бўла олмаслиги, аниқланган ўзаро боғлиқлик эса фақатгина танлаб олинган тадқиқот намунаси доирасидаги ҳолатларни акс эттириши эслатиб ўтилган.

Сунъий интеллектБизнесТехнологияларChatGPTИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ҲМД Pulse2 смартфонлар сериясининг тўлиқ техник хусусиятлари ошкор этилдиҲМД Pulse2 смартфонлар сериясининг тўлиқ техник хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 18:29DoorDash ўзининг шахсий дронлар етказиб бериш бизнесини бошлайдиDoorDash ўзининг шахсий дронлар етказиб бериш бизнесини бошлайдиБугун, 18:25Spotify иловасида югуриш учун махсус сунъий интеллект режими ишга туширилдиSpotify иловасида югуриш учун махсус сунъий интеллект режими ишга туширилдиБугун, 18:25Samsung янги букланувчи смартфонлари жаҳон бозорида рекорд ўрнатдиSamsung янги букланувчи смартфонлари жаҳон бозорида рекорд ўрнатдиБугун, 17:52Huawei Nova 16 SE смартфонининг илк жонли суратлари интернетга сиздирилдиHuawei Nova 16 SE смартфонининг илк жонли суратлари интернетга сиздирилдиБугун, 17:27Фаст Металс қизил лой чиқиндисидан муҳим минералларни ажратиб олиш технологиясини яратдиФаст Металс қизил лой чиқиндисидан муҳим минералларни ажратиб олиш технологиясини яратдиБугун, 17:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб