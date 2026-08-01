Россиялик олимлар Хибин тоғларида олтиндан ҳам қиммат янги минерал аниқлашди

·1·Дунё
Россиялик олимлар Хибин тоғларида олтиндан ҳам қиммат янги минерал аниқлашди

Россиянинг Хибин тоғларидаги Киров конида янги минерал топилди. Олимлар ушбу модда аввал илмий адабиётларда қайд этилмаганини билдириб, унга «Кола ашкрофтити» деб ном берди.

Минерал таркибида иттрий борлиги аниқланган. Иттрий ноёб ер элементлари қаторига киради ва юқори технологияли ишлаб чиқаришда муҳим хомашё ҳисобланади.

Дастлабки баҳолашларга кўра, тоғ жинсида ҳосил бўлган бир миллиметрлик минерал қатламининг қиймати тахминан 145 долларга етиши мумкин. Шу сабаб топилма шартли равишда олтиндан қиммат минерал сифатида тилга олинмоқда.

Мутахассислар унинг таркиби, пайдо бўлиш жараёни ва саноатда фойдаланиш имкониятларини ўрганишни давом эттиради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мисрда 3500 йил аввал барпо этилган қадимий аҳоли манзилгоҳи топилди Мисрда 3500 йил аввал барпо этилган қадимий аҳоли манзилгоҳи топилдиБугун, 15:46Японияда кексалар нега атайлаб жиноят қилмоқда?Японияда кексалар нега атайлаб жиноят қилмоқда?Бугун, 15:46Блогер акула ҳужумидан омон қолди: 4 марта операция қилиндиБлогер акула ҳужумидан омон қолди: 4 марта операция қилиндиБугун, 15:17Роналду ва Жоржинанинг тўйи бугун — 1 августда бўляптими?Роналду ва Жоржинанинг тўйи бугун — 1 августда бўляптими?Бугун, 14:31«Энг гўзал ёлғон»: она ўғлига ҳақиқатни айтмади«Энг гўзал ёлғон»: она ўғлига ҳақиқатни айтмадиБугун, 13:54Гидросиклда хавфли трюк бажарган блогер ҳушидан кетиб, кўприкка урилдиГидросиклда хавфли трюк бажарган блогер ҳушидан кетиб, кўприкка урилдиБугун, 13:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда