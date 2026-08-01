Арсенал Винисиус Жуниор учун ўз маошлар тизимини ўзгартиришга тайёр

·37·Спорт
Арсенал Винисиус Жуниор учун ўз маошлар тизимини ўзгартиришга тайёр
Қисқача

Англиянинг Арсенал клуби Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниор шартномасини узайтирмаса, трансфер учун кураш бошлашга шай бўлиб, ўзининг амалдаги маошлар тизимини ўзгартиришга тайёрлигини билдирган. Ҳозирда 24 ёшли қанот ҳужумчисининг Мадрид клуби билан амалдаги шартномаси якуний 12 ойлик босқичга кириб келгани учун қироллик клубида футболчини еркин агент сифатида текинга йўқотиб қўйиш хавфи мавжуд.

Англиянинг Арсенал клуби Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниор атрофидаги вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда ва бразилиялик футболчи шартномасини узайтирмаса, трансфер учун жиддий кураш бошлашга шай. The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, Лондон жамоаси агар келишув амалга ошса, ўзининг амалдаги молиявий чегаралари ва маошлар тизимини буткул ўзгартиришга тайёр эканлигини билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги кунда 24 ёшли қанот ҳужумчисининг Мадрид клуби билан амалдаги шартномаси якуний 12 ойлик босқичга кириб келди. Бу ҳолат қироллик клубини қийин аҳволга солиб қўймоқда, чунки келгусида футболчини эркин агент сифатида текинга йўқотиб қўйиш хавфи мавжуд. Агар томонлар янги битим бўйича келиша олмаса, Лос Бланкос ёзги трансфер ойнасида ўзининг етакчи ўйинчисини сотишга мажбур бўлиши мумкин.

Молиявий тўсиқлар ва музокаралар ҳолати

Арсенал раҳбариятининг барча бўғинлари Винисиус даражасидаги футболчини қўлга киритиш учун талаб этиладиган улкан харажатларни аллақачон маъқуллаган. Гарчи ижтимоий тармоқларда футболчи ва инглиз клуби ўртасида шахсий шартнома шартлари келишиб олингани ҳақида хабарлар тарқалган бўлса-да, The Athletic нашри ҳозирча бундай келишув мавжуд эмаслигини тасдиқлаган.

Шунга қарамай, агар трансфер амалга ошадиган бўлса, бразилиялик футболчи билан шахсий шартнома шартларини келишиб олиш қийинчилик туғдирмаслиги кутилмоқда. Манбага кўра, агар Мадрид билан музокаралар тўлиқ барбод бўлса, Лондон клубига ўтиш варианти футболчининг ўзини ҳам қизиқтиради.

Килиан Мбаппе омили

Томонлар ўртасидаги асосий келишмовчилик молиявий талабларга бориб тақалмоқда. Винисиус Жуниор базавий маош, натижаларга боғлиқ бонуслар ва улкан янги шартнома мукофотини ўз ичига олган ҳолда йилига тахминан 30 миллион евро миқдоридаги пакет талаб қилмоқда. Бу талаб бевосита жамоадаги жамоадоши Килиан Мбаппе оладиган шартнома шартлари билан солиштирилган ҳолда юзага келган.

Реал Мадрид раҳбарияти эса бу мислсиз талабни қондиришга қатъий қарши чиқмоқда. Клуб келгусида бошқа футболчилар билан янги шартномалар тузишда қаттиқ маошлар чегарасини сақлаб қолиш учун бундай прецедент жамоада салбий таъсир кўрсатишидан хавотирда. Арсенал эса айнан шу вазиятдан фойдаланиб, трансфер бозорида асосий даъвогарга айланишни режалаштирмоқда.

АрсеналВинисиус ЖуниорРеал МадридАнглия Премер-лигасиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нюкасл Тоттенхем ярим ҳимоячиси учун таклифни августгача кечиктирадиНюкасл Тоттенхем ярим ҳимоячиси учун таклифни августгача кечиктирадиБугун, 17:39«Андижон» синови: «Шерлар» Бобур Аренадаги алангадан эсон-омон ўта оладими?«Андижон» синови: «Шерлар» Бобур Аренадаги алангадан эсон-омон ўта оладими?Бугун, 17:38Ҳусанов асосийда: «Интер»га қарши ўйин, янги либос ва Ҳонг Конгдаги мухлислар(видео)Ҳусанов асосийда: «Интер»га қарши ўйин, янги либос ва Ҳонг Конгдаги мухлислар(видео)Бугун, 17:31Войцех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирдиВойцех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирдиБугун, 17:10Мика Годс учун трансфер кураши: Англия клублари Париж жамоасига рақобат туғдирмоқдаМика Годс учун трансфер кураши: Англия клублари Париж жамоасига рақобат туғдирмоқдаБугун, 16:57Суперлига 15-тур: «Бунёдкор»га техник мағлубият ва Водийдаги шиддатли жанг!Суперлига 15-тур: «Бунёдкор»га техник мағлубият ва Водийдаги шиддатли жанг!Бугун, 16:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда