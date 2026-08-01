Арсенал Винисиус Жуниор учун ўз маошлар тизимини ўзгартиришга тайёр
Англиянинг Арсенал клуби Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниор шартномасини узайтирмаса, трансфер учун кураш бошлашга шай бўлиб, ўзининг амалдаги маошлар тизимини ўзгартиришга тайёрлигини билдирган. Ҳозирда 24 ёшли қанот ҳужумчисининг Мадрид клуби билан амалдаги шартномаси якуний 12 ойлик босқичга кириб келгани учун қироллик клубида футболчини еркин агент сифатида текинга йўқотиб қўйиш хавфи мавжуд.
Англиянинг Арсенал клуби Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниор атрофидаги вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда ва бразилиялик футболчи шартномасини узайтирмаса, трансфер учун жиддий кураш бошлашга шай. The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, Лондон жамоаси агар келишув амалга ошса, ўзининг амалдаги молиявий чегаралари ва маошлар тизимини буткул ўзгартиришга тайёр эканлигини билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги кунда 24 ёшли қанот ҳужумчисининг Мадрид клуби билан амалдаги шартномаси якуний 12 ойлик босқичга кириб келди. Бу ҳолат қироллик клубини қийин аҳволга солиб қўймоқда, чунки келгусида футболчини эркин агент сифатида текинга йўқотиб қўйиш хавфи мавжуд. Агар томонлар янги битим бўйича келиша олмаса, Лос Бланкос ёзги трансфер ойнасида ўзининг етакчи ўйинчисини сотишга мажбур бўлиши мумкин.
Молиявий тўсиқлар ва музокаралар ҳолатиАрсенал раҳбариятининг барча бўғинлари Винисиус даражасидаги футболчини қўлга киритиш учун талаб этиладиган улкан харажатларни аллақачон маъқуллаган. Гарчи ижтимоий тармоқларда футболчи ва инглиз клуби ўртасида шахсий шартнома шартлари келишиб олингани ҳақида хабарлар тарқалган бўлса-да, The Athletic нашри ҳозирча бундай келишув мавжуд эмаслигини тасдиқлаган.
Шунга қарамай, агар трансфер амалга ошадиган бўлса, бразилиялик футболчи билан шахсий шартнома шартларини келишиб олиш қийинчилик туғдирмаслиги кутилмоқда. Манбага кўра, агар Мадрид билан музокаралар тўлиқ барбод бўлса, Лондон клубига ўтиш варианти футболчининг ўзини ҳам қизиқтиради.
Килиан Мбаппе омилиТомонлар ўртасидаги асосий келишмовчилик молиявий талабларга бориб тақалмоқда. Винисиус Жуниор базавий маош, натижаларга боғлиқ бонуслар ва улкан янги шартнома мукофотини ўз ичига олган ҳолда йилига тахминан 30 миллион евро миқдоридаги пакет талаб қилмоқда. Бу талаб бевосита жамоадаги жамоадоши Килиан Мбаппе оладиган шартнома шартлари билан солиштирилган ҳолда юзага келган.
Реал Мадрид раҳбарияти эса бу мислсиз талабни қондиришга қатъий қарши чиқмоқда. Клуб келгусида бошқа футболчилар билан янги шартномалар тузишда қаттиқ маошлар чегарасини сақлаб қолиш учун бундай прецедент жамоада салбий таъсир кўрсатишидан хавотирда. Арсенал эса айнан шу вазиятдан фойдаланиб, трансфер бозорида асосий даъвогарга айланишни режалаштирмоқда.
…