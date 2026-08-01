Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
2026 йил 7 августдан Ўзбекистонда сақланаётган ва кўпайтирилаётган ҳайвонларни ягона тизимда идентификация қилиш ҳамда рўйхатдан ўтказиш талаб этилади. Янги тартиб ҳайвонларнинг келиб чиқиши, ҳаракати ва ветеринария ҳолатини кузатиб боришга қаратилган.
Қорамол, қўй, эчки ва туялар 14 кунлик бўлгач, отлар тўрт ойдан, чўчқалар бир ойдан, ит ва мушуклар уч ойдан кейин рўйхатга олиниши керак. Бу жараён тегишли муддат ўтганидан сўнг бир ой ичида тугалланади. Четдан олиб кирилган ҳайвонлар эса 21 кундан кечиктирмай идентификация қилинади.
Ҳайвонга индивидуал рақам берилиб, ветеринария паспорти расмийлаштирилади. Унда эгаси, касалликлар профилактикаси ва даволаш ишлари ҳақидаги маълумотлар сақланади. Идентификация қилинмаган ҳайвонларни сақлаш ёки кўпайтиришга йўл қўймаслик ҳайвон эгасининг мажбурияти ҳисобланади.
…