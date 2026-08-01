Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади

2026 йил 7 августдан Ўзбекистонда сақланаётган ва кўпайтирилаётган ҳайвонларни ягона тизимда идентификация қилиш ҳамда рўйхатдан ўтказиш талаб этилади. Янги тартиб ҳайвонларнинг келиб чиқиши, ҳаракати ва ветеринария ҳолатини кузатиб боришга қаратилган.

Қорамол, қўй, эчки ва туялар 14 кунлик бўлгач, отлар тўрт ойдан, чўчқалар бир ойдан, ит ва мушуклар уч ойдан кейин рўйхатга олиниши керак. Бу жараён тегишли муддат ўтганидан сўнг бир ой ичида тугалланади. Четдан олиб кирилган ҳайвонлар эса 21 кундан кечиктирмай идентификация қилинади.

Ҳайвонга индивидуал рақам берилиб, ветеринария паспорти расмийлаштирилади. Унда эгаси, касалликлар профилактикаси ва даволаш ишлари ҳақидаги маълумотлар сақланади. Идентификация қилинмаган ҳайвонларни сақлаш ёки кўпайтиришга йўл қўймаслик ҳайвон эгасининг мажбурияти ҳисобланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонликлар Қирғизистонга кўчса ҳам пенсия олишда давом этадиЎзбекистонликлар Қирғизистонга кўчса ҳам пенсия олишда давом этадиБугун, 11:38Тошкентдаги айрим кўчаларда транспорт ҳаракати 3 кунга чекланадиТошкентдаги айрим кўчаларда транспорт ҳаракати 3 кунга чекланадиБугун, 11:11Ипакчилик тарихи қайта ёзилмоқда: 4 минг йиллик далил Ўзбекистондан топилдиИпакчилик тарихи қайта ёзилмоқда: 4 минг йиллик далил Ўзбекистондан топилдиБугун, 10:12Қирғизистон Биринчи хоними Зироат Мирзиёевага қирғиз миллий созини совға қилдиҚирғизистон Биринчи хоними Зироат Мирзиёевага қирғиз миллий созини совға қилдиБугун, 05:41Тошкент яқинида зилзила содир бўлдиТошкент яқинида зилзила содир бўлдиКеча, 16:38Тошкент автобусларида йўл ҳақи 80 мингга яқин йўловчи жаримага тортилдиТошкент автобусларида йўл ҳақи 80 мингга яқин йўловчи жаримага тортилдиКеча, 14:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди