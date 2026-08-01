Фарғона вилоятида ўт ўриш мосламасининг тиғи чиқиб кетиб ходимга бориб санчилиб кетди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Учкўприк туманида ободонлаштириш ишларига жалб қилинган «Инсон» ижтимоий хизматлар маркази ходими Тоҳиржон Жўраев бахтсиз ҳодиса оқибатида ҳалок бўлди, деб хабар беради Кун.уз.
Марказ ходимлари Фарғона вилоятининг Қўқонбой ҳудудида тозалаш ишларини олиб борган. Шу пайт майсаларни ўришда фойдаланилаётган қурилманинг ўткир тиғли мосламаси жойидан чиқиб кетган.
Тиғ 34 ёшли Тоҳиржон Жўраевнинг юрак қисмига санчилган. Оғир жароҳат туфайли у воқеа оқибатида вафот этган.
Ҳозирча мазкур ҳодиса бўйича расмий текширув натижалари, қурилманинг носоз бўлгани ёки иш жараёнида хавфсизлик қоидалари бузилгани ҳақида маълумот очиқланмаган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…