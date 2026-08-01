Иккинчи авлод iPhone Air модели ҳақида дастлабки тафсилотлар ошкор этилди
Таҳлилчи Жефф Пу маълумотларига кўра, иккинчи авлод iPhone Air смартфони 2027-йилнинг биринчи чорагида сотувга чиқарилиши режалаштирилган ва у TSMC илғор технологик жараёни асосидаги 2 нанометрли Apple A20 Pro процессори билан жиҳозланади. Янги қурилма 6,5 дюймли дисплейни сақлаб қолган ҳолда, 12 GB тезкор хотира, 18 мегапикселли олд камера, иккита асосий камера модули ҳамда Dynamic Island ҳажмининг кичрайтирилиши каби ўзгаришларни олади.
Apple компаниясининг келгуси йилларда тақдим этилиши кутилаётган гаджетлари бозорда катта қизиқиш уйғотмоқда. Нуфузли таҳлилчи Жефф Пу берган маълумотларга кўра, иккинчи авлод iPhone Air смартфони 2027-йилнинг биринчи чорагида сотувга чиқарилиши режалаштирилган. Янги қурилма аввалги моделга нисбатан унумдорлик, камерадаги имкониятлар ҳамда симсиз уланиш технологиялари бўйича сезиларли даражада яхшиланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассиснинг таъкидлашича, смартфоннинг асосий ўзгаришларидан бири TSMC илғор технологик жараёни асосида ишлаб чиқариладиган янги 2 нанометрли Apple A20 Pro процессорига ўтишидир. Шунингдек, қурилма Apple компаниясининг иккинчи авлод махсус чиплари — C2 5G
- модеми
- Wi-Fi 7 ва Bluetooth 6 ни қўллаб-қувватлайдиган N2 симсиз бошқарувчиси
Дисплей ва камера имкониятларидаги янгиланишларixbt.com маълумотига кўра, Apple муҳандислари экран дизайнида ҳам ўзгаришлар қилишни режалаштирган. Хусусан, Dynamic Island ҳажми кичрайтирилади, бу эса фойдаланувчилар учун экраннинг фойдали майдонини бироз кенгайтиради. Шу билан бирга, iPhone Air 2 аввалги версиядаги ягона камерадан воз кечиб, иккита асосий камера модули билан таъминланади. Асосий модулга 48 мегапикселли ўта кенг бурчакли объектиф қўшилиши кутилмоқда.
Қурилма ўзининг 6,5 дюймли дисплейини сақлаб қолган ҳолда, 12 GB тезкор хотира ва 18 мегапикселли олд камера билан таъминланади. Бундай кўрсаткичлар смартфоннинг кўп вазифаларни бажариш қобилиятини ва суратга олиш сифатини сезиларли даражада яхшилайди. Янги технологик ечимлар қурилманинг бозорлардаги рақобатбардошлигини янада ошириши шубҳасиз.
Apple компаниясининг келгуси тақдимот режалариТаҳлилчи Жефф Пу компания ўзининг смартфон чиқариш графигида ҳам ўзгаришлар қилишини маълум қилди. Унинг прогнозларига кўра, 2026-йилнинг кузида iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ҳамда илк букланувчи iPhone Ultra намойиш этилади. 2027-йилнинг баҳорига келиб эса iPhone Air 2 билан бир қаторда асосий iPhone 18 ва ҳамёнбоп iPhone 18e моделлари дебют қилиши кутилмоқда.
Маълумот учун, Жефф Пу ўтмишда ҳам бир қатор аниқ башоратлари билан танилган. Жумладан, у iPhone 14 Pro моделларида LPDDR5 тезкор хотираси ва 48 мегапикселли сенсор пайдо бўлишини, шунингдек, iPhone 15 Pro смартфонларида перископ камералар қўлланилишини олдиндан тўғри топган эди. Шу сабабли унинг янги iPhone Air 2 бўйича келтирган маълумотлари технология ихлосмандлари орасида катта эътиборга сазовор бўлмоқда.
…