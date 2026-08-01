Иккинчи авлод iPhone Air модели ҳақида дастлабки тафсилотлар ошкор этилди

·34·Техно
Иккинчи авлод iPhone Air модели ҳақида дастлабки тафсилотлар ошкор этилди
Қисқача

Таҳлилчи Жефф Пу маълумотларига кўра, иккинчи авлод iPhone Air смартфони 2027-йилнинг биринчи чорагида сотувга чиқарилиши режалаштирилган ва у TSMC илғор технологик жараёни асосидаги 2 нанометрли Apple A20 Pro процессори билан жиҳозланади. Янги қурилма 6,5 дюймли дисплейни сақлаб қолган ҳолда, 12 GB тезкор хотира, 18 мегапикселли олд камера, иккита асосий камера модули ҳамда Dynamic Island ҳажмининг кичрайтирилиши каби ўзгаришларни олади.

Apple компаниясининг келгуси йилларда тақдим этилиши кутилаётган гаджетлари бозорда катта қизиқиш уйғотмоқда. Нуфузли таҳлилчи Жефф Пу берган маълумотларга кўра, иккинчи авлод iPhone Air смартфони 2027-йилнинг биринчи чорагида сотувга чиқарилиши режалаштирилган. Янги қурилма аввалги моделга нисбатан унумдорлик, камерадаги имкониятлар ҳамда симсиз уланиш технологиялари бўйича сезиларли даражада яхшиланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассиснинг таъкидлашича, смартфоннинг асосий ўзгаришларидан бири TSMC илғор технологик жараёни асосида ишлаб чиқариладиган янги 2 нанометрли Apple A20 Pro процессорига ўтишидир. Шунингдек, қурилма Apple компаниясининг иккинчи авлод махсус чиплари — C2 5G

  • модеми
  • Wi-Fi 7 ва Bluetooth 6 ни қўллаб-қувватлайдиган N2 симсиз бошқарувчиси
билан жиҳозланиши кутилмоқда. Ушбу янгиланишлар интернет тезлиги ва барқарорлигини оширади.

Дисплей ва камера имкониятларидаги янгиланишлар

ixbt.com маълумотига кўра, Apple муҳандислари экран дизайнида ҳам ўзгаришлар қилишни режалаштирган. Хусусан, Dynamic Island ҳажми кичрайтирилади, бу эса фойдаланувчилар учун экраннинг фойдали майдонини бироз кенгайтиради. Шу билан бирга, iPhone Air 2 аввалги версиядаги ягона камерадан воз кечиб, иккита асосий камера модули билан таъминланади. Асосий модулга 48 мегапикселли ўта кенг бурчакли объектиф қўшилиши кутилмоқда.

Қурилма ўзининг 6,5 дюймли дисплейини сақлаб қолган ҳолда, 12 GB тезкор хотира ва 18 мегапикселли олд камера билан таъминланади. Бундай кўрсаткичлар смартфоннинг кўп вазифаларни бажариш қобилиятини ва суратга олиш сифатини сезиларли даражада яхшилайди. Янги технологик ечимлар қурилманинг бозорлардаги рақобатбардошлигини янада ошириши шубҳасиз.

Apple компаниясининг келгуси тақдимот режалари

Таҳлилчи Жефф Пу компания ўзининг смартфон чиқариш графигида ҳам ўзгаришлар қилишини маълум қилди. Унинг прогнозларига кўра, 2026-йилнинг кузида iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ҳамда илк букланувчи iPhone Ultra намойиш этилади. 2027-йилнинг баҳорига келиб эса iPhone Air 2 билан бир қаторда асосий iPhone 18 ва ҳамёнбоп iPhone 18e моделлари дебют қилиши кутилмоқда.

Маълумот учун, Жефф Пу ўтмишда ҳам бир қатор аниқ башоратлари билан танилган. Жумладан, у iPhone 14 Pro моделларида LPDDR5 тезкор хотираси ва 48 мегапикселли сенсор пайдо бўлишини, шунингдек, iPhone 15 Pro смартфонларида перископ камералар қўлланилишини олдиндан тўғри топган эди. Шу сабабли унинг янги iPhone Air 2 бўйича келтирган маълумотлари технология ихлосмандлари орасида катта эътиборга сазовор бўлмоқда.

AppleiPhone Air 2Жефф ПуTSMCСмартфонлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

КАТЛ 3 дақиқа 44 сонияда қувватланувчи янги аккумуляторни тақдим этдиКАТЛ 3 дақиқа 44 сонияда қувватланувчи янги аккумуляторни тақдим этдиБугун, 17:28iPhone 18 Pro моделлари нархи кескин қимматлашиши кутилмоқдаiPhone 18 Pro моделлари нархи кескин қимматлашиши кутилмоқдаБугун, 16:57Оддий квартирадан чиққан Lectric эБикес бир миллиард доллар даромадга эришдиОддий квартирадан чиққан Lectric эБикес бир миллиард доллар даромадга эришдиБугун, 15:27Роскосмос Soyuz ракетаси стартининг ноёб суратга олиш сирларини очдиРоскосмос Soyuz ракетаси стартининг ноёб суратга олиш сирларини очдиБугун, 14:57Моторола илк бор Ultra синфидаги ақлли соатини тақдим этишга ҳозирланмоқдаМоторола илк бор Ultra синфидаги ақлли соатини тақдим этишга ҳозирланмоқдаБугун, 14:20Microsoft Windows 11 оператив хотира сарфини камайтирадиMicrosoft Windows 11 оператив хотира сарфини камайтирадиБугун, 13:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади