«Энг гўзал ёлғон»: она ўғлига ҳақиқатни айтмади

·59·Дунё
«Энг гўзал ёлғон»: она ўғлига ҳақиқатни айтмади
Қисқача

Австралиялик она Жеван Аржа оғир саратон касаллигига чалинган олти ёшли ўғли Омарга касалликнинг асл ҳолатини айтмасликни ва унга умид беришни танлади. Шифокорлар боланинг аҳволи оғир еканини ва даволаш имкони қолмаганини айтганидан сўнг, она унинг қолган кунларини қўрқувда ўтказишига йўл қўймади. Она шифохона ходимлари билан келишиб, Омарга саратонни енгган беморлар чаладиган «ғалаба қўнғироғи»ни чалиш имкониятини яратди.

Ижтимоий тармоқларда «Энг гўзал ёлғон» номи билан тарқалган таъсирли воқеа оғир хасталикка чалинган олти ёшли бола ва унинг онаси ҳақида.

Ҳикояга кўра, австралиялик она Жеван Аржанинг олти ёшли ўғли Омар оғир саратон касаллигига чалинган. Шифокорлар боланинг аҳволи ниҳоятда оғир эканини ва касалликни даволашнинг бошқа имкони қолмаганини оилага маълум қилган.

Шундан сўнг она олдида оғир танлов пайдо бўлади. У ўғлига касалликнинг асл ҳолатини айтиб, унинг қолган кунларини қўрқув ва тушкунликда ўтказишига йўл қўйишни ёки болага умид беришни танлаши керак эди.

Она иккинчи йўлни танлайди. У Омарга даволаниш натижа бергани, саратонни енггани ва бутунлай соғайганини айтади. Бола онасининг сўзларига чин дилдан ишониши учун бу «ғалаба»ни рамзий тарзда нишонлашга ҳам қарор қилинади.

Шифохонада саратон касаллигини енгиб, даволаниш курсини муваффақиятли якунлаган беморлар чаладиган «ғалаба қўнғироғи» бор эди. Ҳикояда айтилишича, она шифохона ходимлари билан келишиб, Омарга ушбу қўнғироқни чалиш имкониятини яратган.

Омар қўнғироқни чаларкан, ўзини касалликни енгган бола деб ҳис қилади. Унинг учун бу лаҳза шунчаки маросим эмас, балки узоқ давом этган даволанишнинг бахтли якуни бўлади.

Воқеа ҳақидаги ижтимоий тармоқ постларида боланинг кейинчалик оламдан ўтгани ва у сўнгги кунларини касалликдан қўрқмасдан, тузалганига ишонган ҳолда ўтказгани айтилади.

Ушбу таъсирли воқеа ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, кўплаб инсонларни бефарқ қолдирмади. Унда онанинг фарзандини оғир ҳақиқатдан ҳимоя қилишга бўлган уриниши, боланинг руҳий ҳолатини асраш ва унга сўнгги лаҳзаларгача умид бериш масалалари акс этади.

ОмарЖеван АржаАвстралия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гидросиклда хавфли трюк бажарган блогер ҳушидан кетиб, кўприкка урилдиГидросиклда хавфли трюк бажарган блогер ҳушидан кетиб, кўприкка урилдиБугун, 13:41Бангладешда 13 ёшли қиз суд орқали 7 ойлик фарзандини қайтариб олдиБангладешда 13 ёшли қиз суд орқали 7 ойлик фарзандини қайтариб олдиБугун, 13:02Балиқ тутаётган 11 ёшли болага аллигатор ҳужум қилдиБалиқ тутаётган 11 ёшли болага аллигатор ҳужум қилдиБугун, 12:12Яқин Шарқда «катта портлаш» арафаси: Трамп Эронга кенг кўламли зарбалар бермоқчиЯқин Шарқда «катта портлаш» арафаси: Трамп Эронга кенг кўламли зарбалар бермоқчиБугун, 12:09Эвтаназия хавфидаги 30 белуга кити шошилинч қутқарилмоқдаЭвтаназия хавфидаги 30 белуга кити шошилинч қутқарилмоқдаБугун, 12:07Европа бўйлаб Шенген ларзаси: Сеутадаги «тўфон» Европани парчаламоқдами?Европа бўйлаб Шенген ларзаси: Сеутадаги «тўфон» Европани парчаламоқдами?Бугун, 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда