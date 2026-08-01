Оламни ларзага солган олтиндан ҳам қиммат минерал кашф этилди: 1 миллиметри 145 доллар!

·0·Дунё
Оламни ларзага солган олтиндан ҳам қиммат минерал кашф этилди: 1 миллиметри 145 доллар!

Россиялик олимлар геология ва минералогия соҳасида асрга татигулик йирик сенсацияни амалга оширишди. Кола ярим оролида илгари фанга умуман маълум бўлмаган ва қиймати бўйича олтиндан бир неча баравар устун турувчи ўта камёб минерал топилди. «Кола ашкрофтине» деб ном олган ушбу топилма ўзининг мураккаб кристаллографик тузилиши ва ноёб кимёвий таркиби билан дунё геологларининг ҳайратига сабаб бўлмоқда.

РФ Таълим ва фан вазирлигига таяниб РИА Новости берган хабарга кўра, ушбу тарихий кашфиёт Россия Фанлар академиясининг Кола илмий маркази, Санкт-Петербург давлат университети ҳамда Ферсман номидаги минералогия музейи тадқиқотчиларининг ҳамкорликдаги изланишлари маҳсулидир.

1. Хибиний тоғларидаги сенсация: Номаълум намунадан фан кашфиётигача

Илгари геология хариталарида учрамаган ушбу ноёб минерал Кола ярим оролидаги машҳур Хибиний массивида жойлашган Кировский конидан топилган.

Дастлаб тадқиқотчилар кондан олинган ноодатий намунани стандарт минераллар билан солиштиришганда уни аниқлай олишмаган ва объектни «номаълум намуна» сифатида лабораторияга юборишган. Чуқур кристаллографик ва кимёвий таҳлиллардан сўнг, олимлар илм-фан учун бутунлай янги минералогик тур очилганини расман тасдиқлашди ва унга «Кола ашкрофтине» (Kola ashcroftine) номини беришди.

2. «Олтиндан қиммат»: Минералнинг рекорд даражадаги қиймати

Кашфиётнинг энг шов-шувли томонларидан бири — унинг бозордаги одатий қимматбаҳо металлар ва тошлардан нечоғлик баланд баҳоланаётганидир.

Мутахассисларнинг дастлабки баҳолашларига кўра, ушбу минерал патинасининг тахминий ўртача нархи 1 миллиметри учун 145 долларга (ёки 12 470 рубльга) етмоқда. Бу кўрсаткич грамми дунё бозорида савдо қилинадиган тоза олтин нархидан бир неча баравар юқори демакдир.

«Ушбу минералнинг 1 миллиметрига қўйилган нарх уни шунчаки геологик топилма эмас, балки сайёрамиздаги энг қимматбаҳо ва камёб минералик намуналардан бирига айлантиради», — дейилади соҳа экспертларининг таҳлилида.

3. Кимёвий ноёблик: Иттрий, кальций ва фторнинг бетакрор комбинацияси

«Кола ашкрофтине» ўз таркиби билан классик силикатлардан тубдан фарқ қилади. Минерал таркибида юқори технологиялар ва саноат учун ўта муҳим бўлган ноёб ер элементи — иттрий мавжудлиги аниқланди.

Минералнинг таркибий элементлари ва ўзига хослиги:

  • Асосий элементлар: Кремний, калий, натрий ва ноёб ер элементи — иттрий;

  • Ноёб қўшимчалар: Кальций, марганец ва фтор;

  • Кристалл тузилиши: Фанга маълум бўлган минераллар орасида энг мураккаб ва мукаммал атом панжараларидан бирига эга.

Дунё тажрибасида бунга ўхшаш классик ашкрофтит (пушти, шаффоф ва ўта мўрт силикат тош) илгари Гренландия, Канада ва Италия конларида топилган. Бироқ Кола ярим оролидан топилган намуна ўз таркибида кальций, марганец ва фторни жамлагани билан дунёдаги ягона ва бетакрор аналог ҳисобланади.

4. Келажак истиқболлари: Янги минерал қаерда қўлланилади?

Россиялик олимлар «Кола ашкрофтине» минералининг физик-кимёвий хусусиятларини ва унинг амалий соҳалардаги потенциал имкониятларини тадқиқ қилишда давом этишни режалаштиришмоқда.

Таркибида иттрий ва бошқа ноёб элементларнинг мавжудлиги ушбу минерални келажакда юқори технологияли саноат, квант электроникаси ёки ўта ўтказгич материаллар яратишда муҳим фундаментал базага айлантириши мумкин.

Хулоса: Россия геология фанида янги саҳифа

«Кола ашкрофтине»нинг кашф этилиши — бу шунчаки навбатдаги геологик янгилик эмас, балки Ер қаърида ҳали фанга маълум бўлмаган нечоғлик улкан ва қимматли бойликлар яширинганининг исботидир. Ушбу кашфиёт Россия фундаментал фан ва минералогия соҳаси учун катта тарихий қадам бўлди.

Сизнингча, олтиндан ҳам қиммат баҳоланаётган бундай ноёб минераллар келажак технологияларини қандай ўзгартириши мумкин? Изоҳларда ўз фикрингизни қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиялик олимлар Хибин тоғларида олтиндан ҳам қиммат янги минерал аниқлашдиРоссиялик олимлар Хибин тоғларида олтиндан ҳам қиммат янги минерал аниқлашдиБугун, 16:04 Мисрда 3500 йил аввал барпо этилган қадимий аҳоли манзилгоҳи топилди Мисрда 3500 йил аввал барпо этилган қадимий аҳоли манзилгоҳи топилдиБугун, 15:46Японияда кексалар нега атайлаб жиноят қилмоқда?Японияда кексалар нега атайлаб жиноят қилмоқда?Бугун, 15:46Блогер акула ҳужумидан омон қолди: 4 марта операция қилиндиБлогер акула ҳужумидан омон қолди: 4 марта операция қилиндиБугун, 15:17Роналду ва Жоржинанинг тўйи бугун — 1 августда бўляптими?Роналду ва Жоржинанинг тўйи бугун — 1 августда бўляптими?Бугун, 14:31«Энг гўзал ёлғон»: она ўғлига ҳақиқатни айтмади«Энг гўзал ёлғон»: она ўғлига ҳақиқатни айтмадиБугун, 13:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда