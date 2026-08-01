Оламни ларзага солган олтиндан ҳам қиммат минерал кашф этилди: 1 миллиметри 145 доллар!
Россиялик олимлар геология ва минералогия соҳасида асрга татигулик йирик сенсацияни амалга оширишди. Кола ярим оролида илгари фанга умуман маълум бўлмаган ва қиймати бўйича олтиндан бир неча баравар устун турувчи ўта камёб минерал топилди. «Кола ашкрофтине» деб ном олган ушбу топилма ўзининг мураккаб кристаллографик тузилиши ва ноёб кимёвий таркиби билан дунё геологларининг ҳайратига сабаб бўлмоқда.
РФ Таълим ва фан вазирлигига таяниб РИА Новости берган хабарга кўра, ушбу тарихий кашфиёт Россия Фанлар академиясининг Кола илмий маркази, Санкт-Петербург давлат университети ҳамда Ферсман номидаги минералогия музейи тадқиқотчиларининг ҳамкорликдаги изланишлари маҳсулидир.
1. Хибиний тоғларидаги сенсация: Номаълум намунадан фан кашфиётигача
Илгари геология хариталарида учрамаган ушбу ноёб минерал Кола ярим оролидаги машҳур Хибиний массивида жойлашган Кировский конидан топилган.
Дастлаб тадқиқотчилар кондан олинган ноодатий намунани стандарт минераллар билан солиштиришганда уни аниқлай олишмаган ва объектни «номаълум намуна» сифатида лабораторияга юборишган. Чуқур кристаллографик ва кимёвий таҳлиллардан сўнг, олимлар илм-фан учун бутунлай янги минералогик тур очилганини расман тасдиқлашди ва унга «Кола ашкрофтине» (Kola ashcroftine) номини беришди.
2. «Олтиндан қиммат»: Минералнинг рекорд даражадаги қиймати
Кашфиётнинг энг шов-шувли томонларидан бири — унинг бозордаги одатий қимматбаҳо металлар ва тошлардан нечоғлик баланд баҳоланаётганидир.
Мутахассисларнинг дастлабки баҳолашларига кўра, ушбу минерал патинасининг тахминий ўртача нархи 1 миллиметри учун 145 долларга (ёки 12 470 рубльга) етмоқда. Бу кўрсаткич грамми дунё бозорида савдо қилинадиган тоза олтин нархидан бир неча баравар юқори демакдир.
«Ушбу минералнинг 1 миллиметрига қўйилган нарх уни шунчаки геологик топилма эмас, балки сайёрамиздаги энг қимматбаҳо ва камёб минералик намуналардан бирига айлантиради», — дейилади соҳа экспертларининг таҳлилида.
3. Кимёвий ноёблик: Иттрий, кальций ва фторнинг бетакрор комбинацияси
«Кола ашкрофтине» ўз таркиби билан классик силикатлардан тубдан фарқ қилади. Минерал таркибида юқори технологиялар ва саноат учун ўта муҳим бўлган ноёб ер элементи — иттрий мавжудлиги аниқланди.
Минералнинг таркибий элементлари ва ўзига хослиги:
Асосий элементлар: Кремний, калий, натрий ва ноёб ер элементи — иттрий;
Ноёб қўшимчалар: Кальций, марганец ва фтор;
Кристалл тузилиши: Фанга маълум бўлган минераллар орасида энг мураккаб ва мукаммал атом панжараларидан бирига эга.
Дунё тажрибасида бунга ўхшаш классик ашкрофтит (пушти, шаффоф ва ўта мўрт силикат тош) илгари Гренландия, Канада ва Италия конларида топилган. Бироқ Кола ярим оролидан топилган намуна ўз таркибида кальций, марганец ва фторни жамлагани билан дунёдаги ягона ва бетакрор аналог ҳисобланади.
4. Келажак истиқболлари: Янги минерал қаерда қўлланилади?
Россиялик олимлар «Кола ашкрофтине» минералининг физик-кимёвий хусусиятларини ва унинг амалий соҳалардаги потенциал имкониятларини тадқиқ қилишда давом этишни режалаштиришмоқда.
Таркибида иттрий ва бошқа ноёб элементларнинг мавжудлиги ушбу минерални келажакда юқори технологияли саноат, квант электроникаси ёки ўта ўтказгич материаллар яратишда муҳим фундаментал базага айлантириши мумкин.
Хулоса: Россия геология фанида янги саҳифа
«Кола ашкрофтине»нинг кашф этилиши — бу шунчаки навбатдаги геологик янгилик эмас, балки Ер қаърида ҳали фанга маълум бўлмаган нечоғлик улкан ва қимматли бойликлар яширинганининг исботидир. Ушбу кашфиёт Россия фундаментал фан ва минералогия соҳаси учун катта тарихий қадам бўлди.
Сизнингча, олтиндан ҳам қиммат баҳоланаётган бундай ноёб минераллар келажак технологияларини қандай ўзгартириши мумкин? Изоҳларда ўз фикрингизни қолдиринг!
…