Volkswagen Хитойда автомобилларга умрбод кафолат тақдим этди
Германиянинг машҳур автомобилсозлик концерни Volkswagen компаниясининг Хитойдаги қўшма корхонаси ФАВ-Volkswagen ўз мижозлари учун мисли кўрилмаган қадам ташлади. ixbt.com нашрининг хабар беришича, корхона «қўшалоқ умрбод кафолат» дастури амалдаги қамровини сезиларли даражада кенгайтириб, уни бутун моделлар қаторига татбиқ этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу ўзгаришлар жорий йилнинг 1-августидан бошлаб кучга кирди. Эндиликда умрбод кафолат нафақат кроссоверларга, балки анъанавий бензинли енгил автомобилларга ҳамда янги авлод уланадиган гибрид (PHEV) моделларга ҳам бирдек тааллуқли бўлади.
Кенгайтирилган кафолат шартлари ва қамровиЯнги дастур бир йўла иккита муҳим умрбод кафолатни ўз ичига олади: улардан бири бевосита автомобилнинг ўзига, иккинчиси эса унинг оригинал эҳтиёт қисмларига берилади. Ҳимоя остига корзов, шасси, электр тизими, двигател, узатмалар қутиси, генератор, кондиционер компрессори ҳамда бошқа асосий узел ва агрегатлар киритилган.
Шунингдек, ушбу имтиёз расмий дилерлик марказларида алмаштирилган оригинал эҳтиёт қисмларга ҳам тарқатилади. Компания вакилларининг маълум қилишича, белгиланган хизмат кўрсатиш шартларига тўлиқ риоя қилинганда, кафолат муддати ва масофа (пробег) бўйича ҳеч қандай чекловларсиз амал қилади.
Дастур шартлари ва қамраб олинган моделларМазкур имтиёзли дастурдан фойдаланиш учун харидорлар ва автомобил эгалари мамлакат бўйлаб фаолият юритувчи расмий дилерларга мурожаат қилишлари керак бўлади. Дастурда иштирок этиш учун эса фақатгина учта асосий шартни бажариш талаб этилади.
Дастур кенгайтирилгандан сўнг, ҳозирги кунда ФАВ-Volkswagen брендининг қуйидаги машҳур моделлари тўлиқ кафолат остига олинди:
- Бора
- Сагитар
- Гольф
- Маготан ва КК
- Тайрон, Талагон ва Талагон Х
…