Volkswagen Хитойда автомобилларга умрбод кафолат тақдим этди

·0·Авто
Volkswagen Хитойда автомобилларга умрбод кафолат тақдим этди

Германиянинг машҳур автомобилсозлик концерни Volkswagen компаниясининг Хитойдаги қўшма корхонаси ФАВ-Volkswagen ўз мижозлари учун мисли кўрилмаган қадам ташлади. ixbt.com нашрининг хабар беришича, корхона «қўшалоқ умрбод кафолат» дастури амалдаги қамровини сезиларли даражада кенгайтириб, уни бутун моделлар қаторига татбиқ этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу ўзгаришлар жорий йилнинг 1-августидан бошлаб кучга кирди. Эндиликда умрбод кафолат нафақат кроссоверларга, балки анъанавий бензинли енгил автомобилларга ҳамда янги авлод уланадиган гибрид (PHEV) моделларга ҳам бирдек тааллуқли бўлади.

Кенгайтирилган кафолат шартлари ва қамрови

Янги дастур бир йўла иккита муҳим умрбод кафолатни ўз ичига олади: улардан бири бевосита автомобилнинг ўзига, иккинчиси эса унинг оригинал эҳтиёт қисмларига берилади. Ҳимоя остига корзов, шасси, электр тизими, двигател, узатмалар қутиси, генератор, кондиционер компрессори ҳамда бошқа асосий узел ва агрегатлар киритилган.

Шунингдек, ушбу имтиёз расмий дилерлик марказларида алмаштирилган оригинал эҳтиёт қисмларга ҳам тарқатилади. Компания вакилларининг маълум қилишича, белгиланган хизмат кўрсатиш шартларига тўлиқ риоя қилинганда, кафолат муддати ва масофа (пробег) бўйича ҳеч қандай чекловларсиз амал қилади.

Дастур шартлари ва қамраб олинган моделлар

Мазкур имтиёзли дастурдан фойдаланиш учун харидорлар ва автомобил эгалари мамлакат бўйлаб фаолият юритувчи расмий дилерларга мурожаат қилишлари керак бўлади. Дастурда иштирок этиш учун эса фақатгина учта асосий шартни бажариш талаб этилади.

Дастур кенгайтирилгандан сўнг, ҳозирги кунда ФАВ-Volkswagen брендининг қуйидаги машҳур моделлари тўлиқ кафолат остига олинди:

  • Бора
  • Сагитар
  • Гольф
  • Маготан ва КК
  • Тайрон, Талагон ва Талагон Х
Мазкур ташаббус Хитой автомобил бозорида рақобат кескинлашиб бораётган бир пайтда харидорларнинг брендга бўлган ишончини янада мустаҳкамлаш ва мижозларни қўллаб-қувватлашга қаратилган муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.

VolkswagenФАВ-VolkswagenХитой автомобиллариАвтомобил кафолатиЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mercedes-Benz хатолигини тан олди: жисмоний тугмалар қайтмоқдаMercedes-Benz хатолигини тан олди: жисмоний тугмалар қайтмоқдаБугун, 11:59Alfa Romeo ўзида ҳам ҳамёнбоп, ҳам ўта қиммат суперкар сотишни бирлаштира оладимиAlfa Romeo ўзида ҳам ҳамёнбоп, ҳам ўта қиммат суперкар сотишни бирлаштира оладимиБугун, 11:51Невададаги шоссе қандай қилиб дунёдаги энг тезкор пойга йўлига айланадиНевададаги шоссе қандай қилиб дунёдаги энг тезкор пойга йўлига айланадиБугун, 10:59Xiaomi компаниясининг Sky Номад N70 Max гибриди тақдим этилдиXiaomi компаниясининг Sky Номад N70 Max гибриди тақдим этилдиБугун, 04:50Мукаммал автомобил гаражи нечта машинадан иборат бўлиши керакМукаммал автомобил гаражи нечта машинадан иборат бўлиши керакКеча, 19:59Mercedes-Benz рахбари автомобиллардаги тугмалар масаласида фикр билдирдиMercedes-Benz рахбари автомобиллардаги тугмалар масаласида фикр билдирдиКеча, 17:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси