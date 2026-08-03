Грецияда ёнғин ўчириш вақтида икки вертолёт тўқнашди

·45·Дунё
Грецияда ёнғин ўчириш вақтида икки вертолёт тўқнашди
Қисқача

Грецияда йирик ўрмон ёнғинини бартараф етиш чоғида иккита вертолёт ҳавода тўқнашиб кетиши натижасида икки нафар екипаж аъзоси ҳалок бўлди. Мамлакат ёнғин хизматининг маълум қилишича, ҳалок бўлганларнинг бири Греция, иккинчиси еса Дания фуқароси бўлган. Афина шаҳрининг шимоли-ғарбида жойлашган Аттика минтақасидаги Псата ҳудудида содир бўлган ушбу авиаҳодисанинг сабабларини аниқлаш юзасидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Грецияда йирик ўрмон ёнғинини бартараф этиш ишлари давомида икки ёнғин ўчирувчи вертолёт ҳавода тўқнашиб кетди. Мудҳиш ҳодиса оқибатида икки нафар экипаж аъзоси ҳалок бўлди. Бу ҳақда мамлакат ёнғин хизмати маълум қилди.

Маълумотларга кўра, ҳалок бўлганлардан бири Греция, иккинчиси эса Дания фуқароси бўлган. Иккинчи вертолёт экипажида бўлган Греция ва Буюк Британия фуқаролари эса омон қолган. Айни пайтда авиаҳодисага нима сабаб бўлганини аниқлаш юзасидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Фожиа Афина шаҳрининг шимоли-ғарбида жойлашган Аттика минтақасидаги Псата ҳудудида содир бўлган. Мазкур ҳудудда авж олган йирик ўрмон ёнғини 100 дан ортиқ уйни вайрон қилган. Ёнғиннинг тез тарқалиши туфайли Кефалония сайёҳлик оролидаги бир нечта аҳоли пунктлари ҳам хавфсизлик нуқтаи назаридан эвакуация қилинган.

Маҳаллий оммавий ахборот воситалари маълумотига кўра, Беотия вилоятида бошланиб, кейинчалик Аттикага ёйилган ёнғинга шамол таъсирида хусусий электр тармоқлари симларидан чиққан учқунлар сабаб бўлган бўлиши мумкин. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар эҳтиётсизлик гумони билан икки нафар Греция фуқаросини қўлга олган, яна бир гумондорни қидириш ишлари давом этмоқда.

Греция Бош вазири Кириакос Мицотакис айрим ҳолатларда табиат кучи ва ноқулай об-ҳаво шароитлари инсон имкониятларидан устун келишини таъкидлаб, ёнғинларга қарши курашда барча куч ва воситалар сафарбар этилганини қайд этди.

Шу билан бирга, Европанинг бошқа давлатлари ҳам кенг кўламли табиий офатларга дуч келмоқда. Франциянинг Вар ҳудудида шамол йўналишининг ўзгариши туфайли йирик ўрмон ёнғини бориш қийин бўлган ўрмонларга тарқалган. Каркассон шаҳри яқинида эса ёнган автомобил сабаб янги ёнғин келиб чиққан. Ҳодиса оқибатида автомагистрал вақтинча ёпилган, яқин атрофдаги ҳайвонот боғи эса эвакуация қилинган.

Испаниянинг марказий қисмида ўтган ҳафта ўн минглаб гектар ер майдонини қамраб олган ёнғинлар асосан назоратга олинган бўлса-да, айрим ҳудудларда аланга яна кучайган. Шунингдек, Европанинг қатор мамлакатлари қурғоқчилик ва сув сатҳининг кескин пасайиши оқибатларини ҳам бошдан кечирмоқда. Венгрияда Дунай дарёси суви рекорд даражада камайгани сабаб мамлакатдаги ягона атом электр станцияси 40 йилдан ортиқ вақт ичида илк бор ишини тўхтатган. Сербияда ҳам Дунай дарёсида сув сатҳи 1985 йилдан бери энг паст кўрсаткичга тушиб, мамлакатнинг энг йирик гидроэлектр станцияси ишлаб чиқариш қувватини сезиларли даражада камайтиришга мажбур бўлган.

ГрецияАфинаКириакос МицотакисКефалонияФранция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

80 йиллик Учинчи рейх кемаси Дунай дарёсидан юзага чиқди80 йиллик Учинчи рейх кемаси Дунай дарёсидан юзага чиқдиБугун, 12:32Мактабдаги қотиллик: 14 ёшли ўсмир 40 йилга қамалиши мумкинМактабдаги қотиллик: 14 ёшли ўсмир 40 йилга қамалиши мумкинБугун, 11:55Бразилияда ўйин вақтида 15 ёшли футболчи отишма оқибатида вафот этдиБразилияда ўйин вақтида 15 ёшли футболчи отишма оқибатида вафот этдиБугун, 11:44Дастурчи кунига 50 минг доллар топадиган ўйинини нега ўчириб ташлади?Дастурчи кунига 50 минг доллар топадиган ўйинини нега ўчириб ташлади?Бугун, 03:16Рухсатномасиз дарёни тозалаган британиялик адвокат 2 йилгача қамалиши мумкинРухсатномасиз дарёни тозалаган британиялик адвокат 2 йилгача қамалиши мумкинБугун, 01:10Ерда 14 йилдан буён кузатилмаган совуқ қайд этилдиЕрда 14 йилдан буён кузатилмаган совуқ қайд этилдиКеча, 23:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда