Грецияда ёнғин ўчириш вақтида икки вертолёт тўқнашди
Грецияда йирик ўрмон ёнғинини бартараф етиш чоғида иккита вертолёт ҳавода тўқнашиб кетиши натижасида икки нафар екипаж аъзоси ҳалок бўлди. Мамлакат ёнғин хизматининг маълум қилишича, ҳалок бўлганларнинг бири Греция, иккинчиси еса Дания фуқароси бўлган. Афина шаҳрининг шимоли-ғарбида жойлашган Аттика минтақасидаги Псата ҳудудида содир бўлган ушбу авиаҳодисанинг сабабларини аниқлаш юзасидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Грецияда йирик ўрмон ёнғинини бартараф этиш ишлари давомида икки ёнғин ўчирувчи вертолёт ҳавода тўқнашиб кетди. Мудҳиш ҳодиса оқибатида икки нафар экипаж аъзоси ҳалок бўлди. Бу ҳақда мамлакат ёнғин хизмати маълум қилди.
Маълумотларга кўра, ҳалок бўлганлардан бири Греция, иккинчиси эса Дания фуқароси бўлган. Иккинчи вертолёт экипажида бўлган Греция ва Буюк Британия фуқаролари эса омон қолган. Айни пайтда авиаҳодисага нима сабаб бўлганини аниқлаш юзасидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Фожиа Афина шаҳрининг шимоли-ғарбида жойлашган Аттика минтақасидаги Псата ҳудудида содир бўлган. Мазкур ҳудудда авж олган йирик ўрмон ёнғини 100 дан ортиқ уйни вайрон қилган. Ёнғиннинг тез тарқалиши туфайли Кефалония сайёҳлик оролидаги бир нечта аҳоли пунктлари ҳам хавфсизлик нуқтаи назаридан эвакуация қилинган.
Маҳаллий оммавий ахборот воситалари маълумотига кўра, Беотия вилоятида бошланиб, кейинчалик Аттикага ёйилган ёнғинга шамол таъсирида хусусий электр тармоқлари симларидан чиққан учқунлар сабаб бўлган бўлиши мумкин. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар эҳтиётсизлик гумони билан икки нафар Греция фуқаросини қўлга олган, яна бир гумондорни қидириш ишлари давом этмоқда.
Греция Бош вазири Кириакос Мицотакис айрим ҳолатларда табиат кучи ва ноқулай об-ҳаво шароитлари инсон имкониятларидан устун келишини таъкидлаб, ёнғинларга қарши курашда барча куч ва воситалар сафарбар этилганини қайд этди.
Шу билан бирга, Европанинг бошқа давлатлари ҳам кенг кўламли табиий офатларга дуч келмоқда. Франциянинг Вар ҳудудида шамол йўналишининг ўзгариши туфайли йирик ўрмон ёнғини бориш қийин бўлган ўрмонларга тарқалган. Каркассон шаҳри яқинида эса ёнган автомобил сабаб янги ёнғин келиб чиққан. Ҳодиса оқибатида автомагистрал вақтинча ёпилган, яқин атрофдаги ҳайвонот боғи эса эвакуация қилинган.
Испаниянинг марказий қисмида ўтган ҳафта ўн минглаб гектар ер майдонини қамраб олган ёнғинлар асосан назоратга олинган бўлса-да, айрим ҳудудларда аланга яна кучайган. Шунингдек, Европанинг қатор мамлакатлари қурғоқчилик ва сув сатҳининг кескин пасайиши оқибатларини ҳам бошдан кечирмоқда. Венгрияда Дунай дарёси суви рекорд даражада камайгани сабаб мамлакатдаги ягона атом электр станцияси 40 йилдан ортиқ вақт ичида илк бор ишини тўхтатган. Сербияда ҳам Дунай дарёсида сув сатҳи 1985 йилдан бери энг паст кўрсаткичга тушиб, мамлакатнинг энг йирик гидроэлектр станцияси ишлаб чиқариш қувватини сезиларли даражада камайтиришга мажбур бўлган.
…