АҚШнинг Base Повер стартапи хонадонлар батареялари учун 1 миллиард доллар маблағ жалб қилди

·24·Техно
АҚШнинг Base Повер стартапи хонадонлар батареялари учун 1 миллиард доллар маблағ жалб қилди
Қисқача

АҚШнинг Base Повер компанияси сўнгги Сериес Д раундида 1 миллиард доллар инвестиция жалб қилиб, умумий бозор қийматини 13 миллиард долларга етказди. Техасда жойлашган стартап ҳозир ҳар куни тахминан 100 та уй батареясини ўрнатмоқда ва йил охиригача бу кўрсаткични икки баравар оширишни режалаштирмоқда. Компания Остиннинг Техас штатидаги заводида ишлаб чиқариладиган Base Коре қурилмаси 39.

Энергетика соҳасида йирик майдонлар ва улкан подстанцияларга таянувчи анъанавий ёндашувдан фарқли ўлароқ, АҚШнинг Base Повер компанияси энергия тақчиллигини бартараф этишнинг ўзгача усулини танлади. Ушбу стартап истеъмолчиларнинг ҳовлиларига кичик батареялар ўрнатиш орқали умумий электр тармоғини сақлаб қолиш ва мустаҳкамлаш мумкинлигини исботламоқда. Те Валл Стреэт Жоурнал нашри тарқатган маълумотларга кўра, сўнгги молиявий раунд доирасида компания яна 1 миллиард доллар инвестиция жалб қилишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур Сериес Д инвестиция раунди натижасида Техасда жойлашган компаниянинг умумий бозор қиймати 13 миллиард долларга баҳоланди. Эътиборлиси, ушбу йирик молиявий муваффақият охирги миллиард долларлик раунддан кейин бир йил ҳам ўтмай қўлга киритилди. Ҳозирги кунда Base Повер мутахассислари ҳар куни тахминан 100 та уй батареясини ўрнатмоқда ва жорий йил охиригача бу кўрсаткични икки баравар оширишни режалаштирмоқда. Бу эса ҳар куни тахминан 8 мегаватт-соат энергия сақлаш қуввати қўшилаётганини англатади.

Base Коре қурилмаси ва хизмат кўрсатиш шартлари

Молиявий янгиликлар фонида Base Повер ўзининг Base Коре деб номланган янги уй батареясини ҳам тақдим этди. Компаниянинг Техас штатининг Остин шаҳридаги заводида ишлаб чиқариладиган мазкур қурилма 39.2 киловатт-соат электр энергиясини сақлаш қувватига эга бўлиб, бозордаги рақобатчилар маҳсулотларидан сезиларли даражада устун туради. Мижозлар ўз эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда битта ёки иккита батареяни танлашлари мумкин. Айни пайтда компания Техас ва Иллинойс штатларида ўз фаолиятини юритмоқда.

Аксарият уй батареяси ўрнатувчи компаниялардан фарқли ўлароқ, Base Повер минглаб долларлик олдиндан тўлов талаб қилмайди. Бунинг ўрнига тизим обуна асосида тақдим этилади. Хюстон ҳудудида битта батареяни ўрнатиш учун 695 доллар, ойига 19 доллар абонент тўлови ва истеъмол қилинган ҳар бир киловатт-соат электр энергияси учун 13.1 сент ҳақ олинади. Компания ўзига тегишли бўлган ушбу батареялар ёрдамида электр энергиясига талаб кескин ошган пайтларда ортиқча қувватни умумий тармоққа қайта сотиш имкониятига эга.

Энергия танқислиги ва тармоқдаги юкламалар

Мазкур инвестиция раунди иқтисодиётнинг рақамлаштирилиши, кенг миқёсдаги электрификация жараёнлари ҳамда сунъий интеллект маълумотлар марказлари (дата-центрлар) қурилишининг жадал суръатлари туфайли электр энергиясига бўлган талаб кескин ошган даврга тўғри келди. Сўнгги йилларда АҚШ электр тармоғи кенгайиб бораётган бўлса-да, талабнинг бу каби сакраши кўплаб ҳудудларда, хусусан, кўплаб дата-центрларни ўз ичига олган ПЖМ тармоғида жиддий юкламаларни келтириб чиқарди.

Base Повер фаолият юритадиган Иллинойс штатининг айрим қисмлари ҳам айнан ПЖМ тармоғи ҳудудига киради. Тартибга солинадиган бозорларда компания энергия тармоқларидаги юкламани камайтириш учун харидорлар хонадонларига батареялар ўрнатишда маҳаллий коммунал хизматлар билан яқиндан ҳамкорлик қилади. Тартибга солинадиган ва тартибга солинмаган бозорларда эса уй эгалари кутилмаган электр узилишлари юз берганда ушбу батареялар ёрдамида уйларини узлуксиз қувват билан таъминлашлари мумкин.

Деярли 40 киловатт-соат қувватга эга бўлган мазкхур батареялар бир кун ёки ундан ортиқ вақт давомида захира электр энергиясини етказиб беришга қодир. Сўнгги молиявий раунд Риббит, Аддитион, Валор Эқуитй Партнерс ва JPMorganЧасенинг Стратегик Инвестмент Груп фондлари бошчилигида ўтказилди. Шунингдек, жараёнда Алтиметер, D1 Капитал Партнерс, Сандс Капитал, Коатуе, Лаер Глобал, Энергй Импакт Партнерс, Триве Капитал, a16z, Lightsпеед, Труст Вентурес ҳамда КапиталГ каби йирик инвесторлар иштирок этди. Base Повер компаниясига Зач Dell асос солган бўлиб, у бош директор лавозимида фаолият юритади.

Base ПоверБатареяТехнологияИнвестицияЭнергия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple ниҳоят Siri овозли ёрдамчисини янгилади, аммо негадир бу шов-шув уйғотмадиApple ниҳоят Siri овозли ёрдамчисини янгилади, аммо негадир бу шов-шув уйғотмадиКеча, 23:57Samsung Galaxy S27 Pro смартфони камера имкониятлари ошкор бўлдиSamsung Galaxy S27 Pro смартфони камера имкониятлари ошкор бўлдиКеча, 23:51Apple Буюк Британия ҳукуматининг шифрланган маълумотлар талабига қарши чиқдиApple Буюк Британия ҳукуматининг шифрланган маълумотлар талабига қарши чиқдиКеча, 23:51Оутернет иловаси ижтимоий тармоқдаги постларни саргузаштга айлантирадиОутернет иловаси ижтимоий тармоқдаги постларни саргузаштга айлантирадиКеча, 23:28Honor Робот Пҳоне флагмани: 200 MP камералар ва 7060 мА·ч батареяHonor Робот Пҳоне флагмани: 200 MP камералар ва 7060 мА·ч батареяКеча, 23:22Россия Федерал антимонополия хизмати Apple компаниясига нисбатан иш қўзғатдиРоссия Федерал антимонополия хизмати Apple компаниясига нисбатан иш қўзғатдиКеча, 22:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди