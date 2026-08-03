АҚШнинг Base Повер стартапи хонадонлар батареялари учун 1 миллиард доллар маблағ жалб қилди
АҚШнинг Base Повер компанияси сўнгги Сериес Д раундида 1 миллиард доллар инвестиция жалб қилиб, умумий бозор қийматини 13 миллиард долларга етказди. Техасда жойлашган стартап ҳозир ҳар куни тахминан 100 та уй батареясини ўрнатмоқда ва йил охиригача бу кўрсаткични икки баравар оширишни режалаштирмоқда. Компания Остиннинг Техас штатидаги заводида ишлаб чиқариладиган Base Коре қурилмаси 39.
Энергетика соҳасида йирик майдонлар ва улкан подстанцияларга таянувчи анъанавий ёндашувдан фарқли ўлароқ, АҚШнинг Base Повер компанияси энергия тақчиллигини бартараф этишнинг ўзгача усулини танлади. Ушбу стартап истеъмолчиларнинг ҳовлиларига кичик батареялар ўрнатиш орқали умумий электр тармоғини сақлаб қолиш ва мустаҳкамлаш мумкинлигини исботламоқда. Те Валл Стреэт Жоурнал нашри тарқатган маълумотларга кўра, сўнгги молиявий раунд доирасида компания яна 1 миллиард доллар инвестиция жалб қилишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мазкур Сериес Д инвестиция раунди натижасида Техасда жойлашган компаниянинг умумий бозор қиймати 13 миллиард долларга баҳоланди. Эътиборлиси, ушбу йирик молиявий муваффақият охирги миллиард долларлик раунддан кейин бир йил ҳам ўтмай қўлга киритилди. Ҳозирги кунда Base Повер мутахассислари ҳар куни тахминан 100 та уй батареясини ўрнатмоқда ва жорий йил охиригача бу кўрсаткични икки баравар оширишни режалаштирмоқда. Бу эса ҳар куни тахминан 8 мегаватт-соат энергия сақлаш қуввати қўшилаётганини англатади.
Base Коре қурилмаси ва хизмат кўрсатиш шартлариМолиявий янгиликлар фонида Base Повер ўзининг Base Коре деб номланган янги уй батареясини ҳам тақдим этди. Компаниянинг Техас штатининг Остин шаҳридаги заводида ишлаб чиқариладиган мазкур қурилма 39.2 киловатт-соат электр энергиясини сақлаш қувватига эга бўлиб, бозордаги рақобатчилар маҳсулотларидан сезиларли даражада устун туради. Мижозлар ўз эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда битта ёки иккита батареяни танлашлари мумкин. Айни пайтда компания Техас ва Иллинойс штатларида ўз фаолиятини юритмоқда.
Аксарият уй батареяси ўрнатувчи компаниялардан фарқли ўлароқ, Base Повер минглаб долларлик олдиндан тўлов талаб қилмайди. Бунинг ўрнига тизим обуна асосида тақдим этилади. Хюстон ҳудудида битта батареяни ўрнатиш учун 695 доллар, ойига 19 доллар абонент тўлови ва истеъмол қилинган ҳар бир киловатт-соат электр энергияси учун 13.1 сент ҳақ олинади. Компания ўзига тегишли бўлган ушбу батареялар ёрдамида электр энергиясига талаб кескин ошган пайтларда ортиқча қувватни умумий тармоққа қайта сотиш имкониятига эга.
Энергия танқислиги ва тармоқдаги юкламаларМазкур инвестиция раунди иқтисодиётнинг рақамлаштирилиши, кенг миқёсдаги электрификация жараёнлари ҳамда сунъий интеллект маълумотлар марказлари (дата-центрлар) қурилишининг жадал суръатлари туфайли электр энергиясига бўлган талаб кескин ошган даврга тўғри келди. Сўнгги йилларда АҚШ электр тармоғи кенгайиб бораётган бўлса-да, талабнинг бу каби сакраши кўплаб ҳудудларда, хусусан, кўплаб дата-центрларни ўз ичига олган ПЖМ тармоғида жиддий юкламаларни келтириб чиқарди.
Base Повер фаолият юритадиган Иллинойс штатининг айрим қисмлари ҳам айнан ПЖМ тармоғи ҳудудига киради. Тартибга солинадиган бозорларда компания энергия тармоқларидаги юкламани камайтириш учун харидорлар хонадонларига батареялар ўрнатишда маҳаллий коммунал хизматлар билан яқиндан ҳамкорлик қилади. Тартибга солинадиган ва тартибга солинмаган бозорларда эса уй эгалари кутилмаган электр узилишлари юз берганда ушбу батареялар ёрдамида уйларини узлуксиз қувват билан таъминлашлари мумкин.
Деярли 40 киловатт-соат қувватга эга бўлган мазкхур батареялар бир кун ёки ундан ортиқ вақт давомида захира электр энергиясини етказиб беришга қодир. Сўнгги молиявий раунд Риббит, Аддитион, Валор Эқуитй Партнерс ва JPMorganЧасенинг Стратегик Инвестмент Груп фондлари бошчилигида ўтказилди. Шунингдек, жараёнда Алтиметер, D1 Капитал Партнерс, Сандс Капитал, Коатуе, Лаер Глобал, Энергй Импакт Партнерс, Триве Капитал, a16z, Lightsпеед, Труст Вентурес ҳамда КапиталГ каби йирик инвесторлар иштирок этди. Base Повер компаниясига Зач Dell асос солган бўлиб, у бош директор лавозимида фаолият юритади.
…