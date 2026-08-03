Оутернет иловаси ижтимоий тармоқдаги постларни саргузаштга айлантиради
Даниел Еган ва Атена Леонг асос солган Оутернет иловаси интернетда сақланган кафе, кўргазма, тадбир ва бошқа қизиқарли жойлар ҳақидаги маълумотларни реал ҳаётдаги саёҳат ҳамда фаолият режаларига айлантиради. Фойдаланувчилар TikTok ёки Instagram постларини улашиш, ҳаволаларни нусхалаш ёки еълон варақалари суратини юклаш орқали маълумотларни иловага киритиши мумкин.
Рақамли оламдаги қизиқарли жойлар ва тадбирларни шунчаки сақлаб қўйиб, кейин унутиб юбориш одати кўпчиликка таниш. ixbt.com хабар беришича, Даниел Эган ва Атена Леонг асос солган Оутернет стартапи айнан шу муаммони ҳал этиб, фойдаланувчиларни реал ҳаётда фаол бўлишга ундовчи янги мобил иловани тақдим этди. Мазкур платформа интернетда кўрилган маълумотларни кўча кезиш ва шаҳар бўйлаб саёҳат қилиш учун тайёр режаларга айлантириб беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Илованинг номи ҳам унинг асосий ғоясини яққол очиб беради: у интернетдан фойдаланувчини тўрт девор орасидан ташқарига — табиат қўйнига ёки шаҳар кўчаларига олиб чиқиш воситаси сифатида хизмат қилади. Кўпинча фойдаланувчилар TikTok ёки Instagram тармоқларини варақлаш жараёнида қизиқарли кафе, кўргазма ёки тадбирларга дуч келиб, уларни «сақлаб» қўйишади. Бироқ чексиз концептуал оқим остида бу ғоялар тезда унутилади. Оутернет эса ана шу жараёндаги тўсиқларни бартараф этиб, ҳақиқий дунё саргузаштлари учун мотивация двигателига айланишни мақсад қиган.
Илованинг ишлаш механизми ва имкониятлариОутернет хизматидан фойдаланиш жараёни фойдаланувчилар учун имкон қадар қулай қилиб ишланган. TikTok ёки Instagram иловаларидаги постларни кўраётганда улашиш тугмасини босиб, рўйхатдан Оутернетни танлашнинг ўзи кифоя қилади. Шунингдек, қизиқарли ҳаволаларни тўғридан-тўғри иловага нусхалаб қўйиш ёки кўчадаги эълон варақалари суратини юклаш ҳам мумкин.
Сунъий интеллект технологияларидан фойдаланган ҳолда илова қуйидаги вазифаларни бажаради:
- Тадбир санаси, вақти ва жойлашуви каби муҳим маълумотларни автоматик ажратиб олади;
- Барча топилмаларни хронологик тарзда ягона тармоққа жамлайди;
- Маълум санага эга бўлмаган жойларни алоҳида табс бўлимларига ажратиб тартибга солади;
- Apple Календар ёки Google Календар билан интеграция қилиш имконини беради.
Реал дунёдаги фаоллик ва келажакдаги режаларАлбо, Таби ёки Плотлине каби муқобил иловалардан фарқли ўлароқ, Оутернет ортида айнан офлайн режимдаги тадбирлар ва ўйинларни ташкил этишда катта тажрибага эга бўлган асосчилар турибди. Даниел Эган LinkedIn компаниясида маҳсулот бўйича фаолият юритган бўлса-да, унинг асосий эътибори кишиларни кутилмаган усуллар билан ҳайратда қолдиришга қаратилган.
Илова ўз фойдаланувчиларига сақланган режаларни эслатиб туриш учун махсус билдиришномалар юборади. Шунингдек, белгиланган манзилларга ташриф буюрилгандан сўнг уларни махсус «муҳрлаш» имконияти мавжуд бўлиб, бу вақт ўтиши билан фойдаланувчининг шахсий саргузаштлар паспортини шакллантиради. Мазкур ёндашув замонавий технологиялар ёрдамида инсонларнинг кундалик ҳаётини янада мазмунли ва қизиқарли ўтказишига хизмат қилади.
…