Оутернет иловаси ижтимоий тармоқдаги постларни саргузаштга айлантиради

·22·Техно
Оутернет иловаси ижтимоий тармоқдаги постларни саргузаштга айлантиради
Қисқача

Даниел Еган ва Атена Леонг асос солган Оутернет иловаси интернетда сақланган кафе, кўргазма, тадбир ва бошқа қизиқарли жойлар ҳақидаги маълумотларни реал ҳаётдаги саёҳат ҳамда фаолият режаларига айлантиради. Фойдаланувчилар TikTok ёки Instagram постларини улашиш, ҳаволаларни нусхалаш ёки еълон варақалари суратини юклаш орқали маълумотларни иловага киритиши мумкин.

Рақамли оламдаги қизиқарли жойлар ва тадбирларни шунчаки сақлаб қўйиб, кейин унутиб юбориш одати кўпчиликка таниш. ixbt.com хабар беришича, Даниел Эган ва Атена Леонг асос солган Оутернет стартапи айнан шу муаммони ҳал этиб, фойдаланувчиларни реал ҳаётда фаол бўлишга ундовчи янги мобил иловани тақдим этди. Мазкур платформа интернетда кўрилган маълумотларни кўча кезиш ва шаҳар бўйлаб саёҳат қилиш учун тайёр режаларга айлантириб беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Илованинг номи ҳам унинг асосий ғоясини яққол очиб беради: у интернетдан фойдаланувчини тўрт девор орасидан ташқарига — табиат қўйнига ёки шаҳар кўчаларига олиб чиқиш воситаси сифатида хизмат қилади. Кўпинча фойдаланувчилар TikTok ёки Instagram тармоқларини варақлаш жараёнида қизиқарли кафе, кўргазма ёки тадбирларга дуч келиб, уларни «сақлаб» қўйишади. Бироқ чексиз концептуал оқим остида бу ғоялар тезда унутилади. Оутернет эса ана шу жараёндаги тўсиқларни бартараф этиб, ҳақиқий дунё саргузаштлари учун мотивация двигателига айланишни мақсад қиган.

Илованинг ишлаш механизми ва имкониятлари

Оутернет хизматидан фойдаланиш жараёни фойдаланувчилар учун имкон қадар қулай қилиб ишланган. TikTok ёки Instagram иловаларидаги постларни кўраётганда улашиш тугмасини босиб, рўйхатдан Оутернетни танлашнинг ўзи кифоя қилади. Шунингдек, қизиқарли ҳаволаларни тўғридан-тўғри иловага нусхалаб қўйиш ёки кўчадаги эълон варақалари суратини юклаш ҳам мумкин.

Сунъий интеллект технологияларидан фойдаланган ҳолда илова қуйидаги вазифаларни бажаради:

  • Тадбир санаси, вақти ва жойлашуви каби муҳим маълумотларни автоматик ажратиб олади;
  • Барча топилмаларни хронологик тарзда ягона тармоққа жамлайди;
  • Маълум санага эга бўлмаган жойларни алоҳида табс бўлимларига ажратиб тартибга солади;
  • Apple Календар ёки Google Календар билан интеграция қилиш имконини беради.

Реал дунёдаги фаоллик ва келажакдаги режалар

Албо, Таби ёки Плотлине каби муқобил иловалардан фарқли ўлароқ, Оутернет ортида айнан офлайн режимдаги тадбирлар ва ўйинларни ташкил этишда катта тажрибага эга бўлган асосчилар турибди. Даниел Эган LinkedIn компаниясида маҳсулот бўйича фаолият юритган бўлса-да, унинг асосий эътибори кишиларни кутилмаган усуллар билан ҳайратда қолдиришга қаратилган.

Илова ўз фойдаланувчиларига сақланган режаларни эслатиб туриш учун махсус билдиришномалар юборади. Шунингдек, белгиланган манзилларга ташриф буюрилгандан сўнг уларни махсус «муҳрлаш» имконияти мавжуд бўлиб, бу вақт ўтиши билан фойдаланувчининг шахсий саргузаштлар паспортини шакллантиради. Мазкур ёндашув замонавий технологиялар ёрдамида инсонларнинг кундалик ҳаётини янада мазмунли ва қизиқарли ўтказишига хизмат қилади.

ОутернетСтартапТехнологияИловаСаёҳат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple ниҳоят Siri овозли ёрдамчисини янгилади, аммо негадир бу шов-шув уйғотмадиApple ниҳоят Siri овозли ёрдамчисини янгилади, аммо негадир бу шов-шув уйғотмадиКеча, 23:57Samsung Galaxy S27 Pro смартфони камера имкониятлари ошкор бўлдиSamsung Galaxy S27 Pro смартфони камера имкониятлари ошкор бўлдиКеча, 23:51Apple Буюк Британия ҳукуматининг шифрланган маълумотлар талабига қарши чиқдиApple Буюк Британия ҳукуматининг шифрланган маълумотлар талабига қарши чиқдиКеча, 23:51АҚШнинг Base Повер стартапи хонадонлар батареялари учун 1 миллиард доллар маблағ жалб қилдиАҚШнинг Base Повер стартапи хонадонлар батареялари учун 1 миллиард доллар маблағ жалб қилдиКеча, 23:29Honor Робот Пҳоне флагмани: 200 MP камералар ва 7060 мА·ч батареяHonor Робот Пҳоне флагмани: 200 MP камералар ва 7060 мА·ч батареяКеча, 23:22Россия Федерал антимонополия хизмати Apple компаниясига нисбатан иш қўзғатдиРоссия Федерал антимонополия хизмати Apple компаниясига нисбатан иш қўзғатдиКеча, 22:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди