Honor Робот Пҳоне флагмани: 200 MP камералар ва 7060 мА·ч батарея
Honor Робот Пҳоне 7060 мА·ч батарея, 120 В қувват олиш имконияти, Snapdragon 8 Елите Gen5 процессори ва иккита 200 мегапикселли камера билан жиҳозланади. Смартфон 2640 х 1216 пикселлар аниқлигига ега 6,3 дюймли текис екран, 6800 нит ёрқинлик ҳамда антижилқироқ қопламани таклиф қилади.
Honor бренди мобил бозорида ўзига хос дизайн ва илғор технологияларни мужассам этган янги флагман — Honor Робот Пҳоне смартфонини тақдим этишга ҳозирлик кўрмоқда. Расмий тақдимотга саноқли кунлар қолганда, ixbt.com маълумотига кўра, таниқли инсайдер Digital Chat Station бўлажак қурилманинг барча асосий техник тавсифларини ошкор қилди. Ушбу гаджет ихчам ўлчамлар билан бирга улкан қувват ҳамда илғор имкониятларни ўзида жамлагани билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Инсайдер тарқатган маълумотларга кўра, янги смартфон 2640 х 1216 пикселлар аниқлигига эга бўлган 6,3 дюймли текис экран билан жиҳозланади. Дисплейнинг энг юқори ёрқинлиги 6800 нитни ташкил этиб, қуёш нури остида ҳам тасвирни мукаммал ўқиш имконини берувчи махсус антижилқироқ қоплама билан таъминланади. Қурилма юқори унумдорликни таъминловчи Snapdragon 8 Элите Gen5 процессорида ишлайди.
Имкониятлар ва техник хусусиятларСмартфоннинг энг ҳайратланарли жиҳатларидан бири унинг аккумуляторидир. Ихчам корпусда 7060 мА·ч сиғимли улкан батарея жойлаштирилган бўлиб, у 120 В қувват олиш тезлигини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, қурилма алоқа сифатини яхшилаш учун C1, энергия самарадорлигини оптималлаштириш учун E2 ва тасвирларни қайта ишлашга масъул бўлган H1 каби учта махсус хусусий чип билан жиҳозланади.
Оптик имкониятлар борасида ҳам Honor мутахассислари катта ишни амалга оширишган. Гаджет иккита 200 мегапикселли камера модули билан таъминланади. Асосий модул 1/1,28 дюймли оптик форматдаги сенсор, Ф/1,6 объектив ва 23 мм эквивалент фокус масофасига эга. Перископик объективга эга иккинчи модул эса 1/1,4 дюймли сенсор ҳамда 2,7 баробар оптик зум таъминловчи Ф/2,6 диафрагмали объектив билан жиҳозланган.
Келажакдаги ҳамкорлик ва тақдимотҚурилманинг суратга олиш имкониятларини янада ошириш мақсадида Honor ҳисобий фотография технологиялари соҳасида етакчи бўлган АркСофт компанияси билан стратегик ҳамкорлик ўрнатди. Тасвирларни кадрга олишдан тортиб то якуний натижагача бўлган барча босқичларда АркСофт алгоритмлари қўлланилиши кутилмоқда.
Honor Робот Пҳоне тақдимоти расман 12-август санасига белгиланган бўлиб, смартфон камида кумуш ва кулранг рангларда сотувга чиқарилади. Эътиборлиси, компания маълумотига кўра, мазкур моделга қилинган олдиндан буюртмалар сони бренд тарихидаги мутлақ рекордни янгилаб, аввалги барча Honor қурилмаларидан ўзиб кетган.
…