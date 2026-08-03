Honor Робот Пҳоне флагмани: 200 MP камералар ва 7060 мА·ч батарея

·19·Техно
Honor Робот Пҳоне флагмани: 200 MP камералар ва 7060 мА·ч батарея
Қисқача

Honor Робот Пҳоне 7060 мА·ч батарея, 120 В қувват олиш имконияти, Snapdragon 8 Елите Gen5 процессори ва иккита 200 мегапикселли камера билан жиҳозланади. Смартфон 2640 х 1216 пикселлар аниқлигига ега 6,3 дюймли текис екран, 6800 нит ёрқинлик ҳамда антижилқироқ қопламани таклиф қилади.

Honor бренди мобил бозорида ўзига хос дизайн ва илғор технологияларни мужассам этган янги флагман — Honor Робот Пҳоне смартфонини тақдим этишга ҳозирлик кўрмоқда. Расмий тақдимотга саноқли кунлар қолганда, ixbt.com маълумотига кўра, таниқли инсайдер Digital Chat Station бўлажак қурилманинг барча асосий техник тавсифларини ошкор қилди. Ушбу гаджет ихчам ўлчамлар билан бирга улкан қувват ҳамда илғор имкониятларни ўзида жамлагани билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Инсайдер тарқатган маълумотларга кўра, янги смартфон 2640 х 1216 пикселлар аниқлигига эга бўлган 6,3 дюймли текис экран билан жиҳозланади. Дисплейнинг энг юқори ёрқинлиги 6800 нитни ташкил этиб, қуёш нури остида ҳам тасвирни мукаммал ўқиш имконини берувчи махсус антижилқироқ қоплама билан таъминланади. Қурилма юқори унумдорликни таъминловчи Snapdragon 8 Элите Gen5 процессорида ишлайди.

Имкониятлар ва техник хусусиятлар

Смартфоннинг энг ҳайратланарли жиҳатларидан бири унинг аккумуляторидир. Ихчам корпусда 7060 мА·ч сиғимли улкан батарея жойлаштирилган бўлиб, у 120 В қувват олиш тезлигини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, қурилма алоқа сифатини яхшилаш учун C1, энергия самарадорлигини оптималлаштириш учун E2 ва тасвирларни қайта ишлашга масъул бўлган H1 каби учта махсус хусусий чип билан жиҳозланади.

Оптик имкониятлар борасида ҳам Honor мутахассислари катта ишни амалга оширишган. Гаджет иккита 200 мегапикселли камера модули билан таъминланади. Асосий модул 1/1,28 дюймли оптик форматдаги сенсор, Ф/1,6 объектив ва 23 мм эквивалент фокус масофасига эга. Перископик объективга эга иккинчи модул эса 1/1,4 дюймли сенсор ҳамда 2,7 баробар оптик зум таъминловчи Ф/2,6 диафрагмали объектив билан жиҳозланган.

Келажакдаги ҳамкорлик ва тақдимот

Қурилманинг суратга олиш имкониятларини янада ошириш мақсадида Honor ҳисобий фотография технологиялари соҳасида етакчи бўлган АркСофт компанияси билан стратегик ҳамкорлик ўрнатди. Тасвирларни кадрга олишдан тортиб то якуний натижагача бўлган барча босқичларда АркСофт алгоритмлари қўлланилиши кутилмоқда.

Honor Робот Пҳоне тақдимоти расман 12-август санасига белгиланган бўлиб, смартфон камида кумуш ва кулранг рангларда сотувга чиқарилади. Эътиборлиси, компания маълумотига кўра, мазкур моделга қилинган олдиндан буюртмалар сони бренд тарихидаги мутлақ рекордни янгилаб, аввалги барча Honor қурилмаларидан ўзиб кетган.

HonorHonor Робот ПҳонеСмартфонSnapdragonТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple ниҳоят Siri овозли ёрдамчисини янгилади, аммо негадир бу шов-шув уйғотмадиApple ниҳоят Siri овозли ёрдамчисини янгилади, аммо негадир бу шов-шув уйғотмадиКеча, 23:57Samsung Galaxy S27 Pro смартфони камера имкониятлари ошкор бўлдиSamsung Galaxy S27 Pro смартфони камера имкониятлари ошкор бўлдиКеча, 23:51Apple Буюк Британия ҳукуматининг шифрланган маълумотлар талабига қарши чиқдиApple Буюк Британия ҳукуматининг шифрланган маълумотлар талабига қарши чиқдиКеча, 23:51АҚШнинг Base Повер стартапи хонадонлар батареялари учун 1 миллиард доллар маблағ жалб қилдиАҚШнинг Base Повер стартапи хонадонлар батареялари учун 1 миллиард доллар маблағ жалб қилдиКеча, 23:29Оутернет иловаси ижтимоий тармоқдаги постларни саргузаштга айлантирадиОутернет иловаси ижтимоий тармоқдаги постларни саргузаштга айлантирадиКеча, 23:28Россия Федерал антимонополия хизмати Apple компаниясига нисбатан иш қўзғатдиРоссия Федерал антимонополия хизмати Apple компаниясига нисбатан иш қўзғатдиКеча, 22:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди