Арбелоа «Реал»дан шогирдини олди: 40 миллионлик трансфер...
«Фулҳем» 22 ёшли испаниялик форвард Гонсало Гарсиянинг трансферини расман еълон қилди ва футболчи билан 2031 йил ёзигача амал қиладиган беш йиллик шартнома имзолади. Гонсало янги жамоада уни «Реал» академиясидан яхши танийдиган бош мураббий Альваро Арбелоа қўл остида ишлайди. Трансфер қиймати расман очиқланмаган бўлса-да, Испания матбуоти «Фулҳем» футболчи учун тахминан 40 миллион евро тўлаганини ёзмоқда.
«Фулҳэм» ҳужум чизиғини «Реал» академиясининг энг сермаҳсул тарбияланувчиларидан бири билан кучайтирди. Лондон клуби 22 ёшли испаниялик форвард Гонсало Гарсиянинг трансферини расман эълон қилди.
Футболчи янги жамоаси билан 2031 йил ёзигача амал қиладиган беш йиллик шартнома имзолади. Бу келишувнинг яна бир муҳим жиҳати бор: Гонсало Англияда уни яхши танийдиган ва имкониятларини очиб берган Альваро Арбелоа қўл остида ишлашни давом эттиради.
Расмий баёнотда трансфер нархи очиқланмади
«Фулҳэм» 3 август куни Гонсало Гарсия билан шартнома имзоланганини тасдиқлади. Reuters маълумотига кўра, битим беш мавсумга мўлжалланган, аммо Лондон клуби трансфернинг молиявий қийматини очиқламаган.
Испания матбуоти эса «Фулҳэм» футболчи учун тахминан 40 миллион евро тўлаганини ёзмоқда. Айрим хабарларда келишувга қўшимча бонуслар киритилгани ҳам айтилган, бироқ уларнинг миқдори клублар томонидан расман тасдиқланмаган.
Шу сабаб ҳозирги маълумотларни қуйидагича ажратиш тўғри бўлади:
Битим тафсилоти
Ҳолати
Гонсало «Фулҳэм»га ўтди
Расман тасдиқланган
Шартнома муддати
2031 йил ёзигача
Битим давомийлиги
5 йил
Трансфер қиймати
Расман очиқланмаган
Матбуотдаги сумма
Тахминан 40 млн евро
Қўшимча бонуслар
Расмий тасдиқ йўқ
Яна бир йиллик узайтириш ҳуқуқи
Айрим хабарларда бор, расмий баёнотда очиқ кўрсатилмаган
40 миллион евронинг яширин жиҳати бор
AS ва El País нашрларининг маълумотига кўра, «Фулҳэм» 40 миллион евро эвазига футболчининг барча ҳуқуқларини эмас, тахминан 70 фоизлик улушини сотиб олган. «Реал» эса Гонсалонинг келажакдаги трансферидан манфаат олиш учун қолган 30 фоиз атрофидаги ҳуқуқни ўзида сақлаб қолган.
Бу механизм Мадрид клубига икки томонлама имконият беради:
футболчининг ҳозирги трансферидан катта маблағ олиш;
Гонсало келажакда қимматроқ сотилса, янги битимдан ҳам улуш олиш.
Айрим манбалар «Реал»да футболчини қайтариб сотиб олиш имконияти ҳам сақланиб қолганини ёзмоқда. Аммо битимнинг тўлиқ ҳуқуқий бандлари оммага эълон қилинмагани учун бу маълумотни якуний расмий шарт сифатида қабул қилишга эрта.
Арбелоа нега айнан Гонсалони танлади?
«Фулҳэм» 2026 йил июлида Альваро Арбелоани бош мураббий этиб тайинлади. Испаниялик мутахассис аввал «Реал» академиясида ишлаган ва Гонсалонинг шаклланиш жараёнини яқиндан кузатган.
Улар кейинчалик Мадрид клубининг асосий жамоасида ҳам бирга ишлашган. Reuters Гонсалонинг Лондонга ўтиши орқали собиқ мураббийи билан яна бирлашганини алоҳида қайд этди.
Бу трансферда Арбелоанинг роли катта бўлиши табиий. Мураббий футболчининг:
қайси позицияларда самарали ҳаракат қилишини;
жарима майдонидаги кучли томонларини;
машғулотдаги интизомини;
босим остидаги характерини;
яна қайси жиҳатларини ривожлантириш кераклигини
яхши билади.
Гонсало учун ҳам янги мамлакат ва чемпионатга таниш мураббий қўл остида мослашиш анча осон бўлиши мумкин.
Ўн ёшда «Реал»га келган эди
Гонсало Гарсия 2014 йилда, атиги 10 ёшида «Реал» академиясига қўшилган. У клубнинг турли ёш тоифаларида ўйнаб, кейин «Кастилья» ва асосий жамоагача етиб борди.
Форварднинг катта футболга чиқишидаги энг муҳим босқичлардан бири «Кастилья»даги сермаҳсул мавсуми бўлди. У 25 та гол билан Primera Federación ташкил этилганидан буён мусобақанинг энг яхши тўпурарига айланган ва XXI асрда «Кастилья» футболчиси қайд этган энг юқори натижалардан бирини такрорлаган.
Гонсало клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ҳам ўзини кўрсатиб, турнир тўпурари бўлган ва FIFA талқини бўйича рамзий жамоадан жой олган. Бу натижалардан кейин «Реал» 2025 йилда унинг шартномасини 2030 йилгача узайтириб, асосий жамоага ўтказганди.
«Реал»да 51 ўйин ва 13 та гол
Reuters маълумотига кўра, Гонсало «Реал»нинг асосий жамоаси таркибида барча мусобақаларда 51 марта майдонга тушиб, 13 та гол урган. У 2024 йилда Ла Лига ва Чемпионлар лигасини қўлга киритган жамоа таркибида ҳам бўлган.
Унинг Мадриддаги кўрсаткичлари ёмон эмас, аммо асосий таркибдаги катта рақобат мунтазам ўйин амалиётини кафолатламасди. «Фулҳэм»да эса у ҳужум марказида асосий футболчига айланиш учун кенгроқ имконият олади.
22 ёшли форвард учун бу трансфернинг асосий устунлиги ҳам айнан шу — захирада имконият кутиш ўрнига Премьер-лигада ҳар ҳафта майдонга тушиш имкони.
«Фулҳэм»га янги марказий ҳужумчи зарур эди
Лондон клуби ёзда ҳужум чизиғида жиддий ўзгаришларни бошдан кечирди. Рауль Хименеснинг шартномаси тугаб, жамоани тарк этиши тасдиқланганди. Бу эса Арбелоа олдига марказий ҳужумчи топиш вазифасини қўйди.
Гонсало бир нечта вазифани бажара оладиган форвард ҳисобланади. У:
ҳимоя ортига очила олади;
жарима майдонида бўш ҳудуд топади;
иккинчи қаватда курашади;
рақиб ҳимоячиларига босим ўтказади;
марказдан ташқари қанотларга силжиб ўйнай олади.
Бироқ Испаниядаги ўйинлардан Премьер-лигага ўтиш жиддий синов бўлади. Англия чемпионатида жисмоний кураш, ўйин суръати ва ҳимоячилар босими юқори. Гонсалонинг 40 миллион евролик трансферни оқлаши унинг шу шароитга қанчалик тез мослашишига боғлиқ.
«Реал» футболчи билан тўлиқ хайрлашмаган бўлиши мумкин
40 миллион евро ёш академия тарбияланувчиси учун «Реал» нуқтаи назаридан катта даромад ҳисобланади. Клуб уни четдан сотиб олмагани сабаб трансфер маблағининг асосий қисми молиявий фойда сифатида қайд этилиши мумкин.
Бироқ Гонсалонинг келажакдаги ҳуқуқларидан маълум улуш сақлаб қолингани ҳақидаги хабарлар Мадрид клуби унга бўлган ишончни бутунлай йўқотмаганини кўрсатади.
Форвард Англияда юқори даражага чиқса:
«Реал» уни қайтариш имкониятини ўрганиши;
кейинги трансфердан даромад олиши;
бошқа клубдан катта таклиф тушишини кутиши мумкин.
Шу маънода, битим оддий хайрлашув эмас, балки футболчини ривожланиш учун бошқа муҳитга чиқариш ва молиявий манфаатни сақлаб қолиш стратегиясига ўхшайди.
Гонсалонинг илк катта синови «Челси»га қарши
«Фулҳэм» янги Премьер-лига мавсумини 24 август куни ўз майдонида «Челси»га қарши учрашув билан бошлайди. Гонсало тайёргарлик жараёнини муваффақиятли ўтказса, унинг Англия чемпионатидаги дебюти Лондон дербисига тўғри келиши мумкин.
Унинг олдидаги вазифа аниқ: «Реал»даги истиқболли захира футболчиси мақомидан чиқиб, Премьер-лигада доимий гол ура оладиган асосий ҳужумчига айланиш.
Арбелоа ўзининг собиқ шогирди учун 40 миллион евро атрофидаги трансферни маъқуллар экан, унга катта ишонч билдирмоқда. Энди бу ишончни оқлаш навбати Гонсалонинг ўзига келди.
Сизнингча, Гонсало Гарсия биринчи мавсумида «Фулҳэм» сафида нечта гол ура олади? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…