Рекорд иссиқлик зоопаркда уч шернинг умрига зомин бўлди

·95·Дунё
Рекорд иссиқлик зоопаркда уч шернинг умрига зомин бўлди
Қисқача

Токиодаги Тама зоопаркида рекорд даражадаги иссиқ оқибатида бир ҳафта ичида 3 дан 15 ёшгача бўлган уч урғочи шер нобуд бўлди. Дастлабки ветеринария текширувлари ҳайвонларда кучли сувсизланиш ва бир нечта аъзолар фаолиятининг издан чиққанини кўрсатди. 3 ёшли Муги 28 июл куни, 11 ёшли Ичиго 31 июл куни, 15 ёшли Луена еса 3 август куни ҳалок бўлган.

Япония пойтахти Токиодаги Тама зоопаркида кучли иссиқ оқибатида уч урғочи шер нобуд бўлди. Мамлакатда кузатилаётган рекорд даражадаги жазирама нафақат одамлар, балки ҳайвонлар ҳаётига ҳам жиддий хавф туғдирмоқда. Бу ҳақда BBC хабар берди.

Зоопарк маъмурияти маълумотига кўра, бир ҳафта ичида ёши 3 дан 15 ёшгача бўлган уч урғочи шер ҳалок бўлган. Дастлабки ветеринария текширувлари уларда кучли сувсизланиш ва бир вақтнинг ўзида бир нечта аъзолар фаолияти издан чиққанини кўрсатган. Мутахассислар бу ҳолатнинг асосий сабаби сифатида юқори ҳароратни кўрсатмоқда.

Тама зоопарки вакили Мива Косака бундай ҳолат илгари ҳеч қачон кузатилмаганини таъкидлади.

«Бу биз учун биринчи шундай ҳодиса. Ўтган ёз ҳам иссиқ бўлган эди, аммо арслонларимиз орасида бундай йўқотиш бўлмаган», — деди у.

Маълум қилинишича, 3 ёшли Муги 19 июль куни овқат ейишдан бош тортган. Орадан бир кун ўтиб у оёққа тура олмай қолган. Ходимлар уни совутиш, организмга суюқлик, витамин ва дори воситалари бериш орқали қутқаришга ҳаракат қилган. Бироқ шер 28 июль куни нобуд бўлган. Кейинчалик 31 июль куни 11 ёшли Ичиго, 3 август куни эса 15 ёшли Луэна ҳам ҳалок бўлган.

Ҳозирда яна уч шер — икки эркак ва бир урғочининг аҳволи оғир экани айтилмоқда. Улар мустақил ҳаракатлана олмаяпти ва доимий ветеринария назорати остида даволанмоқда. Шу билан бирга, яна тўрт шернинг аҳволи яхшиланаётгани, олти шерда эса ҳеч қандай муаммо кузатилмагани маълум қилинди.

Зоопарк ҳайвонларни ҳимоя қилиш мақсадида махсус совутиш тизимларини ишга туширган. Арслонлар кўчма кондиционерлар ва саноат вентиляторлари ўрнатилган ҳудудларга жойлаштирилмоқда.

ЯпонияТокиоТама зоопаркиБи-Би-Си
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дания маликаси Изабелла 11 ойлик ҳарбий хизматни бошладиДания маликаси Изабелла 11 ойлик ҳарбий хизматни бошладиБугун, 15:56Оддий пишлоқ етти йиллик комага сабаб бўлгани маълум бўлдиОддий пишлоқ етти йиллик комага сабаб бўлгани маълум бўлдиБугун, 15:52Астероидни ядровий портлаш билан парчалаш таклиф қилиндиАстероидни ядровий портлаш билан парчалаш таклиф қилиндиБугун, 15:47Футбол юлдузлари Неймар ва Месси Венесуэладаги кучли зилзиладан жабрланганларга ёрдам бердиФутбол юлдузлари Неймар ва Месси Венесуэладаги кучли зилзиладан жабрланганларга ёрдам бердиБугун, 14:2195 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!Бугун, 14:16Дунё харитасида яна бир давлат номи ўзгардиДунё харитасида яна бир давлат номи ўзгардиБугун, 13:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди