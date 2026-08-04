Telegram иловаси App Storeдан вақтинча олиб ташланди ва қайтарилди

·43·Техно
Telegram иловаси App Storeдан вақтинча олиб ташланди ва қайтарилди
Қисқача

Telegram иловаси болаларга нисбатан жинсий зўравонлик материаллари аниқлангани сабабли Appleнинг App Store дўконидан вақтинча олиб ташланди. Тақиқланган контент оддий фойдаланувчилардан бири томонидан жойлаштирилган бўлиб, Telegram жамоаси уни ўчириб, материални тарқатган аккаунтни бутунлай блоклади.

Машҳур Telegram мессенжери дунё бўйлаб бир неча соат давомида Apple'нинг App Store расмий иловалар дўконидан ғойиб бўлди. Бунга иловада болаларга нисбатан жинсий зўравонлик материаллари аниқлангани сабаб бўлган ва бу ҳолат технология оламида жиддий муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com хабар беришича, мазкур ҳолат юзасидан ҳам Telegram вакиллари, ҳам Apple расман изоҳ бериб, воқеанинг тафсилотларини очиқлаган. Маълум бўлишича, мессенжернинг вақтинча блокланишига оддий фойдаланувчилардан бири томонидан жойлаштирилган тақиқланган контент сабаб бўлган.

Тезкор чоралар ва илованинг қайтарилиши

Apple компанияси қоидабузарликни аниқлагач, дарҳол Telegram иловасини ўз дўконидан вақтинча олиб ташлаган. Ўз навбатида, Telegram жамоаси ҳам тезкорлик билан ҳаракат қилиб, барча қоидабузар материалларни ўчириб ташлади ва ушбу контентни тарқатган фойдаланувчининг аккаунтини бутунлай блоклади.

Кўрилган тезкор чора-тадбирлардан сўнг, ўша куннинг ўзида Telegram иловаси App Store'га қайтарилди ва фойдаланувчилар учун яна юклаб олиш имконияти очилди. Apple вакиллари келтирилган материаллар дўкон қоидаларига зид эканини таъкидлаб, носозлик бартараф этилгач, чеклов олиб ташланганини тасдиқлаган.

Нол бардошлик сиёсати ва статистика

Telegram маъмурияти бундай турдаги контентга нисбатан нол бардошлик сиёсатига амал қилишини қатъий таъкидлади. Компания тақдим этган маълумотларга кўра, жорий 2026-йил бошидан буён шунга ўхшаш қоидабузарликлар билан боғлиқ бўлган қарийб 338 мингдан ортиқ гуруҳ ва каналлар блоклаб қўйилган.

Шунингдек, мессенжер вакиллари ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида бу каби ҳолатларга изоҳ бериб, Apple барча иловларга нисбатан бир хил стандартларни қўллашига умид билдиришди. Эслатиб ўтамиз, бу каби ҳолат илк бор кузатилаётгани йўқ — 2018 йилда ҳам Apple шунга ўхшаш сабабларга кўра Telegram'ни вақтинча блоклаган эди.

TelegramApp StoreAppleТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink босими: сунъий йўлдош оператори Ҳугҳес банкрот бўлдиStarlink босими: сунъий йўлдош оператори Ҳугҳес банкрот бўлдиБугун, 15:56Ozon харид қилишда ёрдам берувчи сунъий интеллектни синовдан ўтказмоқдаOzon харид қилишда ёрдам берувчи сунъий интеллектни синовдан ўтказмоқдаБугун, 13:27Elon Musk Техасда Адвансед Течнологй Чип Фаб қурилишини бошладиElon Musk Техасда Адвансед Течнологй Чип Фаб қурилишини бошладиБугун, 12:28Замонавий ўйинларда 4 GB хотирага эга видеокарталар имкониятлари синовдан ўтдиЗамонавий ўйинларда 4 GB хотирага эга видеокарталар имкониятлари синовдан ўтдиБугун, 11:24NASA Халқаро космик станциясининг 2030-йилдан кейин ҳам ишлаши мумкинлигини билдирдиNASA Халқаро космик станциясининг 2030-йилдан кейин ҳам ишлаши мумкинлигини билдирдиБугун, 10:52«Самарқанд-2028» орбитага йўл олади: ўзбек AI модули бор...«Самарқанд-2028» орбитага йўл олади: ўзбек AI модули бор...Бугун, 08:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди