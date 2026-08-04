Telegram иловаси App Storeдан вақтинча олиб ташланди ва қайтарилди
Telegram иловаси болаларга нисбатан жинсий зўравонлик материаллари аниқлангани сабабли Appleнинг App Store дўконидан вақтинча олиб ташланди. Тақиқланган контент оддий фойдаланувчилардан бири томонидан жойлаштирилган бўлиб, Telegram жамоаси уни ўчириб, материални тарқатган аккаунтни бутунлай блоклади.
Машҳур Telegram мессенжери дунё бўйлаб бир неча соат давомида Apple'нинг App Store расмий иловалар дўконидан ғойиб бўлди. Бунга иловада болаларга нисбатан жинсий зўравонлик материаллари аниқлангани сабаб бўлган ва бу ҳолат технология оламида жиддий муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com хабар беришича, мазкур ҳолат юзасидан ҳам Telegram вакиллари, ҳам Apple расман изоҳ бериб, воқеанинг тафсилотларини очиқлаган. Маълум бўлишича, мессенжернинг вақтинча блокланишига оддий фойдаланувчилардан бири томонидан жойлаштирилган тақиқланган контент сабаб бўлган.
Тезкор чоралар ва илованинг қайтарилишиApple компанияси қоидабузарликни аниқлагач, дарҳол Telegram иловасини ўз дўконидан вақтинча олиб ташлаган. Ўз навбатида, Telegram жамоаси ҳам тезкорлик билан ҳаракат қилиб, барча қоидабузар материалларни ўчириб ташлади ва ушбу контентни тарқатган фойдаланувчининг аккаунтини бутунлай блоклади.
Кўрилган тезкор чора-тадбирлардан сўнг, ўша куннинг ўзида Telegram иловаси App Store'га қайтарилди ва фойдаланувчилар учун яна юклаб олиш имконияти очилди. Apple вакиллари келтирилган материаллар дўкон қоидаларига зид эканини таъкидлаб, носозлик бартараф этилгач, чеклов олиб ташланганини тасдиқлаган.
Нол бардошлик сиёсати ва статистикаTelegram маъмурияти бундай турдаги контентга нисбатан нол бардошлик сиёсатига амал қилишини қатъий таъкидлади. Компания тақдим этган маълумотларга кўра, жорий 2026-йил бошидан буён шунга ўхшаш қоидабузарликлар билан боғлиқ бўлган қарийб 338 мингдан ортиқ гуруҳ ва каналлар блоклаб қўйилган.
Шунингдек, мессенжер вакиллари ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида бу каби ҳолатларга изоҳ бериб, Apple барча иловларга нисбатан бир хил стандартларни қўллашига умид билдиришди. Эслатиб ўтамиз, бу каби ҳолат илк бор кузатилаётгани йўқ — 2018 йилда ҳам Apple шунга ўхшаш сабабларга кўра Telegram'ни вақтинча блоклаган эди.
…