Бектемир Мелиқўзиевга АҚШлик боксчидан чақирув: эски жанг тириладими?
Америкалик профессионал боксчи Иен Грин Бектемир Мелиқўзиевни суперўрта вазн тоифасида жанг ўтказишга чақирди ва аввал амалга ошмай қолган беллашувни ташкил етишга тайёрлигини билдирди. Ҳозирча Мелиқўзиев, унинг жамоаси, Голден Бой Промотионс ёки бокс ташкилотлари томонидан жанг бўйича расмий хабар берилмаган, сана ва манзил ҳам белгиланмаган.
Америкалик профессионал боксчи Иэн Грин Бектемир Мелиқўзиевга очиқ мурожаат қилиб, суперўрта вазн тоифасида жанг ўтказишга тайёрлигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, томонлар ўртасидаги беллашув аввал ҳам режалаштирилган, аммо охир-оқибат амалга ошмай қолган.
Бу чақирув ўзбекистонлик боксчи учун оддий навбатдаги таклиф эмас. Мелиқўзиев WBA рейтингида биринчи ўринда турибди ва жаҳон чемпионлиги камари учун курашишга жуда яқин. Шу сабаб Грин билан эҳтимолий жангнинг спорт аҳамиятидан ташқари, унда катта таваккал ҳам бор.
«Шартномани имзолаймиз»
Иэн Грин Instagram саҳифаси орқали жангни ташкил қилишга тайёр эканини очиқ билдирди.
«Келинг, бу жангни ташкил қиламиз. У бир гал амалга ошмай қолган эди. Келинг, ишни охирига етказиб, шартномани имзолаймиз», — деб ёзди америкалик боксчи.
Бу баёнот Гриннинг шунчаки рақиб номини тилга олмаганини кўрсатади. У аниқ шартнома ва аввал амалга ошмай қолган режани қайта тиклаш ҳақида гапирмоқда.
Бироқ ҳозирча Мелиқўзиев, унинг жамоаси, Golden Boy Promotions ёки бокс ташкилотларидан мазкур учрашув бўйича расмий хабар берилган эмас. Жанг санаси, манзили ва нечта раундга мўлжалланиши ҳам очиқланмаган.
Аввалги жанг нега амалга ошмаган?
Гриннинг мурожаатига қараганда, боксчилар ўртасидаги беллашув аввал ҳам муҳокама қилинган ёки ташкил этиш босқичигача етиб борган.
Бироқ очиқ манбаларда ушбу жангнинг қачон ўтиши керак бўлгани, қайси турнирга қўйилгани ва нима сабабдан бекор қилингани ҳақида ишончли маълумот топилмади.
Шунинг учун ҳозирча қуйидаги икки маълумотни бир-биридан ажратиш зарур:
Маълумот
Ҳолати
Иэн Грин Мелиқўзиевни жангга чақирди
Тасдиқланган баёнот
Жанг аввал режалаштирилган
Гриннинг сўзларига асосланган
Янги музокаралар бошланган
Тасдиқланмаган
Шартнома тайёрланган
Расмий маълумот йўқ
Сана ва манзил белгиланган
Йўқ
Демак, ҳозирги ҳолатда бу расмий жанг эълони эмас, балки боксчининг очиқ чақирувидир.
Иэн Грин ким ва нега айнан ҳозир чақирув ташлади?
32 ёшли Иэн Грин профессионал рингда 22 та жанг ўтказиб, 20 та ғалаба ва 2 та мағлубият қайд этган. Унинг 13 та ғалабаси нокаут ёки техник нокаут орқали қўлга киритилган. 2026 йил март ойида Грин Клеотис Пендрависни биринчи раунддан кейин жангни давом эттира олмайдиган ҳолатга келтириб, фаолиятидаги йигирманчи ғалабасини қўлга киритди.
Грин аввал асосан ўрта вазнда ҳаракат қилган, аммо энди суперўрта вазн тоифасида катта жангларга эришишни мақсад қилган. У сўнгги тайёргарлик йиғинини афсонавий Рой Жонс кичик раҳбарлигида ўтказди. Жонс шогирдини 168 фунтлик дивизиондаги кучли боксчилардан бири деб ҳисоблашини айтган.
Америкалик боксчининг асосий устунликлари:
бўйи ва қўл узунлигининг катталиги;
масофадан ишлаш имконияти;
кучли ўнг қўл зарбаси;
сўнгги жанглардаги ғалабали серия;
Рой Жонс мактабидаги янги тактик тайёргарлик.
Гриннинг бўйи 183 сантиметр, қўл узунлиги эса тахминан 191 сантиметрни ташкил этади. У ўнг қўлда ишлайдиган ортодокс боксчи ҳисобланади.
Мелиқўзиев эса жаҳон чемпионлигига жуда яқин
Бектемир Мелиқўзиевнинг профессионал натижаси 17 та ғалаба ва бир мағлубиятдан иборат. У 2026 йил февраль ойида ганалик Сена Агбекони еттинчи раундда техник нокаут билан мағлуб этиб, ғалабали сериясини давом эттирди.
Ўзбекистонлик боксчи WBA рейтингида 2026 йил февраль ойидан бери суперўрта вазн тоифасининг биринчи поғонасини эгаллаб келмоқда. Ташкилотнинг июль ойи рейтингида ҳам Мелиқўзиев биринчи рақамли даъвогар сифатида кўрсатилган.
Бу мақом жуда муҳим. Чунки рейтингдаги биринчи ўрин одатда чемпионлик жанги ёки расмий элиминаторга энг яқин турган боксчи эканини англатади.
Мелиқўзиев 2025 йил май ойида Дариус Фулгумни 12 раундлик баҳсда очколар ҳисобига мағлуб этган. WBA мазкур учрашувни чемпионлик учун саралаш жанги сифатида қайд этган.
Грин билан жанг унга керакми?
Спорт нуқтаи назаридан Иэн Грин Мелиқўзиев учун муносиб ва хавфли рақиб ҳисобланади. У узун бўйли, тажрибали ва сўнгги йилларда мағлуб бўлмаган боксчи.
Бироқ Мелиқўзиевнинг ҳозирги мақомини ҳисобга олганда, бу учрашувнинг зарурати бўйича савол туғилади.
Ўзбекистонлик боксчи WBA рейтингида биринчи ўринда турган бир пайтда унинг асосий мақсади рейтинг жанги эмас, жаҳон чемпионлиги камари бўлиши керак. Грин эса ҳозирча WBA’нинг суперўрта вазндаги юқори рейтингларида Мелиқўзиев билан бир хил мақомга эга эмас.
Шунинг учун эҳтимолий жангнинг икки томони бор.
Мелиқўзиев учун ижобий жиҳатлар:
АҚШда танилган рақибга қарши катта жанг;
ғалаба орқали чемпионликка даъвосини янада кучайтириш;
фаолликни сақлаб қолиш;
америкалик мухлислар эътиборини ошириш;
услуб жиҳатидан мураккаб рақибни енгиш имконияти.
Асосий хавфлар:
мағлубият чемпионлик имкониятини орқага суриши мумкин;
жароҳат олиш хавфи бор;
жанг рейтинг ёки камар учун бўлмаса, мукофот таваккалга мос келмаслиги мумкин;
Гриннинг бўй ва қўл узунлиги жиддий муаммо туғдиради;
чемпионлик жанги кутилаётган пайтда ортиқча хавфли учрашув бўлиши мумкин.
Бу хулоса Мелиқўзиевнинг WBA рейтингидаги ўрнидан келиб чиққан тактик баҳолашдир. Жангчиларнинг расмий режалари ҳозирча эълон қилинмаган.
Рингда қандай жанг бўлиши мумкин?
Мелиқўзиев ва Грин услуб жиҳатидан бир-биридан сезиларли фарқ қилади.
Кўрсаткич
Иэн Грин
Ёши
30
32
Натижаси
17–1
20–2
Нокаутли ғалабалар
11
13
Бўйи
177 см атрофида
183 см
Қўл узунлиги
179 см атрофида
191 см
Стойкаси
Чапақай
Ўнгақай
Асосий қуроли
Босим ва танага зарбалар
Масофа ва узун зарбалар
Мелиқўзиев чапақай стойкада ҳаракат қилади, рақибга босим ўтказади ва танага кучли зарбалар бериши билан танилган. Golden Boy Promotions унинг жанговар услубини доимий босим, чапақай ҳаракат ва танага оғир зарбалар билан тавсифлайди.
Грин эса узоқ масофада ўзини қулай ҳис қилади. Унинг қўл узунлиги Мелиқўзиевникидан тахминан 12 сантиметр катта. Бу америкаликка джеб ёрдамида масофани назорат қилиш ва ўзбекистонлик боксчининг яқинлашишига тўсқинлик қилиш имконини беради.
Мелиқўзиевнинг вазифаси Гриннинг узун қўллари орасидан ўтиб, яқин ва ўрта масофага кириш бўлади. У ерда Бектемирнинг танага йўллайдиган чап зарбалари ҳал қилувчи қуролга айланиши мумкин.
Грин эса:
доимий ҳаракатланиш;
олд қўл билан масофани сақлаш;
қарши зарбалар;
Мелиқўзиев яқинлашганда клинчдан фойдаланиш
орқали жанг суръатини назорат қилишга интилиши мумкин.
Рой Жонс омили интригани оширади
Иэн Гриннинг Рой Жонс кичик билан ишлай бошлагани эҳтимолий жангга қўшимча қизиқиш беради.
Жонс ўз фаолиятида тезлик, ноодатий ҳаракатлар ва қарши зарбаларга асосланган услуби билан танилган. У Гринни суперўрта вазнда катта жангларга тайёрлашини билдирган. Улар ўтказган биринчи тўлиқ йиғин Гриннинг биринчи раунддаги техник нокаути билан якунланди.
Бироқ мураббий номи рингдаги ғалабани кафолатламайди. Мелиқўзиев анча юқори даражадаги рақибларга қарши 12 раундлик жанглар ўтказган ва суперўрта вазнда WBA саралаш баҳсларида ғалаба қозонган.
Шунинг учун бу учрашув ташкил этилса, у фақат икки боксчи эмас, икки хил мактаб ва стратегия тўқнашувига ҳам айланади.
Жангни амалга ошириш учун нималар керак?
Instagram’даги чақирув катта жангнинг биринчи ахборот қадами бўлиши мумкин. Аммо профессионал боксда бир боксчининг хоҳиши етарли эмас.
Учрашув амалга ошиши учун:
Мелиқўзиев ва унинг жамоаси таклифга рози бўлиши;
промоутерлар молиявий шартларни келишиши;
трансляция платформаси ва жанг кечаси белгиланиши;
вазн лимити ҳамда раундлар сони тасдиқланиши;
Мелиқўзиевнинг WBA бўйича чемпионлик режаси билан зиддият бўлмаслиги;
тегишли комиссия ва ташкилотлар жангни маъқуллаши керак.
Айни пайтда мазкур босқичларнинг бирортаси расман бошлангани ҳақида маълумот йўқ.
Гринга бу жанг кўпроқ керак бўлиши мумкин
Эҳтимолий учрашувга икки боксчининг манфаати бир хил эмас.
Грин учун WBA рейтингида биринчи ўринда турган Мелиқўзиевни мағлуб этиш катта сакраш бўлади. Бундай ғалаба уни бирданига суперўрта вазндаги асосий даъвогарлар қаторига олиб кириши мумкин.
Мелиқўзиев учун эса Грин устидан ғалаба обрўли натижа бўлса-да, чемпионлик камарига йўл очиб бермаслиги мумкин. Чунки Бектемир бу йўлни Фулгумни мағлуб этиб ва WBA рейтингида биринчи ўринга кўтарилиб аллақачон босиб ўтган.
Шу сабаб музокараларда асосий масала жангнинг молиявий ва спорт қиймати бўлади. Мелиқўзиев жамоаси катта гонорар, расмий элиминатор мақоми ёки чемпионлик имкониятига кафолат талаб қилиши мантиқий кўринади. Бу — боксчиларнинг ҳозирги рейтинг ҳолатига асосланган таҳлилий хулоса.
Очиқ чақирув энди жавоб кутмоқда
Иэн Грин ўз позициясини аниқ билдирди: у аввал амалга ошмай қолган ишни якунлаб, Бектемир Мелиқўзиев билан шартнома имзолашни истайди.
Рақибларнинг натижалари ва услубларини ҳисобга олганда, бу суперўрта вазндаги қизиқарли жанглардан бирига айланиши мумкин. Гриннинг узун қўллари ва масофадаги иши Мелиқўзиевнинг босими, чапақай стойкаси ва танага кучли зарбалари билан тўқнашади.
Аммо ҳозирча энг муҳим савол жангда ким ғалаба қозониши эмас. Асосий савол — Мелиқўзиев жаҳон чемпионлигига жуда яқин турган пайтда бундай таваккални қабул қиладими?
Сизнингча, Бектемир Мелиқўзиев Иэн Гриннинг чақирувини қабул қилиши керакми ёки чемпионлик жангини кутиши маъқулми? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…