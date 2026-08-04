Ит эгасининг жасадини топишга ёрдам берди

·168·Дунё
Ит эгасининг жасадини топишга ёрдам берди
Қисқача

Москвада 39 ёшли психолог ва стилист Наталя Божукнинг жасади унинг ити топилган сумка ёнидан аниқланди. Наталя итини сайр қилдириш учун уйидан чиққач бедарак йўқолган, қарийб икки ҳафта ўтиб кўнгиллилар Ромашково қишлоғидаги омборхона яқинида итни кўриб қолган. Дастлабки маълумотларга кўра, марҳуманинг танасида зўравонлик аломатлари бўлган.

Москвада 39 ёшли психолог ва стилист Наталя Божукнинг сирли йўқолиши билан боғлиқ жиноят фош этилишида унинг ити муҳим рол ўйнади.

Маълум бўлишича, Наталя итини сайр қилдириш учун уйидан чиқиб кетганидан сўнг бедарак йўқолган. Аёлни қидириш ишлари бошланган, аммо дастлаб унинг қаердалиги ҳақида ҳеч қандай маълумот топилмаган.

Орадан қарийб икки ҳафта ўтгач, кўнгиллилар Ромашково қишлоғидаги омборхона яқинида Наталянинг итини кўриб қолган. Ҳайвон бир неча кундан буён шу ҳудуддаги сумка ёнидан кетмай, гўёки кимнидир кутиб турган.

Кўнгиллилар шубҳали сумкани текширгач, унинг ичидан Наталянинг жасади топилган. Дастлабки маълумотларга кўра, марҳуманинг танасида зўравонлик аломатлари аниқланган.

Жиноятга Наталянинг севгилиси Павел алоқадор бўлиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда. Тергов маълумотларига кўра, у воқеадан кейин Россияни тарк этган ва халқаро қидирувга берилган. Айрим маълумотларда гумонланувчи Туркияда яшириниб юрган бўлиши мумкинлиги айтилмоқда.

Ҳозирда ҳуқуқ-тартибот идоралари жиноятнинг барча тафсилотларини аниқлаш ва гумонланувчининг қаердалигини топиш бўйича иш олиб бормоқда.

МоскваНаталья БожукРомашковРоссияТуркия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дания маликаси Изабелла 11 ойлик ҳарбий хизматни бошладиДания маликаси Изабелла 11 ойлик ҳарбий хизматни бошладиБугун, 15:56Оддий пишлоқ етти йиллик комага сабаб бўлгани маълум бўлдиОддий пишлоқ етти йиллик комага сабаб бўлгани маълум бўлдиБугун, 15:52Астероидни ядровий портлаш билан парчалаш таклиф қилиндиАстероидни ядровий портлаш билан парчалаш таклиф қилиндиБугун, 15:47Футбол юлдузлари Неймар ва Месси Венесуэладаги кучли зилзиладан жабрланганларга ёрдам бердиФутбол юлдузлари Неймар ва Месси Венесуэладаги кучли зилзиладан жабрланганларга ёрдам бердиБугун, 14:2195 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!Бугун, 14:16Рекорд иссиқлик зоопаркда уч шернинг умрига зомин бўлди Рекорд иссиқлик зоопаркда уч шернинг умрига зомин бўлди Бугун, 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди