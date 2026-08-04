Ит эгасининг жасадини топишга ёрдам берди
Москвада 39 ёшли психолог ва стилист Наталя Божукнинг жасади унинг ити топилган сумка ёнидан аниқланди. Наталя итини сайр қилдириш учун уйидан чиққач бедарак йўқолган, қарийб икки ҳафта ўтиб кўнгиллилар Ромашково қишлоғидаги омборхона яқинида итни кўриб қолган. Дастлабки маълумотларга кўра, марҳуманинг танасида зўравонлик аломатлари бўлган.
Москвада 39 ёшли психолог ва стилист Наталя Божукнинг сирли йўқолиши билан боғлиқ жиноят фош этилишида унинг ити муҳим рол ўйнади.
Маълум бўлишича, Наталя итини сайр қилдириш учун уйидан чиқиб кетганидан сўнг бедарак йўқолган. Аёлни қидириш ишлари бошланган, аммо дастлаб унинг қаердалиги ҳақида ҳеч қандай маълумот топилмаган.
Орадан қарийб икки ҳафта ўтгач, кўнгиллилар Ромашково қишлоғидаги омборхона яқинида Наталянинг итини кўриб қолган. Ҳайвон бир неча кундан буён шу ҳудуддаги сумка ёнидан кетмай, гўёки кимнидир кутиб турган.
Кўнгиллилар шубҳали сумкани текширгач, унинг ичидан Наталянинг жасади топилган. Дастлабки маълумотларга кўра, марҳуманинг танасида зўравонлик аломатлари аниқланган.
Жиноятга Наталянинг севгилиси Павел алоқадор бўлиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда. Тергов маълумотларига кўра, у воқеадан кейин Россияни тарк этган ва халқаро қидирувга берилган. Айрим маълумотларда гумонланувчи Туркияда яшириниб юрган бўлиши мумкинлиги айтилмоқда.
Ҳозирда ҳуқуқ-тартибот идоралари жиноятнинг барча тафсилотларини аниқлаш ва гумонланувчининг қаердалигини топиш бўйича иш олиб бормоқда.
…