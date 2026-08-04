Қашқадарёнинг сирли Кун Кўрмас кўли ҳақида эшитганмисиз? (видео)
Кун Кўрмас кўли Қашқадарёнинг Ҳисор давлат қўриқхонаси Ғилон бўлими ҳудудидаги баланд тоғларда, тик қоялар ва алп ўтлоқлари орасида жойлашган. Кўл йилнинг катта қисмида муз билан қопланган, суви еса ниҳоятда тиниқ ва мусаффодир. Қўриқланадиган ҳудудда жойлашгани сабабли у табиий ҳолатини деярли ўзгармаган ҳолда сақлаб келмоқда.
Қашқадарёнинг баланд тоғлари бағрида ҳали тўлиқ ўрганилмаган, сирли ва бетакрор масканлардан бири — Кун Кўрмас кўли жойлашган. У Ҳисор давлат қўриқхонасининг Ғилон бўлими ҳудудидаги баланд тоғларда, тик қоялар ва альп ўтлоқлари орасида жойлашган.
Кўл йилнинг катта қисмида муз билан қопланган бўлиб, унинг суви ниҳоятда тиниқ ва мусаффолиги билан ажралиб туради. Атрофдаги сокинлик, баланд тоғлар, ям-яшил яйловлар ва ўзига хос табиат манзараси бу ҳудудга янада сирли кўриниш беради.
Қўриқланадиган ҳудудда жойлашгани сабабли Кун Кўрмас кўли ўзининг табиий ҳолатини деярли ўзгармаган ҳолда сақлаб келмоқда. Шу боис бу маскан табиат ихлосмандлари, саёҳатчилар ва тоғ манзараларини севувчилар учун ниҳоятда қизиқарли йўналишлардан бири бўлиши мумкин.
…