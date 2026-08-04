Қашқадарёнинг сирли Кун Кўрмас кўли ҳақида эшитганмисиз? (видео)

·69·Ўзбекистон
Қашқадарёнинг сирли Кун Кўрмас кўли ҳақида эшитганмисиз? (видео)
Қисқача

Кун Кўрмас кўли Қашқадарёнинг Ҳисор давлат қўриқхонаси Ғилон бўлими ҳудудидаги баланд тоғларда, тик қоялар ва алп ўтлоқлари орасида жойлашган. Кўл йилнинг катта қисмида муз билан қопланган, суви еса ниҳоятда тиниқ ва мусаффодир. Қўриқланадиган ҳудудда жойлашгани сабабли у табиий ҳолатини деярли ўзгармаган ҳолда сақлаб келмоқда.

Қашқадарёнинг баланд тоғлари бағрида ҳали тўлиқ ўрганилмаган, сирли ва бетакрор масканлардан бири — Кун Кўрмас кўли жойлашган. У Ҳисор давлат қўриқхонасининг Ғилон бўлими ҳудудидаги баланд тоғларда, тик қоялар ва альп ўтлоқлари орасида жойлашган.

Кўл йилнинг катта қисмида муз билан қопланган бўлиб, унинг суви ниҳоятда тиниқ ва мусаффолиги билан ажралиб туради. Атрофдаги сокинлик, баланд тоғлар, ям-яшил яйловлар ва ўзига хос табиат манзараси бу ҳудудга янада сирли кўриниш беради.

Қўриқланадиган ҳудудда жойлашгани сабабли Кун Кўрмас кўли ўзининг табиий ҳолатини деярли ўзгармаган ҳолда сақлаб келмоқда. Шу боис бу маскан табиат ихлосмандлари, саёҳатчилар ва тоғ манзараларини севувчилар учун ниҳоятда қизиқарли йўналишлардан бири бўлиши мумкин.

ҚашқадарёҲисорҒилон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон Марказий Осиёда фаровонлик бўйича учликка кирдиЎзбекистон Марказий Осиёда фаровонлик бўйича учликка кирдиБугун, 10:02Тўй пайтида ёнғин чиқди, меҳмонлар эса рақсни давом эттирдиТўй пайтида ёнғин чиқди, меҳмонлар эса рақсни давом эттирдиКеча, 21:03Туристик шаҳарларда «Сиеста»: янги тартиб таклиф этилдиТуристик шаҳарларда «Сиеста»: янги тартиб таклиф этилдиКеча, 10:07Тошкентда сув 24 соатга ўчади: 33 минг киши қамровдаТошкентда сув 24 соатга ўчади: 33 минг киши қамровдаКеча, 09:44Ўзбекистон аҳолиси 38,5 миллиондан ошди: рақамлар нимани кўрсатди?Ўзбекистон аҳолиси 38,5 миллиондан ошди: рақамлар нимани кўрсатди?02.08, 20:51Қашқадарёда қайси туманларда энг кўп чақалоқ туғилди?Қашқадарёда қайси туманларда энг кўп чақалоқ туғилди?02.08, 18:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди