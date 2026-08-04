Вьетнамда машҳур тешиклари бўлмаган бильярд столи тармоқларда қизиқиш уйғотди

·63·Маданият
Вьетнамда машҳур тешиклари бўлмаган бильярд столи тармоқларда қизиқиш уйғотди
Қисқача

Ветнамда оммалашган уч бортли билярдда тешиклари бўлмаган столда оқ, сариқ ва қизил рангдаги учта шар ишлатилади. Ўйинчи ўз шари билан қолган икки шарни уриши керак, бироқ зарба ҳисобланиши учун шар рақиб шарларига етиб боргунча ёки улар орасида камида уч марта стол бортига тегиши лозим. Мазкур ўйин аниқ ҳисоб-китоб, бурчакни тўғри танлаш ва зарба кучини назорат қилишни талаб етади.

Ижтимоий тармоқларда тешиклари бўлмаган бильярд столи акс этган видеолар кўпчиликнинг қизиқишига сабаб бўлди. Бу ўйин карамбол бильярди, аниқроғи, уч бортли бильярд деб аталади.

Унда одатий бильярддагидек шар тушириш учун тешиклар бўлмайди. Ўйинда оқ, сариқ ва қизил рангдаги учта шар ишлатилади. Ўйинчининг вазифаси ўз шари билан қолган икки шарга тегишдан иборат.

Бироқ зарба ҳисобга олиниши учун шар рақиб шарларига етиб боришдан олдин ёки оралиқда камида уч марта стол бортига тегиши керак. Шу сабаб карамбол бильярди аниқ ҳисоб-китоб, бурчакни тўғри танлаш ва зарба кучини назорат қилишни талаб этади.

Бу спорт тури Вьетнамда айниқса оммалашган. Тармоқларда тарқалган видеолардан сўнг кўпчилик тешиксиз бильярд қоидаларига қизиқиш билдирмоқда.

Вьетнам
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гўзал актриса Жамила Ғофурованинг қизи Малайзиядаги MMA спорти бўйича 2 ўринни эгаллади!Гўзал актриса Жамила Ғофурованинг қизи Малайзиядаги MMA спорти бўйича 2 ўринни эгаллади!Бугун, 14:36Гарри Стайлзнинг кутилмаган йиқилиши концертни тўхтатмадиГарри Стайлзнинг кутилмаган йиқилиши концертни тўхтатмадиБугун, 12:59Муродбек Қиличевнинг онаси 71 ёшида вафот этдиМуродбек Қиличевнинг онаси 71 ёшида вафот этдиБугун, 12:07Ситора Алимжонова умра сафарига йўл олди (видео)Ситора Алимжонова умра сафарига йўл олди (видео)Кеча, 23:03«Аёл» сериали ортидаги 7 йиллик можаро ошкор бўлди«Аёл» сериали ортидаги 7 йиллик можаро ошкор бўлдиКеча, 22:12“Такси” фильми атиги 30 кунда ёзилганини биласизми?“Такси” фильми атиги 30 кунда ёзилганини биласизми?Кеча, 20:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида