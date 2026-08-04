Британияда ўзини вампир деб ҳисоблаган эркак ушланди

·174·Дунё
Британияда ўзини вампир деб ҳисоблаган эркак ушланди
Қисқача

Буюк Британиянинг Ҳемпшир графлигида черковлар олдига қўй ва кийик жасадларини ташлаб кетган 48 ёшли Бенжамин Люис суд қарорига кўра мажбурий тарзда руҳий касалликлар шифохонасига жойлаштирилди. У фермерлардан қўзиларни ўғирлаб, уларни сўйган ва Ню-Форест ҳудудидаги черковлар ешиклари олдига тескари хоч ҳамда таро карталарини қолдирган, қўзичоқ жасадидан олинган ДНК орқали шахси аниқланган.

Буюк Британияда содир бўлган ғайриоддий воқеа жамоатчилик орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Ҳэмпшир графлигида черковлар олдига қўй ва кийик жасадларини ташлаб кетиб, маҳаллий аҳоли орасида қўрқув ва хавотир уйғотган 48 ёшли Бенжамин Льюис суд қарорига мувофиқ мажбурий тарзда руҳий касалликлар шифохонасига жойлаштирилди. Бу ҳақда The Guardian нашри хабар қилди.

Тергов материалларига кўра, Бенжамин Льюис фермерлардан қўзиларни ўғирлаб кетган, кейин эса уларни сўйиб, жасадларини Нью-Форест ҳудудида жойлашган черковлар эшиклари олдига ташлаб кетган. Айрим ҳолатларда у бу жойларда тескари хоч белгиси ҳамда таро карталарини ҳам қолдирган. Бу каби ҳаракатлар маҳаллий аҳоли, черков ходимлари ва диндорлар орасида жиддий хавотир ҳамда қўрқув пайдо бўлишига сабаб бўлган.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар гумондорни аниқлаш мақсадида бир неча ой давомида махсус кузатув ишларини олиб борди. Полиция ҳатто сатанизм тақвимида муҳим саналари ҳисобланган кунларда черковлар атрофида қўшимча назорат ўрнатиб, эҳтимолий жиноятларнинг олдини олишга ҳаракат қилди. Узоқ давом этган тергов натижасида қўзичоқ жасадидан олинган ДНК намунаси орқали Бенжамин Льюиснинг шахси аниқланиб, у қўлга олинди.

Тергов жараёнида гумондорнинг уйида ўтказилган тинтув чоғида вампирлар тасвирланган расмлар, турли маросимларга оид ёзувлар, шунингдек, қон ичиш билан боғлиқ қайдлар ҳам топилди. Полиция маълумотига кўра, Льюис қон ичиш инсонга абадий ҳаёт бағишлаши ва уни вампирга айлантириши мумкинлигига қаттиқ ишонган.

Суд жараёни якунида Бенжамин Льюис диний адоват асосида қасддан қўрқув ва таҳдид уйғотиш, шунингдек, фермерларга тегишли қўзиларни ўғирлаш жиноятларида айбдор деб топилди. Судья Уильям Маусли унинг жамият учун хавфсиз экани тиббий жиҳатдан тасдиқланмагунча руҳий касалликлар шифохонасида сақланишини белгилади.

Психиатр мутахассисларнинг хулосасига кўра, Льюис мураккаб руҳий саломатлик билан боғлиқ муаммолардан азият чекмоқда. Шунингдек, маълум бўлишича, бу унинг бундай хатти-ҳаракатлари билан боғлиқ илк ҳолат эмас. У 2003 йилда ҳам ўзини вампир деб атаган, бир руҳоний ва унинг оила аъзоларини қўрқитгани учун жиноий жавобгарликка тортилиб, қамоқ жазосини ўтаган.

Мутахассислар мазкур воқеа жамиятда руҳий саломатлик муаммоларига ўз вақтида эътибор қаратиш нақадар муҳим эканини яна бир бор кўрсатиб берганини таъкидламоқда.

Бенжамин ЛьюисБританияХэмпширЗе ГардианНью Форест
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дания маликаси Изабелла 11 ойлик ҳарбий хизматни бошладиДания маликаси Изабелла 11 ойлик ҳарбий хизматни бошладиБугун, 15:56Оддий пишлоқ етти йиллик комага сабаб бўлгани маълум бўлдиОддий пишлоқ етти йиллик комага сабаб бўлгани маълум бўлдиБугун, 15:52Астероидни ядровий портлаш билан парчалаш таклиф қилиндиАстероидни ядровий портлаш билан парчалаш таклиф қилиндиБугун, 15:47Футбол юлдузлари Неймар ва Месси Венесуэладаги кучли зилзиладан жабрланганларга ёрдам бердиФутбол юлдузлари Неймар ва Месси Венесуэладаги кучли зилзиладан жабрланганларга ёрдам бердиБугун, 14:2195 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!Бугун, 14:16Рекорд иссиқлик зоопаркда уч шернинг умрига зомин бўлди Рекорд иссиқлик зоопаркда уч шернинг умрига зомин бўлди Бугун, 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди