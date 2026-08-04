Британияда ўзини вампир деб ҳисоблаган эркак ушланди
Буюк Британиянинг Ҳемпшир графлигида черковлар олдига қўй ва кийик жасадларини ташлаб кетган 48 ёшли Бенжамин Люис суд қарорига кўра мажбурий тарзда руҳий касалликлар шифохонасига жойлаштирилди. У фермерлардан қўзиларни ўғирлаб, уларни сўйган ва Ню-Форест ҳудудидаги черковлар ешиклари олдига тескари хоч ҳамда таро карталарини қолдирган, қўзичоқ жасадидан олинган ДНК орқали шахси аниқланган.
Буюк Британияда содир бўлган ғайриоддий воқеа жамоатчилик орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Ҳэмпшир графлигида черковлар олдига қўй ва кийик жасадларини ташлаб кетиб, маҳаллий аҳоли орасида қўрқув ва хавотир уйғотган 48 ёшли Бенжамин Льюис суд қарорига мувофиқ мажбурий тарзда руҳий касалликлар шифохонасига жойлаштирилди. Бу ҳақда The Guardian нашри хабар қилди.
Тергов материалларига кўра, Бенжамин Льюис фермерлардан қўзиларни ўғирлаб кетган, кейин эса уларни сўйиб, жасадларини Нью-Форест ҳудудида жойлашган черковлар эшиклари олдига ташлаб кетган. Айрим ҳолатларда у бу жойларда тескари хоч белгиси ҳамда таро карталарини ҳам қолдирган. Бу каби ҳаракатлар маҳаллий аҳоли, черков ходимлари ва диндорлар орасида жиддий хавотир ҳамда қўрқув пайдо бўлишига сабаб бўлган.
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар гумондорни аниқлаш мақсадида бир неча ой давомида махсус кузатув ишларини олиб борди. Полиция ҳатто сатанизм тақвимида муҳим саналари ҳисобланган кунларда черковлар атрофида қўшимча назорат ўрнатиб, эҳтимолий жиноятларнинг олдини олишга ҳаракат қилди. Узоқ давом этган тергов натижасида қўзичоқ жасадидан олинган ДНК намунаси орқали Бенжамин Льюиснинг шахси аниқланиб, у қўлга олинди.
Тергов жараёнида гумондорнинг уйида ўтказилган тинтув чоғида вампирлар тасвирланган расмлар, турли маросимларга оид ёзувлар, шунингдек, қон ичиш билан боғлиқ қайдлар ҳам топилди. Полиция маълумотига кўра, Льюис қон ичиш инсонга абадий ҳаёт бағишлаши ва уни вампирга айлантириши мумкинлигига қаттиқ ишонган.
Суд жараёни якунида Бенжамин Льюис диний адоват асосида қасддан қўрқув ва таҳдид уйғотиш, шунингдек, фермерларга тегишли қўзиларни ўғирлаш жиноятларида айбдор деб топилди. Судья Уильям Маусли унинг жамият учун хавфсиз экани тиббий жиҳатдан тасдиқланмагунча руҳий касалликлар шифохонасида сақланишини белгилади.
Психиатр мутахассисларнинг хулосасига кўра, Льюис мураккаб руҳий саломатлик билан боғлиқ муаммолардан азият чекмоқда. Шунингдек, маълум бўлишича, бу унинг бундай хатти-ҳаракатлари билан боғлиқ илк ҳолат эмас. У 2003 йилда ҳам ўзини вампир деб атаган, бир руҳоний ва унинг оила аъзоларини қўрқитгани учун жиноий жавобгарликка тортилиб, қамоқ жазосини ўтаган.
Мутахассислар мазкур воқеа жамиятда руҳий саломатлик муаммоларига ўз вақтида эътибор қаратиш нақадар муҳим эканини яна бир бор кўрсатиб берганини таъкидламоқда.
…