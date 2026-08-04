Футбол юлдузлари Неймар ва Месси Венесуэладаги кучли зилзиладан жабрланганларга ёрдам берди

·50·Дунё
Футбол юлдузлари Неймар ва Месси Венесуэладаги кучли зилзиладан жабрланганларга ёрдам берди
Қисқача

Бразилиялик футболчи Неймар Венесуеладаги икки кучли зилзиладан жабрланганларга ёрдам бериш учун 250 минг доллар хайрия қилди. Маблағ озиқ-овқат, ичимлик суви, дори-дармон ва вақтинчалик бошпана билан таъминлашга йўналтирилади. Лионель Мессининг рафиқаси Антонела Роккуцсо халқаро хайрия ташаббусини тарғиб қилиб, кузатувчиларини ёрдам жамғармасига маблағ ўтказишга чақирди.

Бразилиялик футболчи Неймар Венесуэладаги икки кучли зилзиладан жабрланганларга ёрдам бериш учун 250 минг доллар хайрия қилди. Маблағ озиқ-овқат, ичимлик суви, дори-дармон ва вақтинчалик бошпана билан таъминлаш ишларига йўналтирилиши айтилган. Футболчи ижтимоий тармоқда Венесуэла халқи билан бирга эканини билдирди.

Лионель Мессининг рафиқаси Антонела Роккуццо ҳам жабрланганларни қўллаб-қувватлаш учун халқаро хайрия ташаббусини тарғиб қилди. У кузатувчиларини ёрдам жамғармасига маблағ ўтказишга чақирди.

Кампания орқали тўпланган маблағ июнь охирида 5 миллион доллардан ошган. Бу пул Месси оиласининг шахсий хайрияси эмас, балки кўплаб инсонлар берган умумий маблағ ҳисобланади.

НеймарЛионель МессиВенесуэлаАнтонела Рокуццо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дания маликаси Изабелла 11 ойлик ҳарбий хизматни бошладиДания маликаси Изабелла 11 ойлик ҳарбий хизматни бошладиБугун, 15:56Оддий пишлоқ етти йиллик комага сабаб бўлгани маълум бўлдиОддий пишлоқ етти йиллик комага сабаб бўлгани маълум бўлдиБугун, 15:52Астероидни ядровий портлаш билан парчалаш таклиф қилиндиАстероидни ядровий портлаш билан парчалаш таклиф қилиндиБугун, 15:4795 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!Бугун, 14:16Рекорд иссиқлик зоопаркда уч шернинг умрига зомин бўлди Рекорд иссиқлик зоопаркда уч шернинг умрига зомин бўлди Бугун, 13:51Дунё харитасида яна бир давлат номи ўзгардиДунё харитасида яна бир давлат номи ўзгардиБугун, 13:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди