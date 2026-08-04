Футбол юлдузлари Неймар ва Месси Венесуэладаги кучли зилзиладан жабрланганларга ёрдам берди
Бразилиялик футболчи Неймар Венесуеладаги икки кучли зилзиладан жабрланганларга ёрдам бериш учун 250 минг доллар хайрия қилди. Маблағ озиқ-овқат, ичимлик суви, дори-дармон ва вақтинчалик бошпана билан таъминлашга йўналтирилади. Лионель Мессининг рафиқаси Антонела Роккуцсо халқаро хайрия ташаббусини тарғиб қилиб, кузатувчиларини ёрдам жамғармасига маблағ ўтказишга чақирди.
Бразилиялик футболчи Неймар Венесуэладаги икки кучли зилзиладан жабрланганларга ёрдам бериш учун 250 минг доллар хайрия қилди. Маблағ озиқ-овқат, ичимлик суви, дори-дармон ва вақтинчалик бошпана билан таъминлаш ишларига йўналтирилиши айтилган. Футболчи ижтимоий тармоқда Венесуэла халқи билан бирга эканини билдирди.
Лионель Мессининг рафиқаси Антонела Роккуццо ҳам жабрланганларни қўллаб-қувватлаш учун халқаро хайрия ташаббусини тарғиб қилди. У кузатувчиларини ёрдам жамғармасига маблағ ўтказишга чақирди.
Кампания орқали тўпланган маблағ июнь охирида 5 миллион доллардан ошган. Бу пул Месси оиласининг шахсий хайрияси эмас, балки кўплаб инсонлар берган умумий маблағ ҳисобланади.
…