АҚШда кам учрайдиган Бурбон вируси илк бор Нью-Йоркда аниқланди
АҚШнинг Ню-Ёрк штатида кана орқали юқадиган кам учрайдиган Бурбон вирусининг одамда қайд етилган илк ҳолати тасдиқланди. Вирус Лонг-Айлендда яшовчи 67 ёшли еркакда “ёлғиз юлдуз” канаси чақишидан кейин аниқланган. Бурбон вирусининг асосий ташувчиси Амблёмма американум канаси бўлиб, унинг Лонг-Айленд ҳудудида камида 2019 йилдан бери мавжудлиги аниқланган.
АҚШнинг Нью-Йорк штатида кана орқали юқадиган кам учрайдиган Бурбон вирусининг одамда қайд этилган илк ҳолати тасдиқланди. Касаллик Лонг-Айлендда яшовчи 67 ёшли эркакда аниқланган бўлиб, у ҳовлисида ишлаётган пайтда “ёлғиз юлдуз” канаси чақишидан кейин касалланган.
Бемор дастлаб юқори иситма, кучли бош оғриғи, ҳолсизлик ва бошқа аломатларни бошдан кечирган. Касаллик белгилари бошқа кана орқали юқадиган инфекцияларга ўхшаш бўлгани сабабли ташхис қўйиш жараёни мураккаб кечган. Кейинчалик махсус текширувлар натижасида унда Бурбон вируси борлиги тасдиқланган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, вируснинг асосий ташувчиси “ёлғиз юлдуз” номи билан танилган Амблёмма америcанум канаси ҳисобланади. Тадқиқотлар Лонг-Айленд ҳудудида ушбу вируснинг камида 2019 йилдан бери кана ва оқ думли буғулар орасида мавжудлигини кўрсатган.
Бурбон вируси илк бор 2014 йилда Канзас штатининг Бурбон округида аниқланган. Ҳозиргача унинг одамлардаги ҳолатлари жуда кам қайд этилган. Бироқ олимлар касаллик аслида расмий статистикада кўрсатилганидан кўра кенгроқ тарқалган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда. Бунга вирусни аниқлаш учун оддий тижорий тестларнинг мавжуд эмаслиги ҳам сабаб бўлиши мумкин.
Ҳозирча Бурбон вирусига қарши махсус вакцина ёки тасдиқланган даволаш усули мавжуд эмас. Шу боис мутахассислар кана чақишидан ҳимояланиш, табиат қўйнида ёпиқ кийим кийиш ва танани мунтазам текшириб туриш муҳимлигини таъкидламоқда.
…