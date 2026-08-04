АҚШда кам учрайдиган Бурбон вируси илк бор Нью-Йоркда аниқланди

·64·Дунё
АҚШда кам учрайдиган Бурбон вируси илк бор Нью-Йоркда аниқланди
Қисқача

АҚШнинг Ню-Ёрк штатида кана орқали юқадиган кам учрайдиган Бурбон вирусининг одамда қайд етилган илк ҳолати тасдиқланди. Вирус Лонг-Айлендда яшовчи 67 ёшли еркакда “ёлғиз юлдуз” канаси чақишидан кейин аниқланган. Бурбон вирусининг асосий ташувчиси Амблёмма американум канаси бўлиб, унинг Лонг-Айленд ҳудудида камида 2019 йилдан бери мавжудлиги аниқланган.

АҚШнинг Нью-Йорк штатида кана орқали юқадиган кам учрайдиган Бурбон вирусининг одамда қайд этилган илк ҳолати тасдиқланди. Касаллик Лонг-Айлендда яшовчи 67 ёшли эркакда аниқланган бўлиб, у ҳовлисида ишлаётган пайтда “ёлғиз юлдуз” канаси чақишидан кейин касалланган.

Бемор дастлаб юқори иситма, кучли бош оғриғи, ҳолсизлик ва бошқа аломатларни бошдан кечирган. Касаллик белгилари бошқа кана орқали юқадиган инфекцияларга ўхшаш бўлгани сабабли ташхис қўйиш жараёни мураккаб кечган. Кейинчалик махсус текширувлар натижасида унда Бурбон вируси борлиги тасдиқланган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, вируснинг асосий ташувчиси “ёлғиз юлдуз” номи билан танилган Амблёмма америcанум канаси ҳисобланади. Тадқиқотлар Лонг-Айленд ҳудудида ушбу вируснинг камида 2019 йилдан бери кана ва оқ думли буғулар орасида мавжудлигини кўрсатган.

Yashil barg ustida oq dogʻli jigarrang kana makro tasviri.

Бурбон вируси илк бор 2014 йилда Канзас штатининг Бурбон округида аниқланган. Ҳозиргача унинг одамлардаги ҳолатлари жуда кам қайд этилган. Бироқ олимлар касаллик аслида расмий статистикада кўрсатилганидан кўра кенгроқ тарқалган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда. Бунга вирусни аниқлаш учун оддий тижорий тестларнинг мавжуд эмаслиги ҳам сабаб бўлиши мумкин.

Ҳозирча Бурбон вирусига қарши махсус вакцина ёки тасдиқланган даволаш усули мавжуд эмас. Шу боис мутахассислар кана чақишидан ҳимояланиш, табиат қўйнида ёпиқ кийим кийиш ва танани мунтазам текшириб туриш муҳимлигини таъкидламоқда.

Ню-ЙоркЛонг-АйлендКанзасБурбон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Марс суратида сирли «юраётган одам»ни тасвирга олдими?NASA Марс суратида сирли «юраётган одам»ни тасвирга олдими?Бугун, 16:26Дания маликаси Изабелла 11 ойлик ҳарбий хизматни бошладиДания маликаси Изабелла 11 ойлик ҳарбий хизматни бошладиБугун, 15:56Оддий пишлоқ етти йиллик комага сабаб бўлгани маълум бўлдиОддий пишлоқ етти йиллик комага сабаб бўлгани маълум бўлдиБугун, 15:52Астероидни ядровий портлаш билан парчалаш таклиф қилиндиАстероидни ядровий портлаш билан парчалаш таклиф қилиндиБугун, 15:47Футбол юлдузлари Неймар ва Месси Венесуэладаги кучли зилзиладан жабрланганларга ёрдам бердиФутбол юлдузлари Неймар ва Месси Венесуэладаги кучли зилзиладан жабрланганларга ёрдам бердиБугун, 14:2195 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!Бугун, 14:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди