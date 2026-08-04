Винисиус «Реал»дан 20 миллион евро сўради: битим нега чўзилмоқда?
Винисиус Жуниор «Реал»да қолишни истамоқда, бироқ янги шартнома бўйича йиллик соф маош, имидж ҳуқуқлари ва бир марталик бонус масалаларида келишувга еришилмаган. АС маълумотига кўра, футболчи ҳар мавсум учун солиқлардан кейин тахминан 20 миллион евро, тижорий қиёфасидан тушадиган даромаддаги улушини ошириш ва шартномани узайтиргани учун бонус олишни хоҳламоқда, аммо бу рақамлар расман тасдиқланмаган.
Винисиус Жуниор «Реал»да қолишни истамоқда, Мадрид клуби ҳам бразилиялик юлдуз билан ҳамкорликни давом эттиришга қарши эмас. Аммо янги шартнома оддий маош музокарасидан анча мураккаб масалага айланган: томонлар йиллик тўлов, имидж ҳуқуқлари ва бир марталик бонус шартларини келишиб олиши керак.
Испаниянинг AS нашрига кўра, ҳужумчи ҳар мавсум учун солиқлардан кейин тахминан 20 миллион евро олишни, тижорий қиёфасидан тушадиган даромаддаги улушини оширишни ва шартномани узайтиргани учун алоҳида бонус олишни истамоқда. Бироқ ушбу рақамлар клуб ёки футболчи томонидан расман тасдиқланган эмас.
20 миллион евро — фақат маошнинг ўзи
AS маълумотига кўра, Винисиус 2022 йилда имзолаган амалдаги шартномаси бўйича беш мавсум давомида жами 75 миллион евро соф маош олиши белгиланган. Бу ўртача ҳар мавсум учун 15 миллион евродан тўғри келади.
Шартнома прогрессив тарзда тузилган: футболчининг йиллик даромади дастлаб тахминан 10 миллион евродан бошланган ва охирги мавсумда 18 миллион евро атрофига етиши кутилмоқда. Шунингдек, индивидуал соврин билан боғлиқ банд асосида унга қўшимча тўлов ҳам қаралган.
Янги келишувда сўралаётган 20 миллион евро — футболчининг солиқлар ушлаб қолинганидан кейин оладиган маблағи. Демак, клубнинг маош, солиқ ва бошқа мажбурий тўловларни қамраб олувчи умумий харажати бундан анча юқори бўлади.
Масала
Амалдаги ҳолат
Хабар қилинаётган талаб
Шартнома муддати
2027 йил 30 июнгача
Узайтирилиши кутилмоқда
Ўртача соф маош
Мавсумига 15 млн евро
Тахминан 20 млн евро
Имидж ҳуқуқлари
Катта қисми клуб билан бўлинади
Футболчи улушини ошириш
Бир марталик тўлов
Очиқланмаган
Янги шартнома учун бонус
«Реал»нинг расмий баёнотида Винисиус билан амалдаги келишув 2027 йил 30 июнгача мўлжаллангани тасдиқланган. Клуб янги музокаралар шартлари ҳақида ҳозирча очиқ маълумот берган эмас.
Асосий тортишув имидж ҳуқуқлари бўлиши мумкин
Винисиус фақат майдондаги натижалари билан эмас, тижорий қиймати билан ҳам «Реал»нинг муҳим активларидан бири ҳисобланади.
AS маълумотига кўра, Мадрид клуби ҳозир футболчининг тижорий қиёфасидан фойдаланиш ҳуқуқларининг қарийб 50 фоизига эгалик қилади. Бразилиялик ҳужумчи эса янги шартномада ўз улушини оширишни хоҳламоқда.
Имидж ҳуқуқлари қуйидаги йўналишлардан тушадиган даромадни қамраб олиши мумкин:
реклама шартномалари;
ижтимоий тармоқлардаги тижорий материаллар;
футболчининг номи ва суратидан фойдаланиш;
шахсий ҳомийлар билан ҳамкорлик;
турли брендлар иштирокидаги рекламалар.
Винисиус халқаро компаниялар билан кўплаб шахсий шартномаларга эга. Шу сабаб имидж ҳуқуқларидаги ҳатто кичик ўзгариш ҳам футболчи ва клуб учун катта молиявий аҳамият касб этиши мумкин. Бу — унинг ҳомийлик портфели ва тижорий мақомидан келиб чиққан таҳлилий хулоса.
Нега футболчи алоҳида бонус сўраяпти?
AS янги шартнома учун бир марталик «узайтириш бонуси» ҳам музокара мавзусига айланганини ёзмоқда. Унинг аниқ миқдори очиқланмаган.
Футболчи томонининг эҳтимолий мантиғи тушунарли: Винисиус шартномасининг охирги йилига кирмоқда. Агар келишув узайтирилмаса, у 2027 йил ёзида эркин агентга айланиши ва бошқа клубдан катта имзо бонуси олиши мумкин.
Шу сабаб унинг вакиллари «Реал» билан қолиш эвазига шу имкониятнинг маълум қисмини янги шартнома бонуси орқали қоплашга ҳаракат қилаётган бўлиши мумкин. Бироқ бу — музокара тузилишига асосланган таҳлил; бонус талаби ва унинг миқдори расман тасдиқланмаган.
AS ва Cadena SER хабарларида фарқ бор
Испания матбуотида музокаранинг молиявий тафсилотлари бўйича бир-биридан фарқ қилувчи хабарлар тарқалмоқда.
AS 3 августда Винисиус аввалги талабини тахминан 30 миллион евродан 20 миллион еврогача пасайтиргани ва ҳозир шу сумма атрофида соф маош исташини ёзди. Нашрга кўра, футболчининг асосий мақсади «Реал» билан шартномани узайтиришдир.
Cadena SER эса клубнинг аввалги таклифи 20 миллион евро атрофида бўлгани, Винисиус бу шартни қабул қилмагани ва музокаралар тўхтаб турганини хабар қилди. Манба бразилиялик футболчи жамоадаги энг юқори маош олувчилар билан бир даражада баҳоланишни кутаётганини таъкидлаган.
Шунинг учун «Винисиус аниқ 20 миллион евро талаб қилмоқда» деган маълумотга расмий шарт сифатида қарашга ҳали эрта. Ишончли испан манбаларининг ўзи ҳам қайси томон 20 миллионлик рақамни таклиф қилгани ҳақида турлича маълумот бермоқда.
Музокаралар нега сўнгги босқичда тўхтаган?
AS маълумотига кўра, томонлар ўртасидаги аввалги юзма-юз музокара 2025 йилги клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатидан кейин ўтказилган.
Ўша пайтда футболчи дастлабки молиявий талабини пасайтирган, «Реал» эса ўз таклифини яхшилаган. Томонлар келишувга жуда яқин келган, аммо сўнгги масалаларда ҳеч бири ён беришни истамагани учун шартнома имзоланмаган.
Энди музокарани қийинлаштираётган учта асосий масала бор:
1. Маошлар иерархияси
«Реал» Винисиусга катта маош таклиф қилса, жамоадаги бошқа етакчи футболчиларнинг шартномаларини ҳам қайта кўриб чиқишга тўғри келиши мумкин.
2. Имидж ҳуқуқлари
Клуб футболчининг тижорий даромадидан олинадиган муҳим улушни йўқотишни истамаслиги табиий. Винисиус эса глобал реклама қиймати ошгани сабаб ҳуқуқларнинг каттароқ қисмини ўзида сақлаб қолишга интилмоқда.
3. Бир марталик бонус
Бонуснинг миқдори жуда катта бўлса, янги шартноманинг умумий қиймати йиллик маошдан сезиларли даражада ошиб кетиши мумкин.
Демак, музокарадаги фарқни фақат «15 миллион ёки 20 миллион» деган савол билан тушунтириш етарли эмас. Томонлар шартноманинг тўлиқ иқтисодий қийматини келишмоқда.
Вақт кимнинг фойдасига ишлаяпти?
Винисиуснинг шартномаси 2027 йил ёзида тугайди. Амалдаги трансфер қоидаларига кўра, у 2027 йил январидан бошлаб хорижий клублар билан келгуси мавсум учун дастлабки келишув имзолаш имконига эга бўлади.
Бу футболчининг музокаралардаги позициясини кучайтиради. Шартнома якунланишига қанча кам вақт қолса, бошқа клублар уни трансфер товонисиз қўлга киритиш имкониятига шунча яқинлашади.
«Реал» учун эса муҳим қарор муддати қисқариб бормоқда. Агар янги келишувга эришилмаса, клуб олдида учта асосий сценарий қолиши мумкин:
Футболчининг шартларига яқинлашиб, келишувни узайтириш.
Шартнома тугашидан олдин уни сотиш имкониятини кўриб чиқиш.
Винисиусни яна бир мавсум таркибда сақлаб, 2027 йилда эркин агент сифатида кетишига рози бўлиш.
Cadena SER ҳам вазият яқин вақт ичида шу уч сценарийдан бирига бориб тақалиши мумкинлигини қайд этган.
«Реал» учун масала фақат футбол ҳақида эмас
Винисиус майдондаги ҳал қилувчи ҳаракатлари билан бирга, клубнинг халқаро маркетинг қийматига ҳам катта таъсир кўрсатади. Шу сабаб унинг кетиши «Реал» учун бир вақтнинг ўзида спорт ва тижорий йўқотиш бўлиши мумкин.
Бироқ футболчининг барча талабларини қабул қилиш ҳам клуб учун прецедент яратади. Кейинги музокараларда бошқа етакчилар ҳам катта бонус, юқори маош ёки имидж ҳуқуқларининг кенгроқ улушини сўраши мумкин.
Шу нуқтаи назардан, «Реал» олдидаги вазифа Винисиусни шунчаки сақлаб қолиш эмас. Клуб унинг қийматини тан оладиган, бироқ жамоанинг умумий молиявий ва маош тизимини бузмайдиган формулани топиши керак.
Қолиш истаги бор, аммо имзо ҳали қўйилмади
Сўнгги хабарларнинг энг муҳим нуқтаси — Винисиуснинг устувор мақсади ҳамон «Реал»да қолиш экани. Мадрид клуби ҳам унинг шартномасини узайтиришни истайди.
Аммо икки томоннинг истаги бир хил бўлиши автоматик равишда келишувга эришилишини англатмайди. 20 миллион евро атрофидаги соф маош, имидж ҳуқуқлари ва бир марталик бонус бўйича мувозанат топилмаса, музокара яна чўзилиши мумкин.
Ҳозирча аниқ бўлган ягона расмий маълумот — Винисиуснинг «Реал» билан шартномаси 2027 йил 30 июнгача амал қилади. Қолган молиявий тафсилотлар эса Испания матбуотида тарқалаётган, аммо томонлар тасдиқламаган хабарлардир.
Сизнингча, «Реал» Винисиуснинг талабларини қабул қилиши керакми ёки клуб маош тизимини устун қўйиши лозимми? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…