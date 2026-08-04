Марк тер Стеген фаолиятини Аякс сафида давом эттиради

·39·Спорт
Марк тер Стеген фаолиятини Аякс сафида давом эттиради
Қисқача

Аякс клуби Барселона дарвозабони Марк тер Стегенни жорий мавсум охиригача ижара асосида ўз сафига қўшиб олганини расман еълон қилди. 34 ёшли германиялик футболчи аввалроқ Гирона сафида ҳам ижарада тўп сурган, Барселона билан еса барча мусобақаларда 423 та учрашувда қатнашган. Марк тер Стеген Барселона билан UEFA Чемпионлар лигаси бош совринини қўлга киритган ва етти маротаба Испания Ла лигаси чемпиони бўлган.

Нидерландиянинг Аякс клуби Барселона дарвозабони Марк тер Стеганни ўз сафига қўшиб олганини расман эълон қилди. Goal.com хабар беришича, 34 ёшли тажрибали германиялик футболчи Амстердам жамоасига жорий мавсум охирига қадар ижара асосида кўчиб ўтган. Ушбу трансфер Эредивизия грандлари учун таркибни сезиларли даражада кучайтириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Германия терма жамоаси аъзоси бўлган Марк тер Стеген сўнгги вақтларда Гирона сафида ҳам ижарада тўп сурган эди. Унинг Амстердам клубига келиши жамоанинг янги мавсумдаги амбицияларини янада ошириши кутилмоқда. Тажрибали дарвозабоннинг халқаро майдонлардаги улкан тажрибаси Аякс учун муҳим устунлик беради.

Иқтидорли дарвозабоннинг Каталониядаги ёрқин даври

Марк тер Стеген 1992-йил 30-апрелда Германиянинг Менхенглатбах шаҳрида таваллуд топган. Профессионал футболчилик фаолиятини туғилиб ўсган шаҳрининг Боруссия Менхенглатбах клубида бошлаган дарвозабон, мазкур жамоа сафида уч ярим мавсум давомида 127 та учрашувда майдонга тушиб, ўзининг иқтидорини намоён этган эди.

Унинг ушбу муваффақиятли ўйинлари 2014-йилнинг ёзида Каталониянинг Барселона клубига ўтишини таъминлади. Барселона сафида ўтказган ўн йиллик фаолияти давомида германиялик посбон барча мусобақаларда жами 423 та учрашувда қатнашди ва Испания футболида ўз номини муҳрлади.

Янги чақирув ва таниш муҳит

Барселона сафида ўтказган йиллари давомида Марк тер Стеген клуб билан биргаликда UEFA Чемпионлар лигаси бош совринини қўлга киритди, шунингдек, етти маротаба Испания Ла лигаси чемпионлигини тантана қилди. Унинг каталонияликлар сафидаги хизматлари жамоанинг кўплаб зафарларида ҳал қилувчи рол ўйнаган.

Аякс спорт раҳбарияти, хусусан, Жорди Круйфф бу трансферни амалга ошириш устида узоқ вақт давомида иш олиб борганини таъкидлади. Олдиндан бир-бирларини яхши билган мутахассис ва футболчининг Амстердамда учрашиши жамоа ичидаги муҳитни янада мустаҳкамлаши кутилмоқда.

Жорди Круйффнинг сўзларига кўра, Марк тер Стегеннинг юксак маҳорати ва бой тажрибаси жамоага дарҳол ёрдам беради. Аякс раҳбарияти ушбу мураккаб келишув ниҳоят муваффақиятли якунланганидан мамнунлигини билдириб, дарвозабонга келгуси ўйинларда омад тилади.

Марк тер СтегенАяксБарселонаЭредивизияТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бубишта «Беркан»га ўтди: Кабо-Вердеда янги давр бошланадими?Бубишта «Беркан»га ўтди: Кабо-Вердеда янги давр бошланадими?Бугун, 15:25Ислам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекордИслам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекордБугун, 15:20Рандал Коло Муани Париждан кетиб, Ювентус билан 2031 йилгача шартнома имзоладиРандал Коло Муани Париждан кетиб, Ювентус билан 2031 йилгача шартнома имзоладиБугун, 15:15Мики ван де Вен трансфери нега тўхтаб қолди?Мики ван де Вен трансфери нега тўхтаб қолди?Бугун, 14:52Кристиан Киву Милан дербисининг мавсумолди аҳамиятини пасайтирдиКристиан Киву Милан дербисининг мавсумолди аҳамиятини пасайтирдиБугун, 14:31Винисиус Жуниор трансфери: агентининг Лондондаги пости миш-мишларни кучайтирдиВинисиус Жуниор трансфери: агентининг Лондондаги пости миш-мишларни кучайтирдиБугун, 14:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда