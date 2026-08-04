Марк тер Стеген фаолиятини Аякс сафида давом эттиради
Аякс клуби Барселона дарвозабони Марк тер Стегенни жорий мавсум охиригача ижара асосида ўз сафига қўшиб олганини расман еълон қилди. 34 ёшли германиялик футболчи аввалроқ Гирона сафида ҳам ижарада тўп сурган, Барселона билан еса барча мусобақаларда 423 та учрашувда қатнашган. Марк тер Стеген Барселона билан UEFA Чемпионлар лигаси бош совринини қўлга киритган ва етти маротаба Испания Ла лигаси чемпиони бўлган.
Нидерландиянинг Аякс клуби Барселона дарвозабони Марк тер Стеганни ўз сафига қўшиб олганини расман эълон қилди. Goal.com хабар беришича, 34 ёшли тажрибали германиялик футболчи Амстердам жамоасига жорий мавсум охирига қадар ижара асосида кўчиб ўтган. Ушбу трансфер Эредивизия грандлари учун таркибни сезиларли даражада кучайтириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Германия терма жамоаси аъзоси бўлган Марк тер Стеген сўнгги вақтларда Гирона сафида ҳам ижарада тўп сурган эди. Унинг Амстердам клубига келиши жамоанинг янги мавсумдаги амбицияларини янада ошириши кутилмоқда. Тажрибали дарвозабоннинг халқаро майдонлардаги улкан тажрибаси Аякс учун муҳим устунлик беради.
Иқтидорли дарвозабоннинг Каталониядаги ёрқин давриМарк тер Стеген 1992-йил 30-апрелда Германиянинг Менхенглатбах шаҳрида таваллуд топган. Профессионал футболчилик фаолиятини туғилиб ўсган шаҳрининг Боруссия Менхенглатбах клубида бошлаган дарвозабон, мазкур жамоа сафида уч ярим мавсум давомида 127 та учрашувда майдонга тушиб, ўзининг иқтидорини намоён этган эди.
Унинг ушбу муваффақиятли ўйинлари 2014-йилнинг ёзида Каталониянинг Барселона клубига ўтишини таъминлади. Барселона сафида ўтказган ўн йиллик фаолияти давомида германиялик посбон барча мусобақаларда жами 423 та учрашувда қатнашди ва Испания футболида ўз номини муҳрлади.
Янги чақирув ва таниш муҳитБарселона сафида ўтказган йиллари давомида Марк тер Стеген клуб билан биргаликда UEFA Чемпионлар лигаси бош совринини қўлга киритди, шунингдек, етти маротаба Испания Ла лигаси чемпионлигини тантана қилди. Унинг каталонияликлар сафидаги хизматлари жамоанинг кўплаб зафарларида ҳал қилувчи рол ўйнаган.
Аякс спорт раҳбарияти, хусусан, Жорди Круйфф бу трансферни амалга ошириш устида узоқ вақт давомида иш олиб борганини таъкидлади. Олдиндан бир-бирларини яхши билган мутахассис ва футболчининг Амстердамда учрашиши жамоа ичидаги муҳитни янада мустаҳкамлаши кутилмоқда.
Жорди Круйффнинг сўзларига кўра, Марк тер Стегеннинг юксак маҳорати ва бой тажрибаси жамоага дарҳол ёрдам беради. Аякс раҳбарияти ушбу мураккаб келишув ниҳоят муваффақиятли якунланганидан мамнунлигини билдириб, дарвозабонга келгуси ўйинларда омад тилади.
…